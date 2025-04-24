小米 | 今晚發布新手機，澄清新車YU7如期上市，獲富瑞唱好連日造好仍可追入？

小米(01810)近日預告REDMI Turbo 4 Pro新機將於今晚(24日)發布，據報無論性能、續航及外觀都全面升级，小米又否認新電動車YU7延遲上市，仍會於今年6至7月發布，加上近日獲富瑞唱好，指其為科技股首選，因關稅對其業務影響小，且沒有ADR退市風險，股價受刺激已連升多日，上兩日均飆逾半成，今日逆市再升逾1%，一洗早前受SU7車禍等消息纏繞連日下挫的弱勢。小米之前曾高見59元，現價相距仍頗遠，或許仍有上升空間。

（Shutterstock）

REDMI Turbo 4 Pro今晚亮相 性能續航外觀全面升级

近日小米官方正式官宣，REDMI Turbo 4 Pro新機定於4月24日晚上7時發布。小米創始人、董事長兼CEO雷軍近日在社交媒體上預熱，誠邀廣大消費者共襄盛舉。此次發布會恰逢小米成立15周年之際，意義非凡。小米Redmi品牌總經理王騰透露，REDMI Turbo 4 Pro旨在打造一款性價比出眾、外觀與性能並重的準旗艦手機，力求滿足廣大消費者的需求。這款手機將以Pro級別的標準，挑戰同價位段中少有的無短板體驗。



REDMI Turbo 4 Pro最大亮點在於其卓越性能。該機將行業首發搭載高通第四代驍龍8s處理器，儘管跑分與第三代驍龍8相近，但在能效方面實現顯著提升，在實際遊戲測試中，幀率表現甚至超越了前代旗艦處理器，為用戶帶來極致流暢的遊戲體驗。REDMI Turbo 4 Pro還配備了雙環路3D冰封散熱系統和狂暴引擎4.0，確保手機在高強度使用下依然保持冷靜，同時提供原生級超幀遊戲體驗。在續航方面，內置小米目前最大的7550mAh電池，並支持旗艦同款的90W快充技術，讓用戶毋須頻繁充電，另採用6.83英寸的1.5K LTPS直屏，支持光學指紋識別功能，後置攝像頭配備5000萬像素+800萬像素的雙攝組合。



REDMI Turbo 4 Pro在外觀設計上也進行了大幅升級，採用金屬中框，正面屏幕改為大R角設計，使得整體視覺效果更協調美觀。此次發布會還將推出哈利波特定製版，從包裝、配件到外觀、UI都進行了深度定製，為粉絲帶來專屬驚喜。預計REDMI Turbo 4 Pro在國補後的起步價為1800元人民幣左右，為消費者提供一個更具性價比選擇。

小米手機首季出貨量內地稱冠 全球市佔率僅次三星蘋果

值得一提，據市場調研機構CounterPoint最新發布的今年第一季全球智能手機市場報告顯示，全球智能手機出貨量按年增長3%，主要受益於中國、拉丁美洲及東南亞市場需求強勁回升。從全球市場格局來看，三星依然以20%的市場份額穩居榜首，蘋果緊隨其後佔據19%的市場份額。小米則拿下14%的全球市場份額，不僅穩居全球第三大手機廠商寶座，更蟬聯中國手機品牌出貨量冠軍。OPPO與vivo則以8%的市場份額並列第四位。此外，調查機構IDC早前公布，內地智能手機今年第一季出貨量按年增長3.3%，其中小米出貨量1330萬部，按年增長近40%，排行全國第一位，華為排第二位，出貨量1290萬部，按年增長10%。



市場觀察家認為，小米能在全球化布局與本土市場雙線報捷，主要得益於其「雙引擎戰略」的成功實施：一方面通過高端化產品線提升品牌溢價能力，另一方面持續強化性價比優勢鞏固大眾市場。

否認新電動車YU7延遲上市 「依然是雷總預告今年6至7月」

另方面，小米電動車SU7上月發生致命車禍後，小米新款電動車「YU7」發布和上市時間傳受阻。據《彭博》引述消息指，小米YU7上市時間將晚於原定計劃的6月或7月，而小米亦將4月底舉行的年度投資者大會延至6月舉行。不過，小米公關部總經理王化已否認YU7推遲上市的消息。

王化在社交平台發文指，「剛剛還有媒體朋友反饋，外媒報道YU7推遲發布，甚至有說年底才發布的信息，真是哭笑不得。我們的YU7上市發布時間並未改變，依然是之前雷總預告的今年6至7月」。

（小米汽車官網截圖）

富瑞：關稅影響小無退市風險 維持目標價63.25元

富瑞近日發表研報指，小米仍是中國科技板塊首選股，因關稅對業務影響小，沒有ADR退市風險等，且因公司獨特生態系統支持其強勁增長。而旗下電動車SU7銷售因最近駕駛事故而放緩屬於短期問題。



富瑞亦指，發現到所有新興市場和亞洲基金都持有小米，但最常見的阻力來自於投資者較高預期及旗下電動車SUV YU7發布潛在推遲。基於小米未改變6、7月發布YU7計劃，維持公司2025年40萬輛汽車出貨量預測，另預計政府將會加強高級駕駛輔助系統(ADAS)銷售監管，維持小米「買入」評級，目標價亦維持63.25元。

林家亨：52元已有很大阻力 須改善汽車安全挽信心

國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，小米汽車早前車禍消息對股價有一定影響。應快些改善這個技術性問題，才可挽回消費者信心，否則股價很難重回之前59元高位，若升近此前配售股份價格約52、53元應會遇到很大阻力，之前有部分股東可能受制禁售期，過後相信很多人不會再高追，因升至該處有大量蟹貨。

小米今日升1.58%收報48.2元，連升4日，累計升幅16.85%，成交114.16億元。其他科技股普遍下跌，騰訊(00700)跌0.68%報471元，阿里巴巴(09988)跌1.9%報113.8元，美團(03690)跌5.15%報127元，京東(09618)跌6.19%報124.2元，快手(01024)跌2.61%報50.45元，惟百度(09888)升0.18%報84.35元，網易(09999)升0.44%報161.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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