傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？

有傳中國海關向企業發出通知，對部分美國產的晶片免徵關稅，雖然相關消息仍未獲官方證實，但部分早前炒作國產替作的晶片股今日(25日)借勢回調，其中中芯(00981)最多跌逾4%，華虹半導體(01347)最多插8%。值得一提，雖然美國總統特朗普近日對華態度有軟化跡象，並稱中美官員曾就貿易問題進行會談，但中國外交部否認曾與美國就關稅問題進行磋商，另近日盛傳華為下半年會量產人工智能(AI)晶片「昇騰920」，以取代英偉達H20晶片，晶片股或仍可候低吸納。

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內媒證實部分美國晶片免除加徵進口關稅 已繳可退稅

近日有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產的晶片免除加徵的125%關稅，僅對存儲晶片加徵這項對等關稅，內媒《財經》雜誌引述多名有晶片進口需求的科技公司相關人士報道指，確有8個與半導體/集成電路相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲晶片。這意味著部分「流片地」為美國的晶片進口關稅從125%降為0。



中國半導體行業協會此前於4月11日發布通知稱，根據海關總署相關規定，集成電路原產地按照四位稅則號改變原則認定，即晶片的「流片地」認定為原產地。按照這一規則，流片地在美國，也即「Made in USA(美國製造)」的晶片會被徵收125%的關稅。至近日傳出，最新內部通知顯示，對於美國生產的集成電路晶片，只有存儲作用854232(HS CODE稅號)的才會被中國加徵125%對等關稅，854231控制功能、854233放大功能、854239其他功能的晶片，不再加徵125%關稅。



據《財經》雜誌報道，其中一家位於上海的模擬晶片公司的人士透露，4月24日下午，有關部門來開會通知，免除從美國半導體廠商進口的部分產品的關稅，只徵收13%的增值稅，免稅清單中暫時不包括存儲晶片。另外，4月10日至24日期間，如果進口相關半導體產品交過稅的，可以退稅。有公司4月24日進口了一批美國的半導體產品，且確實沒有被徵收關稅。報道又引述某大型晶片代理商銷售高管稱，他們也在4月24日下午得到同樣信息。該公司此前進口美國晶片的客戶一度停止提貨，如今已經開始正常報關。而在4月24日晚，《財經》致電中國海關熱線，海關客服人員表示，海關沒收到相關信息，請關注財政部官網信息。

特朗普稱中美官員已就貿易問題會談 外交部否認曾進行磋商



值得一提，美國早前宣布，豁免向包括智能手機、伺服器、晶片及記憶體、半導體生產設備等20類電子產品徵收對等關稅，惟美國總統特朗普其後澄清，相關措施只是暫時性質，這些電子產品只是被轉移到另一關稅類別，強調並非「放生」中國，來自中國的電子產品至少仍要繳付兩成芬太尼關稅，並預告將會有針對半導體和晶片等的關稅措施。不過，特朗普態度於周二(22日)有軟化跡象，稱對華關稅將會顯著降低，但不會回到零水平，「希望繼續和中國有貿易往來，但對方必須達成協議」。《華爾街日報》其後引述消息指，白宮正考慮大幅削減中國關稅以緩和貿易戰，部分關稅降幅或達一半以上。

特朗普最新又指，美中兩國於周四(24日)早上就解決貿易問題進行了會談，但未透露會談涉及的人員，並稱「是誰人並不重要」，強調雙方一直保持會談。中國外交部發言人在早前的例行記者會卻指，有關中美之間正在談判甚至可能達成協議的報道均為假消息，中美雙方並未就關稅問題進行磋商，更談不上達成協議。中國商務部表示，如果美方真的想解決問題，就應徹底取消所有對華單邊關稅措施，並拿出談判的誠意。

傳華為下半年量產AI晶片「昇騰920」 以取代英偉達H20

另方面，據《路透》報道，華為計劃最快5月向中國客戶大規模出貨其最新款AI晶片「昇騰910C」，以取代英偉達(Nvidia)因應美國政府加強限制措施而無法付運的AI晶片。綜合媒體報道，美國政府4月9日通知英偉達向中國輸出H20晶片需獲出口許可後，華為隨即在4月10日召開的雲生態大會上公布「昇騰910C」升級版「昇騰920」的最新技術進展。昇騰920將採用6納米製程節點，由中芯國際代工，將於今年下半年推出並量產，有望填補英偉達H20在中國市場的空缺，成為本土替代方案。

報道指，華為目前的AI晶片「昇騰910C」似乎能提供英偉達H100約60%的推理性能。有業界稱，華為的910C是由2枚910B合併而成，效應與英偉達的H100相若。

溫鋼城：內地晶片需求大 市場對中芯看法樂觀近43元可吸

（溫鋼城）

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中芯前景有些令人擔心，因其接了很多國家任務，不斷做晶片研究，最新華為會於6月發布昇騰920，眾所周知是由中芯製造，令人擔心其會否勉強用DUV光刻機去製造那麼精密的晶片，導致良率很低，直接影響本身盈利。然而，另一角度看，當未來英偉達晶片不能賣給內地，內地企業要買高端晶片一定要向中芯買，除非買28納米那類普通晶片才找華虹那類廠商。中芯近幾年每股盈利都見下降，由2022年差不多每股1.8元跌至去年只得0.48元，但資產值卻見增長，可能因做了很多研發，買了很多機器，每股資產淨值達20元以上。

溫鋼城續指，對中芯看法會較樂觀，始終內地晶片需求大，單做本屬美國的訂單已有不錯利錢，而中央要其做研發，相信也不會讓其承受很大風險。近期其股價主要在43至49元的橫行區上落，若想吸納，挨近43元會較穩陣，若悲觀些可於47.3元食胡，若樂觀些可挨近50天線約49元才沽出。中芯在估值方面算貴，PE高達80幾至90幾倍，不過有做研發的公司估值一定貴，但論到前景，市場對其看法似乎較樂觀，預期今年盈利增長有八成，明年也有兩成二。

黃偉豪：消息常變晶片股未宜急撈 首選中芯44.5元以下部署

另胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，晶片股暫未宜急於部署吸納，始終消息經常轉變，最終是好是壞都未知，而過去中芯等晶片股由低位已反彈不少，比大市修復更多，而從技術上看，中芯似乎升至50天線有些阻力，待回至44.5元以下才作部署會較佳。華虹則不太建議吸納，因其晶片技術較低端，實際上與外圍及國產替代等因素沒太直接關係，過去也只是借勢炒作，並非首選。

中芯今日跌2.81%收報45.05元，成交40.22億元；華虹跌6.28%報34.35元，成交20.61億元。其他晶片股表現各異，上海復旦(01385)跌0.19%報26.55元，ASMPT(00522)升1%報50.4元，晶門半導體(02878)升1.25%報0.405元，宏光半導體(06908)無升跌報0.53元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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