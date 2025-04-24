開市Go | 美或下調對華關稅，儲局警告通脹，金沙盈利收入雙降

要聞盤點

1、美國總統特朗普關稅立場軟化，稱若與中國達成協議將會大減對華關稅，加上《華爾街日報》報道，中國進口關稅有可能下調至50%至65%，消息刺激美股周三大幅向上，道指早段一度升近1200點，其後升幅收窄至逾400點；科技股造好帶動納指全日升逾2.5%。道指收市升419點，或1.07%，報39606點；標普升88點，或1.67%，報5375點；納指升407點，或2.50%，報16708點。金龍中國指數上漲198點，百勝中國和貝殼對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時08分跌137點。

2、美國財長貝森特否認特朗普提出單方面降低對中國關稅的說法。白宮新聞秘書強調，特朗普並未軟化對中國的立場。

3、聯儲會褐皮書顯示，整體經濟活動變化不大，但擔憂通脹可能重拾升軌，進口價格進一步攀升。同時，多個轄區的經濟前景被形容為「明顯惡化」。

4、美國4月的關稅收入激增逾60%，至少達到150億美元，預計將創下歷史新高。

5、特朗普加大對烏克蘭的施壓，要求其接受和平協議，並稱澤連斯基手中「無牌可打」。特朗普同時表示，美國未曾要求烏克蘭承認俄羅斯對克里米亞的主權。

6、央視報導，中國第一季度國內居民出遊總花費同比增長18.6%，國內出遊人次增長26.4%。

7、美國貿易代表辦公室提議，對從船上裝卸貨櫃的中國製造起重機徵收高達100%的關稅。

8、彭博數據顯示，今年以來外資熊貓債的發行量創下2014年有記錄以來的同期最高，持續的低利率環境助推人民幣融資受歡迎。

9、香港3月份整體消費物價按年升幅維持在1.4%，較首兩月合計平均升幅1.7%為低。剔除政府一次性紓困措施的影響，基本通脹率為1%，較2月份的升1.1%略低。

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