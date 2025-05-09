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中芯 | 季績遜預期，料次季收入按季下滑，股價再插逾半成仍未跌完？

09/05/2025

　　中芯國際(00981)公布今年首季業績，純利按年升1.6倍至近1.9億美元，但仍低於市場預期，收入升28.4%至約22.5億美元，未達公司指引， 中芯又料次季收入按季跌最多6%，再加上連同華虹半導體(01347)齊遭國家大基金減持，股價今早(9日)一度低見40.4元，大跌10.5%，半日仍跌逾半成，為表現最差藍籌。其實，中芯近日受累美國特朗普政府擬撤銷拜登芯片出口限制，股價已連跌多日，恐怕仍未跌完未到吸納時候。

 

中芯季績遜預期，料次季收入按季下滑，股價再插逾半成仍未跌完？

（Shutterstock）


中芯首季純利升1.6倍至1.9億美元　收入升28%至22.5億美元


　　中芯國際公布，截至3月31日止第一季純利約1.88億美元，按年升1.6倍，按季升74.8%，低於預期的2.181億美元，每股盈利2美仙。整體銷售收入22.47億美元，按年升28.4%，按季增1.8%，不及按季增長6%至8%的指引；毛利約5億美元，按年升1.1倍，按季升1.4%，毛利率22.5%，按年升8.8個百分點，環比大致持平，息稅折舊及攤銷前利潤約12.9億美元，按年升45.7%。

 

　　集團首季產能利用率升至89.6%，環比增長4.1個百分點。首季月產能約97.3萬片折合8吋標準邏輯，按季升2.7%，資本開支14.15億美元，按季跌約1.48%。


生產性波動致首季收入未達預期　料次季收入按季跌最多6%

 

　　中芯國際聯合首席執行官趙海軍表示，由於工廠生產性波動，今年首季後半期晶圓平均銷售單價下降，導致收入未能達到指引預期，這影響將會延續到第二季度。他指，在今年2月份舉行的業績會之後，一方面由於公司廠務在年度維修時出現突發情況，影響了產品的工藝精度和成品率問題，另一方面，公司一季度新進設備較多，在設備驗證過程中，發現設備性能和工藝表現需要改進，導致產品良率波動。以上影響預計延續到未來4到5個月。作為單一事件，對公司而言實際沒有發生根本性變化，後續將產線晶圓交付提升至最高標準需要一定時間。公司對下半年，特別是三季度後半部到年底的能見度還不高。

 

　　中芯指，第二季度給出的收入指引為按季下降4%至6%，毛利率指引為18%至20%。集團認為，下半年是機遇與挑戰並存，會提升應變和抵抗風險的能力，最主要還是保持定力。

 

美擬撤拜登任內AI芯片分級出口限制　另推新規加強控制出口

 

　　值得一提，美國特朗普政府計劃推倒拜登政府制定、針對先進人工智能(AI)芯片出口限制，改以另一套規則取代。美國商務部發言人表示，拜登政府擬定的「AI擴散」規則本於5月15日生效，總統特朗普計劃放寬及修改這項規則，以促進創新並確保美國在AI領域的領導地位。發言人稱，拜登的芯片出口規則過於複雜、官僚主義，現任政府將用一個簡單得多的規則來取代它。

 

　　拜登在卸任美國總統前一周，提出先進AI芯片的出口限制規則，將全球多個國家及地區分成三個級別實行管制，第一級包括澳洲、加拿大等18個美國盟友，可以不受限制獲得芯片；第二級約120個國家，則受到數量限制；至於第三級的國家，例如中國及俄羅斯，就被禁止購買芯片。《路透》引述消息人士稱，新措施不再將國家分級，將以政府間的協議取代。而《彭博》報道指，新規則將加強管控海外芯片流通，會繼續嚴格限制芯片出口到泰國及馬來西亞等被指向中國轉移產品的國家。

 

溫鋼城：業績不算太差惟未達預期　若失守37元要小心

 

中芯 | 季績遜預期，料次季收入按季下滑，股價再插逾半成仍未跌完？

（溫鋼城）

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指本來大家很擔心中芯一個問題，就是內地正積極做芯片研發工作，可惜沒EUV光刻機，勉強用DUV光刻機去做，結果良率相對低，曾試過不及四成，現時才稍升至一半以上，6納米芯片其實用EUV光刻機做較好。良率低次貨自然多，通常都要丟棄，成本就會較高，賣給用家價錢也不能加太多，對公司會有影響。中芯生意其實「唔憂做」，英偉達(Nvidia)先進芯片不能賣給內地，大家唯有寄望下半年可出貨的昇騰910D新AI芯片，可取代英偉達兩三年前推出的H100，但以現時所見，中芯產品仍賣得出賺到錢，利潤沒想象中那麼受擠壓。


　　不過，溫鋼城指，中芯PE高達90幾倍，市場一定期望公司交出亮麗業績，故有些資金趁業績出貨，加上美國那邊消息變幻莫測，最新又擬撤銷拜登芯片出口限制，英偉達有機會做多些生意，中芯股價早兩日已開始跌，儘管業績不算太差，惟每股盈利及營業收入都差過預期。中芯股價雖跌，但仍處於橫行區頂，仍可當作正常整固，不過，若今日收市時仍穿頸線44.35元，往後又進一步失守37元就要小心，會形成頭肩頂較麻煩。

 

　　中芯半日跌6.87%收報42.05元，連跌4日，累計跌幅11.47%，成交62.17億元。華虹公布首季純利按年跌88.2%至375萬美元，半日急插12.2%報30.95元，成交15.6億元。值得留意，據內媒統計，國家集成電路產業投資基金(國家大基金)旗下鑫芯(香港)投資於今年首季減持中芯近6598萬股，並減持華虹約633萬股。其他晶片股亦普遍下挫，上海復旦(01385)跌6.02%報25元，ASMPT(00522)跌1.03%報52.75元，晶門半導體(02878)跌1.28%報0.385元，宏光半導體(06908)跌4.9%報0.485元。

 

中芯季績遜預期，料次季收入按季下滑，股價再插逾半成仍未跌完？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此

 

 

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