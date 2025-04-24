鋰業股 | 天齊發盈喜料首季虧轉盈股價曾飆一成，惟憂供應過剩鋰價續尋底，鋰業股仍未屆吸納時？

鋰礦巨頭天齊鋰業(09696)發盈喜，得益於鋰產品價差改善與產能提升、聯營公司投資收益增長，預計今年首季轉虧為盈賺最多1.23億元人民幣，相比去年同期虧損39億元人民幣，業績大為改善，刺激股價今早(24日)最多飆逾一成至24.1元，另一鋰礦巨頭贛鋒鋰業(01772)也曾升逾半成，惟其後升幅均大為收窄。值得一提，碳酸鋰價格持續下跌，已連續三日跌穿每噸7萬元人民幣關口，有專家指供需過剩格局短期難改，預計碳酸鋰價在7萬元附近區間震盪運行，意味鋰業股反彈空間或有限，仍未到吸納時候。

（截自天齊鋰業網頁）

天齊料首季轉賺最多1.23億人幣 投資收益料受惠SQM季績增長



天齊鋰業預期截至3月31日止首季淨利潤8200萬至1.23億元人民幣，去年同期虧損淨額38.9億元人民幣。首季扣除非經常性損益後的淨利潤3200萬至4800萬元人民幣，而去年同期扣除非經常性損益後的虧損淨額為39億元人民幣。

集團指，儘管受鋰產品市場波動的影響，第一季度鋰產品銷售價格較上年同期下降，但得益於控股子公司Windfield Holdings Pty Ltd. 鋰礦定價周期縮短，化學級鋰精礦定價機制與鋰化工產品銷售定價機制在以前年度存在的時間周期錯配的影響已大幅減弱。隨著國內新購鋰精礦陸續入庫及庫存鋰精礦的逐步消化，集團各生產基地生產成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最新採購價格。同時，受自產工廠爬坡及技改的積極影響，第一季度鋰化合物及衍生品的產銷量實現同比增長。此外，聯營公司Sociedad Quimicay Minerade ChileS.A. 尚未公布第一季度業績報告。根據前述彭博社預測數據，SQM第一季度業績預計將增長，因此在期內確認對該聯營公司的投資收益增長。

天齊：鋰產品價格呈波動性 後續經營業績尚存不確定性



不過，天齊鋰業指，由於有色金屬行業屬於周期性行業，受多種因素變化的影響(包括但不限於全球經濟情況、供需動力、生產成本變動、運輸成本變動、商品庫存以及技術發展等)，鋰產品價格呈現波動性；如果鋰產品價格下降，可能對公司的業務、財務狀況及經營業績產生不利影響。同時，關稅政策變動、匯率變動等也會對公司業績產生影響。公司後續報告期的經營業績尚具有不確定性。

碳酸鋰價連續三日跌破7萬元關口 專家料供需過剩矛盾短期維持



過去兩年時間，鋰業經歷了凜冽寒冬。伴隨鋰供給過剩，碳酸鋰價格跌至冰點，而鋰礦企業也紛紛面臨著巨大的生存壓力。去年，電池級碳酸鋰現貨均價從年初的11萬元人民幣/噸跌至年末的7萬元人民幣/噸，全年跌幅達36%。價格的暴跌直接衝擊鋰礦企業的業績。

而碳酸鋰期貨主力合約於周一(21日)跌穿7萬元人民幣關口，次日再跌1.68%，以67840元人民幣/噸收盤，昨日(23日)盤中低見67500元人民幣/噸，再創階段性新低，已是碳酸鋰期貨連續第三日跌破7萬元人民幣/噸關口，今年以來跌幅已達11%。現貨方面，上海有色網SMM電池級碳酸鋰指數價格昨日報70079元人民幣/噸，環比跌447元人民幣/噸；電池級碳酸鋰均價6.995萬元人民幣/噸，環比跌450元人民幣/噸；工業級碳酸鋰均價6.82萬元人民幣/噸，環比跌450元人民幣/噸。

平安期貨研究員車國俊指，碳酸鋰供需過剩矛盾短期依然會維持，鋰鹽廠檢修及減產對供應端支撐相對有限，需求端來看五一節前補庫或帶動現貨成交小幅回暖，成本端關注6.8萬元人民幣/噸支撐情況，若跌破或引發部分企業減產，後續關注鹽湖產能釋放節奏和庫存變化情況。價格上看，2025年碳酸鋰剛性支撐在6.5萬元人民幣/噸，當前價格下不宜過分看空，但考慮到缺乏上行驅動，預計碳酸鋰在7萬元人民幣/噸附近區間震盪運行。

機構：今年鋰價或續探底 惟見階段性機會



另有機構表示，2025年鋰價可能繼續探底，但有階段性機會。招銀研究此前研報稱，展望2025年，鋰鹽需求端，動力電池產能仍處在結構性過剩狀態，儲能電池雖需求有所爆發，但增量相對有限。不過相較於2024年，2025年鋰的供給-需求缺口有所收窄。行業供過於求格局延續，需求趨弱，價格將仍持續在底部震盪，但具備上行動力。季節性的需求和供給錯配或導致階段性上漲機遇。但考慮到價格上升後停產企業將選擇復產，價格反彈的時間和空間相對有限。



東方證券認為，自2022年初以來，鋰電行業雖然經歷了業績連續下滑，目前上游資源的見底、行業的出清與整合以及加工費和產品結構的改善，有望支撐行業利潤。考慮動力、儲能、出口等不同鏈條的需求，2025年鋰電需求有望保持增長。

林家亨：天齊大部分營收利潤來自SQM 兩者股價走勢相若反彈有限

（林家亨）

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，要看天齊鋰業股價只需看美上市SQM的表現，SQM股價會帶動天齊股價，SQM跌天齊一定跟跌，SQM升天齊一定升，因天齊持有大量SQM股份，差不多是其第二大股東，公司的營收及利潤大部分來自SQM，只需每日看著SQM股價，自然會知天齊走勢如何。過去天齊由84元一直跌至差不多21元，跌了75%，SQM則由110美元跌至35美元，約只跌了六成幾，故天齊本身已跌過龍，今時今日則有訊息顯示會有些反彈，但至多只跟SQM模式反彈，不會比SQM表現更好，相信長遠走勢也是如此。

天齊鋰業半日升4.13%收報22.7元，成交1.55億元。贛鋒鋰業則升1.17%報18.96元，成交1.27億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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