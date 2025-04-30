  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

友邦 | 首季新業務價值升13%勝預期，獲大行唱好飆逾半成仲有得升？

30/04/2025

　　友邦保險(01299)公布今年首季業績，新業務價值按年升13%至近15億美元，表現好過瑞銀、大摩及高盛早前分別預計升8.5%、6.9%及7%，新業務價值利潤率亦增3個百分點至57.5%，當中香港業務表現強勁，新業務價值按年升16%，惟中國業務的新業務價值只升8%。友邦績後獲花旗及高盛唱好，其中花旗予目標價99元，今早(30日)股價高開4%後，升幅進一步擴大至逾半成，現價還有多少上升空間呢？

 

友邦首季新業務價值升13%勝預期，股價飆逾半成仲有上升空間？

（Shutterstock）

 

首季新業務價值按年升13%至15億美元　年化新保費增7%


　　友邦保險公布，2025年第一季度錄得新業務價值按年上升13%至14.97億美元，年化新保費增長7%至26.17億美元，新業務價值利潤率增加3個百分點至57.5%，新業務合約服務邊際增長16%，股東資本比率維持逾2倍。主要受惠於產品組合的有利轉向，惟部分被經濟假設的變動所抵銷。按新業務保費現值基準呈報的利潤率保持平穩，而總加權保費收入則增加14%至126.80億美元。


　　第一季夥伴分銷的新業務價值上升2%至3.97億美元，在中國內地以外地區，友邦銀行保險業務錄得21%的新業務價值增長，而香港業務為其最大業務，新業務價值上升16%，受惠於本地及中國內地訪客客戶群實現均衡增長。不計入經濟假設變動的影響，友邦保險中國業務的新業務價值較2024年第一季上升8%。若按中國政府債券當前收益率，以及公司於去年底下調長期投資回報假設80個基點的審慎基準計算，該業務的新業務價值較2024年第一季減少7%，而新業務價值利潤率則高於50%。

 

友邦：首季新業務價值增長創新高　多個因素為亞洲帶來強勁動力


　　友邦保險首席執行官李源祥表示，在2025年第一季新業務價值較去年增長創新高，其中友邦保險的「最優秀代理」是公司增長策略的關鍵支柱，在2025年第一季所帶來的新業務價值，佔集團整體超過75%。友邦整體活躍代理人數增長8%，新入職代理人數增加9%。期內，屬「最優秀代理」的新業務價值增長21%至12.18億美元。


　　友邦又指，儘管資本市場波動及地緣政治局勢不明朗，但大量的私人儲蓄、不斷增長但日趨老化的人口、低水平的保險滲透率，以及有限的社會福利覆蓋，仍然為亞洲帶來強勁的結構性增長動力，為保險產品創造龐大需求。

 

　　另外，友邦近期宣布的16億美元(約124.36億港元)股份回購計劃已於4月14日展開，預期於3個月期間完成。友邦報表披露，昨日(29日)於聯交所回購625.92萬股，每股作價介乎54.25至55.35港元，涉資約3.43億港元，年內累計回購金額74.53億港元。

 

花旗：首季新業務價值增長超預期　予目標價99元

 

　　花旗發表研報指，友邦保險今年第一季新業務價值超出預期，實現業務量增長與利潤率擴張，並透露了更多債券及中國投資組合的細節。儘管中國業務假設變動帶來阻力，友邦第一季仍實現13%的新業務價值按年增長，高於花旗預估的7%按年增長。這一增長得益於年化新保費按年增長7%及新業務價值利潤率(按實際匯率)按年擴張3.3個百分點。代理渠道新業務價值按年增長21%，合作夥伴渠道增長2%。按地區看，所有可報告分部在同等基礎上均錄得新業務價值按年正增長，其中泰國、新加坡和香港表現尤為強勁。新業務合約服務邊際在2025年第一季度按年增幅加快至16%。

 

　　花旗對友邦一貫穩定的業績表現及其在行業條件和宏觀環境變化中的韌性印象深刻，今年預測股價對比每股內涵價值(P/EV)僅一倍，估值合理具吸引力，重申「買入」評級，目標價99元。

 

高盛：中國市場顯示穩健潛在增長　予目標價90元

 

　　高盛預計市場將對友邦2025年第一季業務更新表現出正面反應，因新業務價值增長超出預期，儘管中國市場面臨較高的基數效應。這一超出預期的表現反映香港市場增長優於預期，以及泰國和馬來西亞的強勁增長。友邦還指，新業務合約服務邊際增長速度更快，這應為稅後營運利潤增長提供有利條件。

 

　　高盛指，友邦中國市場在經濟假設變動影響前新業務價值按年增長8%。考慮到2024年第一季新業務價值約佔全年40%，這代表穩健的潛在增長。隨著基數效應逐漸減弱，預計全年增長勢頭將進一步改善。友邦的風險回報比具吸引力，維持「買入」評級，目標價90元。

 

熊麗萍：內地業務增長慢全靠香港　料60元有很大阻力

 

友邦 | 首季新業務價值升13%勝預期，獲大行唱好飆逾半成仲有得升？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，友邦今次業績表現一般，首季整體新業務價值增長13%，其實比去年全年或上半年增長放慢，不過新業務價值利潤率一直有提升，屬正面，從兩方面來看表現則稍偏於中性。另要留意，友邦內地業務表現不似預期，這正反映其股價表現過去一年比其他很多金融股差，本來預期公司可於內地逐個城市開拓到業務，對盈利帶來新增長點，現在卻見內地新業務價值只有8%單位數增長，加上內地債息低，相信因此受到拖累，幸好香港業務特別是內地客來港買保險增長較佳，靠此保住整體業務，若如此則未必對股價有很大幫助，始終大家都聚焦其內地業務，若內地業務表現不濟相信對股價有一定陰影。

 

　　熊麗萍續指，除了最重要的香港及內地業務，友邦在東南亞也有很多業務，泰國及韓國都屬當中主要部分，但暫仍似乎主要靠香港，其他亞洲國家業務表現每次都較飄忽。不過，友邦股價今早仍可急升，可見市場仍滿意其業績，始終香港業務增長的確較好，在技術上或有機會補回上面裂口位，但60元料有很大阻力。

 

　　友邦半日升5.96%收報57.8元，成交19.98億元。其他保險股表現各異，保誠(02378)升0.48%報83.85元，宏利(00945)無升跌報236.2元。

 

友邦首季新業務價值升13%勝預期，獲大行唱好飆逾半成仲有得升？

(經濟通HV2報價系統截圖)

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

其他友邦相關新聞：
友邦保險首季新業務價值升13%，總加權保費收入增加14%
《外資精點》高盛：友邦首季新業務價值勝預期，目標價90元
《窩輪豪情－梁業豪》料市場平衡點會下移
保誠(02378) 首季新業務利潤增12%至6.08億美

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03010

安碩亞洲除日

55.560

異動股

08428

漢諾佳池

0.690

異動股

00412

山高控股

6.340

更多財經熱話

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    跌 40,297.89
    -229.73 (-0.567%)
  • 標準普爾500指數
    跌 5,511.00
    -49.83 (-0.896%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 17,240.82
    -220.50 (-1.263%)
精選預託證券 More
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰升57.541
變動率︰+5.248%
較港股︰-0.96%
02388 中銀香港
按盤價(HKD)︰升32.314
變動率︰+3.746%
較港股︰+0.35%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰跌86.335
變動率︰-3.141%
較港股︰-0.88%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌13.214
變動率︰-8.288%
較港股︰-4.38%
精選中資美股 More
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰升25.490
變動率︰+6.921%
IQ 愛奇藝
按盤價(USD)︰跌1.834
變動率︰-2.426%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌87.090
變動率︰-2.649%
YUMC 百勝中國
按盤價(USD)︰跌43.695
變動率︰-6.395%
精選美股 More
NVAX
Novavax
按盤價(USD)︰升6.705
變動率︰+4.439%
SHOP
Shopify Inc
按盤價(USD)︰跌95.110
變動率︰-3.852%
ABNB
愛彼迎
按盤價(USD)︰跌119.980
變動率︰-4.391%
TSLA
特斯拉
按盤價(USD)︰跌278.909
變動率︰-4.493%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/04/2025 12:06 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：30/04/2025 17:59
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 30/04/2025 12:06 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 03010 安碩亞洲除日
  • 55.560
  • 08428 漢諾佳池
  • 0.690
  • 00412 山高控股
  • 6.340
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 80011 恒生銀行－Ｒ
  • 101.400
股份推介
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 468.000
  • 目標︰$522.00
  • 00666 瑞浦蘭鈞
  • 11.220
  • 目標︰--
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 31.450
  • 目標︰$42.00
  • 00303 偉易達
  • 52.200
  • 目標︰$60.00
  • 00836 華潤電力
  • 18.740
  • 目標︰$19.70
人氣股
  • 01428 耀才證券金融
  • 6.850
  • 00005 滙豐控股
  • 87.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 117.500
  • 00700 騰訊控股
  • 477.200
  • 00388 香港交易所
  • 340.800
報章貼士
  • 02209 喆麗控股
  • 4.070
  • 目標︰--
  • 01519 極兔速遞－Ｗ
  • 6.040
  • 目標︰$6.96
  • 03393 威勝控股
  • 8.030
  • 目標︰$10.00
熱炒概念股
即時重點新聞

30/04/2025 17:04  《盤後部署》北水暫停前港股淨流入擴大，AI出爐勢旺金山雲小米

30/04/2025 16:38  《本港樓市》首季負資產按季增6.1%至4.07萬宗

30/04/2025 16:52  《本港樓市》金管局：首季負資產上升在預期以內，資產質素仍良好

30/04/2025 13:21  【關稅戰】路透：中國制定豁免125%關稅美國商品清單

30/04/2025 17:04  證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計7月生效

30/04/2025 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入５６﹒３７億元，買盈富基金沽工行

30/04/2025 08:30  【大行炒Ｄ乜】滙證削京東、美團目標逾一成半，高盛升三港銀目標

30/04/2025 16:25  《財資快訊》美電軟報７﹒７５５７，一個月至一年維持３﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計7月生效新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港交所購交易廣場多層樓面，唐家成：千載難逢機會新文章
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 關稅戰影響PMI遜預期，傳中方制定免加徵關稅清單新文章
品味生活
生活
人氣文章

威少看世界．張少威

百日之後，特朗普會繼續「大有作為」嗎？
人氣文章

電商教室．掌舖Boutir團隊

2025年電商素材懶人包：精選13個免費商用素材網站，涵蓋圖片、影片、音樂及Icon圖示
人氣文章

台灣熱話．姚超文

遊台怕地震，可選三離島
DIVA CHANNEL
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

筋膜重啟、韓式塑形小顏、角質護養！推介3個美容品牌護理療程，養出夏日透白肌
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

巴黎奧賽博物館：從火車站改建成藝術品宮殿，細聽歷史與藝術的對話
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《單思的世界》：人天生擁有說話的能力，但聆聽卻是一生的課題
健康好人生 Health Channel
人氣文章
髖屈肌群伸展動作！放鬆繃緊肌肉，改善錯誤坐姿、久坐導至筋膜沾黏問題
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
生蛇│ 生蛇危害大揭示：脫髮、神經痛等症狀，加上壓力與休息不足需警惕，壯年族需警惕生蛇影響新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 30/04/2025 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 01/05/2025 00:06
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 30/04/2025 16:41
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話30/04/2025
證監會著手提高主要股指衍生工具持倉限額，預計7月生效
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

從天堂到地獄：喀什米爾恐襲背後

30/04/2025 15:18

大國博弈

當「多啦A夢首相」遇上「聚寶盆總統」

30/04/2025 12:33

關稅戰

高息定存 | 中信銀行全線上調存息，招商永隆快閃6個月3.2...

28/04/2025 15:53

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處