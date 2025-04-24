港股 | 午市前瞻 | 新東方季績過關技術反彈 內外業務受壓長線難增長

美國財長貝森特否認外媒有關白宮有進行相關討論的報道，港股在20天線（約21940）獲利心態浮現，加上京東(09618、美團(03690)互鬥雙雙捱沽，恒生指數半日報21805，跌267點或1.2%，穿兩萬二關，主板成交逾1222億元。恒生中國企業指數報8013，跌102點或1.3%。恒生科技指數報4946，跌102點或2%。

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黃偉豪：恒指正回補大跌裂口

胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁黃偉豪向《經濟通通訊社》表示，目前暫不能用好轉來形容中美關係，只能說相較於此前僵持的局面，中美關稅戰出現轉機，增加了中美談判的可能性。他指出，關稅預期的轉變對投資市場產生了積極影響，美元、美債利息、黃金近日回落，美股、港股反彈，此陣反彈浪有望回補恒指大跌逾3000點的下跌裂口，約22600點。同時，此位置亦接近50天線（約22799點）。

對於未入市的投資者，黃偉豪認為，近期恒指從低位19260點升至22000點附近，累計升幅較大，建議待市場回調至21400點至21500點附近入場，並選擇內需板塊，避開出口相關股份。他提醒道，投資者目前仍不能掉以輕心，一是特朗普政策朝令夕改，二是特朗普還將發動金融戰，勒令中概股退市等手段，中美關係大方向上仍未改變。

新東方未來盈利難大幅提升

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新東方(09901)公布，截至2025年2月28日止第三季度股東應佔淨利潤8725.5萬美元，按年升0.1%；經調整純利1.13億美元，按年跌14.3%；每ADS基本經調整純利0.7美元。第三季度淨營收11.83億美元，按年跌2%。若撇除東方甄選(01797)自營產品及直播電商業務實現的營收，淨營收則按年上升21%至10.38億美元。

新東方預計2025財年第四季度的淨營收（不包括東方甄選自營產品及直播電商業務實現的營收）將同比上升率為10%到13%之間，預計2025財年第四季度以人民幣計算的收入增長將在12%到15%之間。

雖然新東方經調整純利按年跌14%，但仍難擋升勢，新東方在低開3.5%後早盤曾飆至6.2%。黃偉豪表示，受海外業務拖累，績前大行普遍調低新東方的業績預期，而現在業績出爐，部分數據優於市場預期，例如其預期第四季收入增長能達15%，甚至高於目前的增速，帶動股價上升。另外，目前股價處於低位，存在技術上反彈趨勢。

但黃偉豪坦言，對新東方的看法比較中性。一方面，在特朗普本地保護主義下，海外業務持續受壓；另一方面，雖然國內政策不再收緊，但國內業務要恢復到過去的高增長可能性較低，業務增長趨於平穩。因此盈利難大幅提升，對估值的推動作用有限。

核心教育業務方面，新東方第三季度新教育業務同比增長35%，國內成人教育​​同比增長17.0%，文旅業務同比增長85%，黃偉豪指出，數值大幅增長依賴去年同期基數較低，須至少觀察兩個季度的上升趨勢才能給盈利預期帶來正面效果。

對於第四季度業績指引，黃偉豪表示，新東方預期收入增速可觀，但純利增速才是投資人擔憂的地方。

對於已持倉的投資者，黃偉豪建議，若股價反彈至50天線（約37.6元）附近遇到阻力，表示無法突破下降通道，則考慮離場；若能突破，則上望40元。

新東方股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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