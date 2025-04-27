一周部署 | 美將公布重磅通脹數據，歐美季度GDP揭盅

《一周部署》你需要關注的未來一周財金事件：

美國進入關鍵數據周

美聯儲官員日前突然釋放了「6月減息」的可能性，讓外界喜出望外，但也隱藏兩重隱憂，一是減息可能會即將到來的關稅通脹變得更加劇烈，二來就是在總統特朗普公開施壓之後，美聯儲的獨立地位是否有所改變，不過有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者 Timiraos表示，因為一些市場參與者將聯儲官員的話過度解讀了。接下來美國將進入非常關鍵的一周：周三（30日）美國將公布3月PCE物價指數以及第一季GDP初值，這將是特朗普實施關稅政策以來的一份通脹成績單，不過市場分析關稅問題尚未傳導至消費部門，預計3月物價按年增長2.2%按月持平，不過美國第一季GDP可能環比僅上升0.4%，較2024年第四季的2.3%大幅放緩，但衰退風險仍低；周五（5月2日）將公布美聯儲議息的另一關鍵指標，4月新增非農就業，預計新增13萬人，遠低於前值22.8萬人。

中國政治局會議提前定調

在中美關稅談判前景難以預測之際，中國政府高層將按例4月底進行的政治局會議稍稍提前，到25日公布會議結果，其中對中國經濟的定調稍作調整，包括首次提到「經貿鬥爭」，強調要「強化底線思維，充分備足預案，紮實做好經濟工作」，以及提出要幫扶受關稅影響的企業。但市場反應平平，主要是因為會議上並無預告加碼財政刺激以及貨幣寬鬆，無增量刺激措施。外界分析，目前中國和美國是否能坐到一起談判，還是未知數，一切還有待觀望，倒不如提前​​​​​​定調，打造一種有底氣的大國形象。不過會議提出，要對受關稅影響較大的企業提高失業保險基金穩崗返還比例，可見中國領導層目前最關心的是，關稅問題短期擾動所帶來的失業問題，不讓經濟問題衝擊社會安定，可能就是中國政府的底線。

首季業績前瞻：滙控、內銀、港交所

滙豐控股(00005)將公布首季業績，據分析，管理層可能會維持今年的淨利息收入目標和信貸成本預測。上季滙豐列賬基準除稅前利潤按年增加1.3倍至22.8億美元，遠勝市場預期，末期息36美仙，更宣布將進一步回購20億美元股份，表現喜人，在新一份業績中，投資者應繼續留意滙豐簡化組織架構降本增效成果，以及全球減息預期減退下的收入前景。

內銀股方面，可以預見淨息差繼續縮減，這從此前發布的銀行股可以看出：平安銀行(深:000001)第一季於3月底淨息差年化為1.83%，而去年底為1.87%，至於民生銀行(01988)則表示第一季淨息差穩中改善，但沒有提到具體數據。

至於港交所(00388)預計受惠於DeepSeek行情，刺激港股交投，據港交所數據今年首三個月證券市場日均成交額按年升144%至2427億元，中金料南下資金首季日均成交額按季大升41%，預期港交所2025年首季純利按年增長28%至37%。

*上表綜合列出上市發行人所公布的董事會會議召開日期。本清單未必盡列所有同類事項，並僅供參考。閣下應隨時留意上市發行人的公告。

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