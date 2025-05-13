特朗普大砍美國藥價遭質疑難執行，惟藥品關稅快公布，邊類醫藥股仍可吼？

美國總統特朗普日前預告將於周一(12日)簽署一項行政命令，指示藥廠大幅降低藥品價格，導致醫藥股昨日逆市急跌，其中翰森製藥(03692)插逾7%，為表現最差藍籌，百濟神州(06160)則跌9%，信達生物(01801)及康方生物(09926)亦跌逾半成，不過多方專家都質疑該項命令難以執行，醫藥股今早(13日)隨即反彈。另外，特朗普上周預告將在未來兩周內公布藥品關稅，但有分析指關稅對上述幾隻創新藥股影響最小，或仍可趁其回調吸納。

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特朗普簽行政命令擬削美藥價最多80% 專家質疑難執行



特朗普周日(11日)在社交平台Truth Social上宣布，他將在周一上午9點(香港時間周一晚上9點)在白宮簽署一項行政命令，指示藥廠降低藥品價格，處方藥和藥品價格幾乎將立即下降30%至80%，美國將以全球最低價格國家的價格購買藥品。不過，特朗普周一簽署的有關命令並無要求藥廠即時減價及指明減價幅度，只要求藥廠在30日自行降低價格，否則聯邦政府將對藥物採購價格設限。此舉主要針對歐洲國家，這些國家因有全民醫保制度，政府能與藥廠進行強而有力的談判，因此藥價遠低於美國。有統計指，同一種藥物在美國的售價往往是歐洲的兩至三倍。

值得一提，特朗普曾在2020年的第一任期末簽署過所謂「最惠國」行政令試圖降低藥價，但最終在聯邦法院被否決，這是因為總統行政令只能對聯邦醫療保險或醫療補助計劃進行調控，但在沒有國會法案支持的情況下，無法強制藥品製造商降低向私人保險公司、自費患者、藥店或藥品批發商收取的價格。2021年，時任總統拜登撤銷了特朗普的藥價「最惠國」行政令。這次特朗普捲土重來，意欲再度降低美國藥品價格是否能成功還存在非常大的疑問。

而據《路透》報道引述投資人、分析師及藥物定價專家多方意見表示，這項命令的結果並不會太過糟糕，因為他們質疑這項命令難以執行。另英媒BBC報道指，不僅專家對有關行政命令的效用存疑，股市的反應更真實反映市場的態度。特朗普日前預告將簽令促壓藥價時，輝瑞(Pfizer)、禮來(Eli Lilly)和英國葛蘭素史克(GSK)等主要製藥商股價一度受壓，但昨日特朗普公布命令內容後， 有關公司股價迅速反彈。



富瑞：該行政命令要立法不易 對中國生科行業影響可控

富瑞最新分析指，特朗普行動「似曾相識」，他曾在首任任期中針對《Medicare Part B》試點計劃而尋求降低美國藥價，但因強烈反擊而失敗。該行形容，由於該行政命令需要經參議院通過才能立法，因此沒有輕鬆的前進道路。



該行又指，特朗普政策對中國生科行業影響可控，中國公司參與美國藥物銷售程度極低，在此階段，大多數公司距離潛在的美國商業化至少還有1至2年時間，並且大多數公司從美國製藥公司獲得的特許權使用費僅為個位數百分比。而在藥物價格壓力下，美國生物製藥公司將更加注重成本，藥明生物(02269)中國CDMOs可能會受到青睞，因為它們可協助節約30%至60%成本，而且藥明生物的單資產周轉率(假設產品線不變)可能達到其全球同行的2至4倍。

信達證券：關稅政策邊際緩和 CXO及原料藥等料迎估值修復

關於港股及A股醫藥板塊，近期亦有一些券商表達了積極看法。信達證券的報告指，前期受中美關稅政策持續升級的影響，出口產業鏈出現較大幅度的回撤，尤其是對美出口敞口相對較大的醫藥細分賽道，例如CXO板塊、原料藥板塊等，隨著關稅政策的邊際緩和，這些細分板塊有望迎來估值修復。

方正證券指，2025年一季度偏股型基金重倉醫藥佔比環比提升0.47個百分點至9.13%，結束2024年一季度以來的持續下行趨勢。其中持倉結構分化顯著，具有全球競爭力的創新藥企和CXO企業更受青睞。興業證券表示，2025年一季度醫藥生物總體穩健，板塊景氣度有望逐季向上。

特朗普預告將公布藥品關稅 冀推動美國本土生產藥物

另值得留意，特朗普上周一(5日)簽署行政命令，簡化藥廠在美國設立生產線的規範，同時預告將在未來兩周內公布製藥業關稅。根據白宮公開的概要，特朗普簽署行政命令指示食品藥品監督管理局(FDA)刪除不必要要求、簡化評審程序及與本土藥廠合作提供早期支援，尋求降低藥廠在美國設立工廠所需時間。行政命令亦指示聯邦機構提高外國藥廠廠房的檢查費，改善海外藥廠原料藥源頭匯報機制的執行力，並考慮公開拒絕配合美國要求的藥廠廠房名單。特朗普又稱不希望向外國採購藥物，指一旦發生戰爭，美國就面臨供應問題，所以有需要在美國建立生產線，將供應鏈帶回美國本土。



華府於4月已宣布，根據美國《1962年貿易擴展法》第232條款向藥品進口展開調查，計劃加徵關稅。部分藥廠公開反對美國製藥業關稅，輝瑞行政總裁艾伯樂(Albert Bourla)批評關稅將阻礙企業於美國進一步加大研發與生產的投資。而據FDA指，美國製藥業的生產能力在過去數十年大幅萎縮，多數原料藥生產移至中國及其他國家或地區，主要因海外勞動力及其他生產過程成本較低。分析指美國在2023年入口藥物高達2030億美元(約1.6萬億港元)，73%來自歐洲，主要為愛爾蘭、德國及瑞士。

黃瑋傑：美關稅率對中國藥企影響更大 惟創新藥受影響最小

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，特朗普有關降低藥價的行政命令只針對美國藥企於美國生產出售的藥品，故最近禮來等美國藥商股價受壓，因對其影響大。而對中國藥企影響，就要看關稅稅率，雖然現在還未公布，但之前市場一般認為美國差不多八成原料藥及中間體都用中國藥廠產品，是中國一個很大市場，一旦對其徵收高額關稅，對此類公司會有較大打擊，仿製藥影響則較小，影響最小是創新藥，若其藥物是針對中國還有龐大治療需求要滿足的疾病領域，其處境會較好。

醫藥股今早普遍回升，翰森製藥半日升3.19%收報22.65元，康方生物升0.94%報80.25元，信達生物升2.13%報50.45元，百濟神州升4.07%報133元，石藥(01093)升1.27%報5.57元，中生製藥(01177)升0.52%報3.86元，聯邦制藥(03933)升1.25%報12.94元，康臣葯業(01681)升0.96%報9.51元。藥明生物則升0.22%報23.3元，藥明康德(02359)跌0.48%報62.5元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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