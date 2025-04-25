  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？

25/04/2025

　　有傳中國海關向企業發出通知，對部分美國產的晶片免徵關稅，雖然相關消息仍未獲官方證實，但部分早前炒作國產替作的晶片股今日(25日)借勢回調，其中中芯(00981)最多跌逾4%，華虹半導體(01347)最多插8%。值得一提，雖然美國總統特朗普近日對華態度有軟化跡象，並稱中美官員曾就貿易問題進行會談，但中國外交部否認曾與美國就關稅問題進行磋商，另近日盛傳華為下半年會量產人工智能(AI)晶片「昇騰920」，以取代英偉達H20晶片，晶片股或仍可候低吸納。

 

傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？

（Shutterstock）


內媒證實部分美國晶片免除加徵進口關稅　已繳可退稅

 

　　近日有傳聞指，中國海關已向企業發出通知，對部分美國生產的晶片免除加徵的125%關稅，僅對存儲晶片加徵這項對等關稅，內媒《財經》雜誌引述多名有晶片進口需求的科技公司相關人士報道指，確有8個與半導體/集成電路相關的稅號被免除加徵關稅，但暫時不包含存儲晶片。這意味著部分「流片地」為美國的晶片進口關稅從125%降為0。


　　中國半導體行業協會此前於4月11日發布通知稱，根據海關總署相關規定，集成電路原產地按照四位稅則號改變原則認定，即晶片的「流片地」認定為原產地。按照這一規則，流片地在美國，也即「Made in USA(美國製造)」的晶片會被徵收125%的關稅。至近日傳出，最新內部通知顯示，對於美國生產的集成電路晶片，只有存儲作用854232(HS CODE稅號)的才會被中國加徵125%對等關稅，854231控制功能、854233放大功能、854239其他功能的晶片，不再加徵125%關稅。


　　據《財經》雜誌報道，其中一家位於上海的模擬晶片公司的人士透露，4月24日下午，有關部門來開會通知，免除從美國半導體廠商進口的部分產品的關稅，只徵收13%的增值稅，免稅清單中暫時不包括存儲晶片。另外，4月10日至24日期間，如果進口相關半導體產品交過稅的，可以退稅。有公司4月24日進口了一批美國的半導體產品，且確實沒有被徵收關稅。報道又引述某大型晶片代理商銷售高管稱，他們也在4月24日下午得到同樣信息。該公司此前進口美國晶片的客戶一度停止提貨，如今已經開始正常報關。而在4月24日晚，《財經》致電中國海關熱線，海關客服人員表示，海關沒收到相關信息，請關注財政部官網信息。

 

特朗普稱中美官員已就貿易問題會談　外交部否認曾進行磋商


　　值得一提，美國早前宣布，豁免向包括智能手機、伺服器、晶片及記憶體、半導體生產設備等20類電子產品徵收對等關稅，惟美國總統特朗普其後澄清，相關措施只是暫時性質，這些電子產品只是被轉移到另一關稅類別，強調並非「放生」中國，來自中國的電子產品至少仍要繳付兩成芬太尼關稅，並預告將會有針對半導體和晶片等的關稅措施。不過，特朗普態度於周二(22日)有軟化跡象，稱對華關稅將會顯著降低，但不會回到零水平，「希望繼續和中國有貿易往來，但對方必須達成協議」。《華爾街日報》其後引述消息指，白宮正考慮大幅削減中國關稅以緩和貿易戰，部分關稅降幅或達一半以上。

 

　　特朗普最新又指，美中兩國於周四(24日)早上就解決貿易問題進行了會談，但未透露會談涉及的人員，並稱「是誰人並不重要」，強調雙方一直保持會談。中國外交部發言人在早前的例行記者會卻指，有關中美之間正在談判甚至可能達成協議的報道均為假消息，中美雙方並未就關稅問題進行磋商，更談不上達成協議。中國商務部表示，如果美方真的想解決問題，就應徹底取消所有對華單邊關稅措施，並拿出談判的誠意。

 

傳華為下半年量產AI晶片「昇騰920」　以取代英偉達H20

 

　　另方面，據《路透》報道，華為計劃最快5月向中國客戶大規模出貨其最新款AI晶片「昇騰910C」，以取代英偉達(Nvidia)因應美國政府加強限制措施而無法付運的AI晶片。綜合媒體報道，美國政府4月9日通知英偉達向中國輸出H20晶片需獲出口許可後，華為隨即在4月10日召開的雲生態大會上公布「昇騰910C」升級版「昇騰920」的最新技術進展。昇騰920將採用6納米製程節點，由中芯國際代工，將於今年下半年推出並量產，有望填補英偉達H20在中國市場的空缺，成為本土替代方案。

 

　　報道指，華為目前的AI晶片「昇騰910C」似乎能提供英偉達H100約60%的推理性能。有業界稱，華為的910C是由2枚910B合併而成，效應與英偉達的H100相若。

 

溫鋼城：內地晶片需求大　市場對中芯看法樂觀近43元可吸

 

傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？

（溫鋼城）

 

　　iFAST Global Markets投資總監溫鋼城於今日《開市Good Morning》節目指，中芯前景有些令人擔心，因其接了很多國家任務，不斷做晶片研究，最新華為會於6月發布昇騰920，眾所周知是由中芯製造，令人擔心其會否勉強用DUV光刻機去製造那麼精密的晶片，導致良率很低，直接影響本身盈利。然而，另一角度看，當未來英偉達晶片不能賣給內地，內地企業要買高端晶片一定要向中芯買，除非買28納米那類普通晶片才找華虹那類廠商。中芯近幾年每股盈利都見下降，由2022年差不多每股1.8元跌至去年只得0.48元，但資產值卻見增長，可能因做了很多研發，買了很多機器，每股資產淨值達20元以上。

 

　　溫鋼城續指，對中芯看法會較樂觀，始終內地晶片需求大，單做本屬美國的訂單已有不錯利錢，而中央要其做研發，相信也不會讓其承受很大風險。近期其股價主要在43至49元的橫行區上落，若想吸納，挨近43元會較穩陣，若悲觀些可於47.3元食胡，若樂觀些可挨近50天線約49元才沽出。中芯在估值方面算貴，PE高達80幾至90幾倍，不過有做研發的公司估值一定貴，但論到前景，市場對其看法似乎較樂觀，預期今年盈利增長有八成，明年也有兩成二。

 

黃偉豪：消息常變晶片股未宜急撈　首選中芯44.5元以下部署

 

　　另胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，晶片股暫未宜急於部署吸納，始終消息經常轉變，最終是好是壞都未知，而過去中芯等晶片股由低位已反彈不少，比大市修復更多，而從技術上看，中芯似乎升至50天線有些阻力，待回至44.5元以下才作部署會較佳。華虹則不太建議吸納，因其晶片技術較低端，實際上與外圍及國產替代等因素沒太直接關係，過去也只是借勢炒作，並非首選。

 

　　中芯今日跌2.81%收報45.05元，成交40.22億元；華虹跌6.28%報34.35元，成交20.61億元。其他晶片股表現各異，上海復旦(01385)跌0.19%報26.55元，ASMPT(00522)升1%報50.4元，晶門半導體(02878)升1.25%報0.405元，宏光半導體(06908)無升跌報0.53元。

 

傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？

 

傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


其他晶片股相關新聞：
【關稅戰】內媒證實部分美國半導體免除加徵進口關稅，已繳可退稅
《異動股》華虹曾急挫８％，傳中國海關對部分美國晶片豁免關稅
《異動股》中芯國際跌２％，傳內地海關對美國部分晶片免徵關稅

《說說心理話》被欺凌 | 姜大衛兒子姜卓文分享年少經歷，長大如何走出無自信、隱藏自已的陰霾？► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03808

中國重汽

17.880

異動股

08556

高裕金融

1.100

異動股

01747

HOME CONTROL

0.880

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03808 中國重汽
  • 17.880
  • 08556 高裕金融
  • 1.100
  • 01747 HOME CONTROL
  • 0.880
  • 03692 翰森製藥
  • 23.900
  • 00372 保德國際發展
  • 0.194
股份推介
  • 00303 偉易達
  • 51.550
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.740
  • 目標︰$19.70
  • 02899 紫金礦業
  • 17.100
  • 目標︰--
  • 01818 招金礦業
  • 18.300
  • 目標︰$22.50
  • 09606 映恩生物－Ｂ
  • 207.400
  • 目標︰--
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 478.200
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 115.600
  • 00005 滙豐控股
  • 85.350
  • 00001 長和
  • 43.250
  • 00388 香港交易所
  • 338.600
報章貼士
  • 02460 華潤飲料
  • 14.400
  • 目標︰$16.00
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 14.000
  • 目標︰$15.70
  • 00788 中國鐵塔
  • 11.100
  • 目標︰$12.46
熱炒概念股
即時重點新聞

25/04/2025 17:11  《盤後部署》恒指企上廿天線惟仍考驗支持力，憧憬降息郵儲行可吼

25/04/2025 15:00  【政策解讀】分析：政治局會議重心保就業，增量刺激政策仍在觀望

25/04/2025 17:40  中國平安︰第一季純利按年跌26.4%，收入按年跌7%

25/04/2025 18:03  比亞迪(01211)首季純利升1倍至91.5億人幣

25/04/2025 11:42  《異動股》百度(09888)升逾5%，新版文心模型大幅降價

25/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出７０﹒１９億元，買美團沽騰訊

25/04/2025 08:47  【大行炒Ｄ乜】麥格理兩日內再削京東目標，中銀升周大福至買入

25/04/2025 16:27  《財資快訊》美電軟報７﹒７５８２，一周拆息較上日微升１０基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

中電今年再推消費券計劃，本月中起向全港58萬用戶派發新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

傳內地對美國部分晶片免徵關稅，中芯華虹齊下挫，憧憬國產替代仍可吼？新文章
品味生活
生活
人氣文章

影視娛樂

金像獎前哨戰│「撿骨師」秦沛鬥城寨話事人古天樂，爭奪「最佳男配角」 李琳琳演同性戀首次入圍「最佳女配」
人氣文章

影視娛樂

謝霆鋒演唱會2025｜啟德體育園開show 四大必看亮點及首晚完整歌單
人氣文章

飛常談．鄧飛

白馬非馬的「非核氫彈」
DIVA CHANNEL
人氣文章

ChatENT．月巴氏

謝霆鋒，記低了甚麼？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

Ghosting式分手：可以減少雙方難受尷尬，抑或帶來更大傷痛？
人氣文章

Travel & Dining

編輯私藏Weekend Brunch餐廳：任食前菜甜品、飽覽維港景致、特色打卡便當，享受復活節悠長假期！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
穀雨湯水｜食慾不振？五指毛桃蟲草花雞湯助你調補脾胃、袪濕防感冒
人氣文章
黑芝麻的營養價值：鈣含量勝牛奶，補肝腎、潤腸烏髮，中醫食療推介：巨勝茶、烏髮潤膚湯等
人氣文章
日本地震 │ 東京灣海底發現多座海底山—專家警告地震風險高達70%
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 25/04/2025 19:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 25/04/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事25/04/2025
神州經脈 | 政治局會議重點穩就業，傳中方對美免部分對等關稅
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美韓財長華府商定，爭取7月初達成關稅經貿所有協議

25/04/2025 10:53

關稅戰

白馬非馬的「非核氫彈」

25/04/2025 08:31

大國博弈

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處