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友邦保險首季新業務價值升13%，總加權保費收入增加14%

30/04/2025

友邦保險首季新業務價值升13%，總加權保費收入增加14%

 

 

　　友邦保險(01299)公布，2025年第一季度錄得新業務價值上升13%至14.97億美元，年化新保費成長7%至26.17億美元，新業務價值利潤率增加3個百分點至57.5%，新業務合約服務邊際增長16%，股東資本比率維持逾2倍。主要受惠於產品組合的有利轉向，惟部分被經濟假設的變動所抵銷。按新業務保費現值基準呈報的利潤率保持平穩，而總加權保費收入則增加14%至126.80億美元。

 

　　友邦保險首席執行官李源祥表示，在2025年第一季新業務價值較去年增長創新高，其中友邦保險的「最優秀代理」是公司增長策略的關鍵支柱，在2025年第一季所帶來的新業務價值，佔集團整體超過75%。

 

　　友邦整體活躍代理人數增長8%，新入職代理人數增加9%。期內，屬「最優秀代理」的新業務價值增長21%至12.18億美元。

 

　　夥伴分銷的新業務價值上升2%至3.97億美元，在中國內地以外地區，友邦銀行保險業務錄得21%的新業務價值增長，而香港業務為其最大業務，新業務價值上升16%，受惠於　本地及中國內地訪客客戶群實現均衡增長。

 

　　不計入經濟假設變動的影響，友邦保險中國業務的新業務價值較2024年第一季上升8%。公司在2025年第一季所報告之業績中包括的新業務價值反映截至2024年12月31日的中國政府債券當前收益率，以及公司於2024年年底下調長期投資回報假設80個基點。按這個審慎的基準計　算，新業務價值較2024年第一季減少7%，而新業務價值利潤率則如早前所述高於50%。

撰文：經濟通市場國金組

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