友邦 | 首季新業務價值升13%勝預期，獲大行唱好飆逾半成仲有得升？

友邦保險(01299)公布今年首季業績，新業務價值按年升13%至近15億美元，表現好過瑞銀、大摩及高盛早前分別預計升8.5%、6.9%及7%，新業務價值利潤率亦增3個百分點至57.5%，當中香港業務表現強勁，新業務價值按年升16%，惟中國業務的新業務價值只升8%。友邦績後獲花旗及高盛唱好，其中花旗予目標價99元，今早(30日)股價高開4%後，升幅進一步擴大至逾半成，現價還有多少上升空間呢？

（Shutterstock）

首季新業務價值按年升13%至15億美元 年化新保費增7%



友邦保險公布，2025年第一季度錄得新業務價值按年上升13%至14.97億美元，年化新保費增長7%至26.17億美元，新業務價值利潤率增加3個百分點至57.5%，新業務合約服務邊際增長16%，股東資本比率維持逾2倍。主要受惠於產品組合的有利轉向，惟部分被經濟假設的變動所抵銷。按新業務保費現值基準呈報的利潤率保持平穩，而總加權保費收入則增加14%至126.80億美元。



第一季夥伴分銷的新業務價值上升2%至3.97億美元，在中國內地以外地區，友邦銀行保險業務錄得21%的新業務價值增長，而香港業務為其最大業務，新業務價值上升16%，受惠於本地及中國內地訪客客戶群實現均衡增長。不計入經濟假設變動的影響，友邦保險中國業務的新業務價值較2024年第一季上升8%。若按中國政府債券當前收益率，以及公司於去年底下調長期投資回報假設80個基點的審慎基準計算，該業務的新業務價值較2024年第一季減少7%，而新業務價值利潤率則高於50%。

友邦：首季新業務價值增長創新高 多個因素為亞洲帶來強勁動力



友邦保險首席執行官李源祥表示，在2025年第一季新業務價值較去年增長創新高，其中友邦保險的「最優秀代理」是公司增長策略的關鍵支柱，在2025年第一季所帶來的新業務價值，佔集團整體超過75%。友邦整體活躍代理人數增長8%，新入職代理人數增加9%。期內，屬「最優秀代理」的新業務價值增長21%至12.18億美元。



友邦又指，儘管資本市場波動及地緣政治局勢不明朗，但大量的私人儲蓄、不斷增長但日趨老化的人口、低水平的保險滲透率，以及有限的社會福利覆蓋，仍然為亞洲帶來強勁的結構性增長動力，為保險產品創造龐大需求。

另外，友邦近期宣布的16億美元(約124.36億港元)股份回購計劃已於4月14日展開，預期於3個月期間完成。友邦報表披露，昨日(29日)於聯交所回購625.92萬股，每股作價介乎54.25至55.35港元，涉資約3.43億港元，年內累計回購金額74.53億港元。

花旗：首季新業務價值增長超預期 予目標價99元



花旗發表研報指，友邦保險今年第一季新業務價值超出預期，實現業務量增長與利潤率擴張，並透露了更多債券及中國投資組合的細節。儘管中國業務假設變動帶來阻力，友邦第一季仍實現13%的新業務價值按年增長，高於花旗預估的7%按年增長。這一增長得益於年化新保費按年增長7%及新業務價值利潤率(按實際匯率)按年擴張3.3個百分點。代理渠道新業務價值按年增長21%，合作夥伴渠道增長2%。按地區看，所有可報告分部在同等基礎上均錄得新業務價值按年正增長，其中泰國、新加坡和香港表現尤為強勁。新業務合約服務邊際在2025年第一季度按年增幅加快至16%。

花旗對友邦一貫穩定的業績表現及其在行業條件和宏觀環境變化中的韌性印象深刻，今年預測股價對比每股內涵價值(P/EV)僅一倍，估值合理具吸引力，重申「買入」評級，目標價99元。

高盛：中國市場顯示穩健潛在增長 予目標價90元

高盛預計市場將對友邦2025年第一季業務更新表現出正面反應，因新業務價值增長超出預期，儘管中國市場面臨較高的基數效應。這一超出預期的表現反映香港市場增長優於預期，以及泰國和馬來西亞的強勁增長。友邦還指，新業務合約服務邊際增長速度更快，這應為稅後營運利潤增長提供有利條件。

高盛指，友邦中國市場在經濟假設變動影響前新業務價值按年增長8%。考慮到2024年第一季新業務價值約佔全年40%，這代表穩健的潛在增長。隨著基數效應逐漸減弱，預計全年增長勢頭將進一步改善。友邦的風險回報比具吸引力，維持「買入」評級，目標價90元。

熊麗萍：內地業務增長慢全靠香港 料60元有很大阻力

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，友邦今次業績表現一般，首季整體新業務價值增長13%，其實比去年全年或上半年增長放慢，不過新業務價值利潤率一直有提升，屬正面，從兩方面來看表現則稍偏於中性。另要留意，友邦內地業務表現不似預期，這正反映其股價表現過去一年比其他很多金融股差，本來預期公司可於內地逐個城市開拓到業務，對盈利帶來新增長點，現在卻見內地新業務價值只有8%單位數增長，加上內地債息低，相信因此受到拖累，幸好香港業務特別是內地客來港買保險增長較佳，靠此保住整體業務，若如此則未必對股價有很大幫助，始終大家都聚焦其內地業務，若內地業務表現不濟相信對股價有一定陰影。

熊麗萍續指，除了最重要的香港及內地業務，友邦在東南亞也有很多業務，泰國及韓國都屬當中主要部分，但暫仍似乎主要靠香港，其他亞洲國家業務表現每次都較飄忽。不過，友邦股價今早仍可急升，可見市場仍滿意其業績，始終香港業務增長的確較好，在技術上或有機會補回上面裂口位，但60元料有很大阻力。

友邦半日升5.96%收報57.8元，成交19.98億元。其他保險股表現各異，保誠(02378)升0.48%報83.85元，宏利(00945)無升跌報236.2元。

(經濟通HV2報價系統截圖)

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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