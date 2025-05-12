中美 | 經貿談判有進展，出口敏感股爆升仍可追入？

中美雙方都稱過去兩日在瑞士舉行貿易談判取得實質進展，國務院副總理何立峰提到，雙方同意建立經貿磋商機制，並將於今日(12日)發布聯合聲明，刺激港股今早重上23000點，其中一眾之前受關稅消息困擾的出口敏感股集體急升，蘋果概念股表現尤其突出，舜宇光學(02382)及瑞聲科技(02018)最多飆逾一成，是否仍可追入？

（編按：本港時間12日午後交易時段內，中美兩國發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，美國將對中國商品加徵的對等關稅由125%暫時大幅降低至10%，連同此前因芬太尼問題而加徵的20%關稅，即稅率總共為30%。中國亦暫時將反制美國對等關稅而對美加徵的125%關稅大幅降低至10%。）

（Shutterstock）



中美皆稱會談取得實質進展 今日將發布聯合聲明



中美雙方於周六及周日(10日及11日)在瑞士日內瓦舉行貿易談判，中方國務院副總理何立峰以及美方財長貝森特與貿易代表格里爾出席。會後雙方皆表示會談具建設性，取得實質進展；其中何立峰提到，會談氛圍坦誠而深入，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，會盡快敲定細節，並即將於今日內發布兩國聯合聲明。



貝森特表示，已將會談進展告知總統特朗普，並會於今日提供更多細節。格里爾則指，雙方之間的分歧並不像之前想像的那麼大。

彭博：沒公布具體措施 投資者需判斷是否足以拉動市場

彭博評論指，金融市場今日重開時，投資者需判斷正面表態是否和實際行動一樣構成利好，畢竟中美兩國高級官員雖然都宣布在日內瓦舉行的貿易談判取得了實質性進展，但沒有公布任何具體措施。



彭博引述Pepperstone Group Ltd.高級研究策略師Michael Brown指，可以想像至少會看到某些下意識的加風險舉動，因為參與者在談判前已降低了風險，現在他們可能更願意重建這些倉位，因為似乎已經避免了談判破裂的最壞情況，而且好像確實取得了一些進展，話雖如此，在聽到具體細節前信心還是會缺位。目前情況是，問題比答案還多。Brown Brothers Harriman & Co.全球市場策略主管Win Thin在一份報告中指，儘管仍然懷疑僅僅兩天的談判就能達成任何實質性協議，但很明顯雙方都在尋求緩和局勢。

信達證券：消費電子股估值已進入價值區間 可關注龍頭企業

信達證券分析指，經歷前期深度回調後，消費電子股估值已進入價值區間。考慮到東南亞地區關稅政策仍存變數，建議關注具備全球供應鏈布局能力的龍頭企業。

富瑞早前發布的研報稱，估計特朗普的對等關稅對舜宇光學的業務影響有限，因其對美國市場的敞口較低。儘管如此，受整體市場看淡情緒影響，舜宇股價自關稅宣布以來顯著下跌，風險回報變得更具吸引力，因此將評級由「持有」升至「買入」，目標價由85元下調至80元。

據報蘋果iPhone減價 為內地「618大促」做準備

值得一提，據報蘋果上周六向渠道商下發了調價通知，具體來看，蘋果iPhone 16 Pro Max所有容量版本降價160美元，對應1313.06元人民幣；iPhone 16 Pro的128GB版本降價176美元，對應1445.27元人民幣，其他版本同樣降價160美元。今年內地的「618」活動將於5月13日開始，有渠道商認為蘋果此次調價就是在為即將到來的「618」大促做準備。



蘋果早前公布2025財年第二季度(1至3月)財報顯示，公司營收按年增長5%至954億美元，淨利潤提升4.8%至247.8億美元，惟其中大中華區營收僅錄得160億美元，按年跌2.3%，已連續七個季度收窄，與亞太其他地區兩位數的增長形成鮮明反差，折射出本土品牌崛起帶來的競爭壓力。TechInsights最新行業報告顯示，2025年一季度中國智能手機出貨量按年增長9%至6870萬部，實現連續五季擴張，華為以20%市佔率重登榜首，小米以19%緊隨其後，OPPO(16%)與vivo(15%)分佔第三及第四位，蘋果以980萬部出貨量滑落至第五位，按年下滑9%，成為TOP5廠商中唯一負增長品牌。

溫傑：對中美一次會談傾妥關稅有保留 宜趁機減持相關敏感股

（溫傑）



香港股票分析師協會理事溫傑於今日《開市Good Morning》節目指，關稅問題「有得傾好過無得傾」，中美雙方有共識一定是好事，但不會太雀躍，首先仍要等其發布聯合公告，現時只是各說各話，大家有共識下的會議公告才有定論，但如果真的那麼順利將稅率大幅減免，白宮今早應已發聲，而以特朗普性格，他於Twitter或X也已提到，故對是否一次就傾妥非常有保留。其次，就算真的減關稅也要留意減多少，之前據報減至80%，最新消息指減至50%，但其實無論是50%、80%或100%關稅，都沒有意義，因同樣沒有公司會做到生意，基本上都是貿易禁運，只是數字遊戲。因此，短時間大家有偈傾是好事，但只是短期情緒上的反應，其實沒解決到問題，除非見到完全沒關稅。

至於之前美英先達成協議，溫傑指，兩國本就沒貿易逆差，所謂協議也只是對個別行業的寬免，而若真的將中國關稅減至50%，也只是貼近當初特朗普上場時提到的60%，據講與日本及南韓談判也遇到一些麻煩，相信公布完與中國談判結果後，短期未必再有甚麼好消息，恒指升至23000點以上後不敢太樂觀，升市一般主要要靠基本因素或情緒及資金流向驅動，若靠後者就要小心，宜趁此時減持關稅敏感度高、股價已升了很多及估值高的股份。

出口敏感股今早急升，舜宇光學(02382)半日升10.17%報70.95元，瑞聲科技(02018)升9.12%報40.1元，比亞迪電子(00285)升5.25%報35.1元，高偉電子(01415)升5.92%報23.25元，丘鈦科技(01478)升7.11%報6.93元，聯想集團(00992)升4.74%報9.73元，創科實業(00669)升4%報89.8元，海爾智家(06690)升4.17%報23.75元，申洲國際(02313)升1.65%報58.45元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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