蘋果 | 擬提升印度iPhone產量兼績後遭降級，相關概念股下挫未宜沾手？

蘋果(AAPL.US)日前公布季績，其中大中華區收入按年跌2.3%，差過預期，蘋果行政總裁庫克又預期關稅會使第三季的成本增加9億美元，並提到計劃提升印度的iPhone生產比例，逐步減少對中國的依賴。蘋果績後更遭至少兩家機構下調評級，主要是擔憂關稅影響壓低盈利預期。另外，蘋果計劃調整新款iPhone的發售節奏，從過去初階與高階版本同步於秋季亮相，改為2026年先推出高階機型，平價版則延至2027年上市。蘋果概念股今早(6日)普遍逆市下跌，其中舜宇光學(02382)最多跌逾4%，瑞聲科技(02018)最多插逾半成，難道仍未到吸納時候？

（Shutterstock）

蘋果擬今年採購逾190億塊美國晶片 提升印度iPhone生產比例

蘋果行政總裁庫克日前公布季績後表示，公司計劃在今年從美國採購超過190億塊晶片，作為全球供應鏈轉型的一部分，以逐步減少對中國的依賴，並提升印度的iPhone生產比例。

庫克稱，蘋果將更加依賴台積電，在關稅戰下，未來將在印度生產絕大多數運往美國的iPhone，並減少來自中國的產量。不過，他未有直面回應關稅如何影響蘋果業務的問題，僅稱要預測6月以後的情況是非常困難。

蘋果季績超預期惟大中華收入跌逾2% 關稅料使季度成本增9億美元

值得一提，蘋果2025財年第二季(1至3月)營收達954億美元，按年增5%，超出市場預期的946.6億美元。經調整後每股盈利為1.65美元，較去年同期增8%，同樣超出分析師預期的1.63美元。然而，大中華區收入僅錄得160億美元，按年跌2.3%，低於市場預期的170億美元，另庫克預期關稅會使第三季的成本增加9億美元。



庫克表示，目前供應美國市場的iPhone已經有大約一半來自印度，而供應美國市場的大多數其他產品，例如iPad等則來自越南，因為越南的關稅比中國低。至於在其他國家銷售的絕大多數產品，仍然是在中國生產。

傳蘋果擬調整iPhone發布節奏 明年先推高階機平價版延至後年

另外，據外媒The Information報道，蘋果計劃在今年稍後時間推出5.5毫米超薄的新款iPhone，並從2026年起把iPhone的發布時間錯開，形成秋季和春季交替發布的模式，價格更高的機型將率先推出。一旦如此，到2026年蘋果或只有旗艦版的Pro系列機型會推出，但也有可能會同時推出其首款折疊屏iPhone，標準版iPhone 18或推遲到2027年春季發布。

蘋果希望藉此提振近年停滯的iPhone買氣。iPhone是蘋果最重要的產品，貢獻超過半數營收，但這項策略也存在風險。以傳聞中的極輕薄iPhone為例，該機型的電池續航表現較差，且蘋果製造夥伴僅分配約10%的產能予此機種。相比之下，iPhone 17 Pro Max約佔產能40%，iPhone 17 Pro與標準版iPhone 17則分別佔25%。

蘋果績後遭兩家機構下調評級 憂關稅影響壓低盈利預期

蘋果績後遭至少兩家機構下調評級，傑富瑞(Jefferies)將其評級下調至「跑輸大盤」，其分析師Edison Lee寫道，雖然蘋果業績符合預期，但關稅的影響將隨著時間推移而擴大，進一步壓低企業盈利預期。另外，Rosenblatt Securities分析師Barton Crockett將蘋果評級從「買入」下調至「中性」。Barton Crockett指，蘋果是一家運營良好的公司，增長尚可但趨於乏力，亟需一款令人振奮的新產品來重振增長，同時其估值偏高，且所處的關稅與監管環境波動不定。財報凸顯蘋果在供應鏈技能方面表現出色，iPhone的市場需求也好於許多人的擔憂，不過若要股價表現好於當前水平，需要出現由人工智能(AI)驅動的iPhone銷售強勁加速，而隨著時間推移，這一預期正逐漸減弱。

蘋果評級的下調凸顯出相較於其他超大盤股，華爾街對蘋果的態度相對謹慎。在彭博追蹤的分析師中，只有不到60%建議買入該股，這一比例低於其他超大盤股。傑富瑞下調評級後，蘋果共被四家機構給予「賣出」或相當評級。



另光大證券表示，目前市場對蘋果主要關注幾方面：關稅壓力和傳導機制；AI功能迭代延期與市場表現；服務業務能否維持穩健。考慮到全球宏觀經濟逆風對蘋果負面影響、關稅對於硬體成本與公司業績的壓力、大中華地區的激烈競爭、AI功能落地滯後影響換機需求，下調蘋果盈利預測，維持「買入」評級。

郭家耀：蘋果不明朗因素多 相關概念股估值仍高不值博

（郭家耀 facebook截圖）

港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀指，蘋果目前面對較多不明朗因素，首先大中華消費者對蘋果熱切度沒以前那麼高，因有很多不同機款選擇，尤其內地消費者對國產品牌相當追捧，甚至在海外Android即蘋果系統以外的手機也愈來愈受歡迎，尤其內地國產品牌，都會對蘋果構成威脅。其次，現時見到蘋果要對供應鏈作重新整合，可能會減少於內地組裝的活動，變相會影響其協作廠商訂單表現。上述兩點都對蘋果概念股的盈利前景構成不利，雖然事態發展可能變化頗大，可能去到很極端，也可能出現轉機，但始終現時不確定性很高，博反彈值博率不高，尤其它們的估值水平自去年經過一波反彈後已回升不少。

郭家耀又指，關稅對蘋果也有影響，一方面蘋果要使一大筆錢於美國本土設廠，另方面要重新部署供應鏈，成本因而上升多少及能否轉嫁消費者難料，蘋果同時又面對其他廠商競爭，相信會影響其往後幾季業績，舜宇及瑞聲等相關概念股暫只宜觀望。

蘋果概念股今早普遍下跌，舜宇半日跌3.83%收報65.25元，瑞聲跌3.68%報36.65元，比亞迪電子(00285)跌1.04%報33.25元，高偉電子(01415)跌6.68%報21.65元，丘鈦科技(01478)跌0.45%報6.69元，鴻騰(06088)跌3.33%報2.03元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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