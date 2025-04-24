車股新股｜曹操出行VS奇瑞汽車IPO，係咩來頭？
24/04/2025
嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨
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【你點睇？】復活節現外遊潮，黃家和倡更好利用西九長期設立市集等吸引年輕人，你是否認同？ ► 立即投票
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|備註：
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 24/04/2025 21:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 24/04/2025 16:40
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