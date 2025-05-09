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開市Go | 美英達成協議，傳美擬降中國關稅至50%，關注車股

09/05/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，美英達成關稅戰以來的首個貿易協議。道指收市升254點，或0.62%，報41368點；標普500指數升32點，或0.58%，報5663點；納指升189點，或1.07%，報17928點。金龍中國指數升68點，阿里巴巴和理想汽車對指數貢獻最大。日經期貨截至上午8時40分跌100點。

 

2、美國總統特朗普表示本周末與中國展開的貿易談判有望取得進展，預計中方將願意做出讓步，美國也許會考慮降低對許多中國商品加徵的145%關稅。據《紐約郵報》報道，特朗普或考慮將部分商品關稅降至50%。

 

3、美國與英國達成關稅戰以來首份貿易協議，美國對英國繼續保持10%的基準關稅稅率，但美國取消對英國鋼鋁的25%關稅，汽車關稅降至10%，每年限額10萬輛。英國將購買100億美元波音飛機。

 

4、紐約聯儲調查顯示4月美國消費者中期通脹預期升至近三年高點，對就業市場的預期則顯著惡化。

 

5、中國今日公布4月進出口數據，受中美貿易戰升級影響，預計出口增速料放緩至2%，進口降幅或超前月，貿易順差略有收窄。

 

6、中國據悉考慮推廣商品房現房銷售制度，改變以預售制為主的模式，提升購房者對樓市的信心。

 

7、中俄最高領導人在莫斯科會談，雙方將加強軍事合作，擴大聯合軍演活動的規模與範圍。

 

8、蓋茨宣布未來20年通過基金會捐出幾乎全部財富，總額將提升至2000億美元，並於2045年底永久關閉基金會。

 

開市Go | 美英達成協議，傳美擬降中國關稅至50%，中芯績佳

 

開市Go | 美英達成協議，傳美擬降中國關稅至50%，中芯績佳

 

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