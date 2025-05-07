港交所 | 推科企專線IPO市場升溫，季績勝預期獲大行唱好，股價連日造好仲有得升？

港股於長假後復市升勢持續，恒指今早(7日)曾升逾500點，重上23000點，連升5個交易日，港交所(00388)亦受帶動連升4日，今早最多再升逾4%。港交所近日好消息不斷，除市傳寧德時代(深:300750)最快月內招股外，港交所與證監會宣布推出「科企專線」，為進一步便利特專及生物科企申請上市，允許這些公司可以保密形式提交上市申請，IPO市場有望持續升溫。另外，港交所日前公布首季純利按年升37%勝預期，獲多間大行唱好，股價或仍有上升空間。

（資料圖片）

港交所與證監會推科企專線 允特專及生物科企保密申上市

證監會與港交所附屬聯交所昨日(6日)宣布正式推出「科企專線」，以進一步便利特專科技公司及生物科技公司申請上市，並允許相關公司可以選擇以保密形式提交上市申請。聯交所亦已更新《新上市申請人指南》，以說明上述兩類公司在採用不同投票權架構上市時，將被聯交所視為已滿足《主板上市規則》第八A章所列的創新產業公司規定及外界認可規定。此外，「專線」會協助有關企業及早理解上市規則的要求，申請人亦可向港交所尋求上市初步指引。



港交所與證監會指，由於特專科技公司及生物科技公司一般處於早期發展階段或產品尚未商業化的階段，而與其他行業相比，過早或長期披露公司的營運策略、專有技術或上市計劃，可能會為這些公司帶來過高的風險，因此為幫助這些公司減輕有關風險，聯交所將允許根據《主板上市規則》第18C章及18A章上市的公司以保密形式提交申請版本。

寧德時代最快月內招股傳籌50億美元 逾40家A股公司擬赴港上市

另外，據《彭博》引述交易條款指，全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代昨日開始評估投資者對其香港招股的認購意向。據《彭博》此前報道，寧德時代計劃最早5月啟動招股，集資規模可能至少達到50億美元(約390億港元)，這是繼2021年快手(01024)集資高達62億美元後，近年來港股市場最大宗IPO。另據港交所資料顯示，內地創新型製藥企業恒瑞醫藥(滬:600276)已通過上市聆訊，預計集資20億美元(約156億港元)，有傳媒引述內地媒體指，恒瑞於昨日開始評估投資者對集團在港IPO的認購意向。

此外，據《證券日報》報道，截至5月5日，有46家A股公司擬赴港上市，其中已向港交所遞表並獲得中證監境外發行上市備案通知書的A股公司有7家，上述擬赴港上市的A股公司大多來自消費、科技等行業，並指強化全球化布局是擬赴港上市A股公司的共同目標。

值得一提，金管局總裁余偉文昨出席立法會財經事務委員會會議時表示，近日港元三度觸及強方兌換保證，累計注入1166.14億元，主要反映近月南向資金持續流入股市，而4月初美國公布關稅措施後，市場出現避險情緒。他預計，港元需求將在未來2至3個月進一步增加，受惠重磅大型新股有望在香港上市，以及本港企業派息需求等。

港交所首季純利升37%勝預期 港股日均成交2427億創新高

另方面，港交所日前公布業績，截至今年3月底止首季純利40.77億元，按年升37%，勝預期。期內收入及其他收益為68.57億元，按年升32%；EBITDA利潤率為78%，按年升6個百分點。首季現貨市場標題平均每日成交金額創下2427億元的歷季新高，是2024年首季的兩倍以上，與2024年第四季比較也升30%。衍生產品合約平均每日成交合約張數創186.6萬張的季度新高，較2024年首季升24%，較2024年第四季升13%。

首季香港位居全球五大新股市場之一，共有17家公司上市，總集資額達187億元，是2024年首季近四倍。截至2025年3月31日，正在處理中的新股上市申請數目升至120宗，於季度內共收到73宗新申請。而首季滬深股通平均每日成交金額達1911億元人民幣，較2024年首季升44%，滬深港通的收入及其他收益升61%至9.42億元。

美銀證券：創下最強季度業績 滙豐研究：升目標價至413元

美銀證券發表研報指，港交所首季純利達41億元，按年增37%，創歷史單季新高，為最強季度業績，其香港市場成交額強勁帶動業績，仍是金融板塊中最能受惠於技術性反彈的標的，盈利能力改善有望帶動估值重估潛力，予目標價406元，重申「買入」評級。4月港股日均成交額維持強勢，預計第二季成交額將保持高位，儘管地緣政治或加劇市場波動，但短期內交易活動料維持活躍，潛在的第二季新股上市亦可能成為成交額的催化劑。

滙豐環球研究將港交所目標價由411元升至413元，維持「買入」評級。該行指，港交所首季盈利勝預期，受活躍的市場活動令核心收入增加所推動。港交所作為新股首選上市平台地位獲得鞏固，加上流動性改善及IPO管線強勁，催化劑分別包括寧德時代潛在成為2021年以來香港最大規模IPO，在美上市中國ADR面臨退市風險增加等。該行將港交所今年日均成交額預測由1860億元上調至1950億元，以反映現時交易量情況，不過預計交投比率將回歸正常化。

高盛指，港交所首季業績大致符合預期，其中投資收益再次超預期。核心利潤，在剔除投資收益後，符合預期，考慮到首季業績與近期成交量趨勢後，上調其2025至2027財年每股盈利預測1%、2%及2%。在中概股回港上市以及南向資金參與度提升的雙引擎帶動下，交易所正處於成交量及盈利預測上修周期，將目標價由378元上調至386元，維持「買入」評級。

熊麗萍：市場對港股後市看法樂觀 港交所可待升至390元食胡

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，恒指今早曾重上23000點，港交所短期勢頭仍強，如有貨，待其升近上次阻力位380元可減持一部分，如持貨不多則可繼續持有，始終中美高層終於接觸，國務院副總理何立峰將於周五(9日)起訪問瑞士，與美國財長貝森特進行會談，再加上中央三大金融巨頭包括人行、證監會及金融監管局於今日上午舉行新聞發布會提振市場，可留意市場反應，該發布會料對A股帶動較大，間接對港股有幫助，港交所本來早前落後，近幾日裂口上升亦反映大家對後市看法，400元會是較大心理關口位，若有貨或可待其升至390元食胡。

港交所半日升2.28%收報367.4元，連升4日，累升9.54%，成交32億元。恒指則升111點或0.49%，收報22773點，成交1480.19億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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