吉利 | 擬私有化極氪獲券商唱好，股價飆近半成仍可追入？

吉利汽車(00175)旗下高端電動汽車品牌極氪(US.ZK)分拆上市僅一年，吉利便擬折讓近14%將其私有化，極氪美股隔晚升逾11%，吉利指全資控股極氪具有重大戰略意義，有券商亦指此舉是實現「一個吉利」戰略重要一步，有助降低集團經營槓桿，提升業務協同效應及成本競爭力。吉利股價今早(8日)最多飆逾半成，半日仍升逾4%，是否仍可追入？

極氪去年5月在美國上市，一年後吉利即提私有化。（截自吉利控股集團官網媒體中心）

擬溢價13.6%私有化極氪並在美退市 吉利：具重大戰略意義



吉利汽車公布，公司向極氪提交非約束性報價函，初步表明其有意進行私有化建議，收購所有已發行及發行在外的極氪股份及美國存託股票，當中建議以每股極氪股份2.566美元或每股美國存託股票25.66美元作為對極氪的估值，建議購買價較於最後交易日美國存託股票於紐交所的收市交易價溢價約13.6%。



集團稱，現持有極氪已發行及發行在外股本總額約65.7%。倘若私有化建議落實並完成，極氪將成為公司全資附屬公司，實現私有化並於紐交所退市。公司稱，由於極氪為面向高端豪華市場的全球豪華電動汽車科技品牌，就集團而言，全資控股極氪具有重大戰略意義，公司擬透過發行新股、現金儲備及債務融資(倘需要)，為私有化建議提供資金。

彭博報道指，由於對華電動汽車出口關稅措施，以及圍繞美國總統特朗普貿易政策的不確定性，極氪股價今年以來下跌了大約20%。該私有化交易如果推進，對極氪的估值約為64億美元。投資者可選擇收取現金，或1.23股新發行股份，基於成交量加權平均價格16.14港元。

李書福：持續推動汽車業務整合 回歸一個吉利

若吉利私有化極氪交易完成，極氪將與吉利汽車實現完全合併。吉利控股集團董事長李書福表示，集團仍將保持與美國和國際資本市場的密切溝通與合作。而面對激烈的市場競爭和日益複雜的經濟環境，集團將審時度勢、根據《台州宣言》精神，持續推動汽車業務整合，回歸一個吉利，整合技術優勢，提高創新能力、盈利能力，持續創造長期價值，打造全球領先的智慧電動汽車集團。

李書福又指，通過合併，吉利汽車將進一步推動內部資源深度整合和高效協同，杜絕重複投入，提升研發效率，降低運營成本，提升用戶體驗，在全球新能源與智慧化競爭中佔據領先位置，推動企業長期可持續發展。



中金：強化一個吉利形象管理架構更清晰 予目標價21.06元



中金發表研報指，自2024年9月《台州宣言》發布以來，吉利集團圍繞「戰略整合、聚焦主業」的核心目標，完成了品牌與產品線的整合、智駕智艙技術及研發體系的整合、供應鏈與採購體系的優化等重要舉措，此次極氪私有化，是進一步深化踐行《台州宣言》，以更有競爭力的組合拳面對當下乘用車市場的競爭壓力，吉利擁有較強的製造、研發及供應鏈集團優勢，《台州宣言》有望更好的發揮集團優勢，從而使吉利品牌市場份額有更大保障。



該行認為，對於吉利而言，極氪私有化將避免集團重複投入，減少因價格段略有重疊帶來的內部品牌定位及資源分配的質疑，「一個吉利」的形象更為強化，更清晰的管理組織架構能進一步取信於資本市場。目前吉利持有極氪股份約65.7%，按照2.566美元/股計算，需支付對價約22.4億美元(約162億元人民幣)，公司2024年期末現金及等價物超400億元人民幣，對公司帶來的資金壓力仍為可控範圍。對於極氪而言，私有化亦會帶來較大利好，遠離資本市場對於極氪的短期波動關注，或能使極氪更專注於智能電動前沿技術的研發。該行維持吉利2025和2026年盈利預測不變，維持「跑贏行業」評級和21.06港元目標價。

里昂：有助降低經營槓桿 摩通：可提升業務協同及成本競爭力

里昂指，吉利私有化極氪作價相當於極氪2024年市銷率約0.43倍，預料是實現「一個吉利」戰略的重要一步，將有助於降低整體經營槓桿，長遠而言集團將可更好地落實多品牌戰略。估算若吉利以現金收購極氪全部股份，料將耗資約162億元人民幣，如果交易完全通過發行股份進行，則需要發行約10.73億股新股，可能為現有股東帶來約9.6%的股權稀釋。相信極氪可於今年實現收支平衡，交易不會對吉利2025年財務表現產生負面影響，重申對其「高度確信跑贏大市」評級，維持目標價23元。

摩通稱，吉利計劃私有化極氪與集團整體策略一致，旨在提升吉利、極氪和領克的業務協同效應及提高成本競爭力。而吉利去年亦進行了類似的整合，讓領克成為極氪的子公司，以避免產品重疊。預料大多數極氪股東會選擇將手上股份轉換為吉利股份，希望享受吉利在國內外市場的長期增長潛力。假設所有極氪股東選擇換股，則股權最大稀釋程度約為10%，不過相信吉利和極氪業務整合所減省的成本，以及商業協同效應所帶來的影響，長遠而言將超過股權稀釋的影響。另外，吉利早前發盈喜，料今年首季盈利約55億元人民幣，當中包括因人民幣貶值帶來近20億元人民幣的外匯收益，現予目標價23元及「增持」評級。

林家亨：短期料獲有心人頂住股價 惟現價不宜追入



國農證券董事總經理林家亨於今日《開市Good Morning》節目指，吉利擬以每股25.66美元私有化極氪，極氪市值轉為港幣約493億元，當中吉利已持有逾65%股份，若私有化成事，不計吉利持股，街外貨會多了10.44億股。若以1股極氪對換12.3股吉利新發行股份，以吉利現價計算，差不多等同208港元，比單純收取現金只約198港元著數，故料投資者多數選擇換取吉利股份。吉利現價逾17港元只因未除淨，投資者未收到股票，而收到股票後，以極氪股價25.66美元計，相對吉利估值只有16.18港元，現價逾17港元估計有人「頂價」，否則會乏人換股，都寧願收現金，到時吉利就要付出160幾億元人民幣，吉利肯定不希望如此，寧願發行股票不用付錢，因此短期料有很多有心人一直「頂住個價」，最好在17港元以上。不過，現價不宜追入，因日後一旦除淨，股價恐回落。

吉利半日升4.53%收報17.54元，連升4日，累升7.21%，成交16.48億元。其他汽車股亦普遍造好，長汽(02333)升3.23%報12.14元，廣汽(02238)升0.71%報2.82元，比亞迪(01211)升0.21%報385.2元，理想汽車(02015)升6.94%報107.9元，小鵬汽車(09868)升3.08%報77.1元，蔚來(09866)升1.01%報30.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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