  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

新秀麗 | 上季盈利大幅倒退，遭大行降目標股價急插未宜沾手？

14/05/2025

　　新秀麗(01910)公布業績，今年首季盈利按年跌近43%至4820萬美元，銷售淨額跌7.3%至7.9億美元，經調整EBITDA(除息稅、折舊及攤銷前盈利)減少21%至1.27億美元。集團指，美國關稅情況仍然變化不定，擬將生產進一步轉移到關稅較低地區，並考慮調高個別產品價格。績後新秀麗遭多間大行下調目標價，其中麥格理只看13.3元，雖然瑞銀反而上調目標價至16.3元，股價今早(14日)仍最多跌近一成低見13.9元，看來仍未到撈底時候。

 

新秀麗上季盈利大幅倒退，遭大行降目標股價急插未宜沾手？

（Shutterstock）


首季純利按年跌43%銷售淨額跌7%　經調整EBITDA減21%


　　新秀麗公布截至3月31日止第一季純利約4820萬美元，按年跌42.6%，每股盈利3.5美仙。期內銷售淨額7.9億美元，跌7.3%；受到亞洲銷售淨額下降、北美洲消費者信心下降等影響，毛利跌8.9%至4.7億美元；毛利率59.4%，跌1個百分點，主要是由於地域銷售淨額組合變動包括利潤率較高的亞洲地區銷售淨額佔比下降所致。經營溢利約1.1億美元，跌26.9%，因銷售淨額同比減少，毛利下降所致。經調整EBITDA減少20.9%至1.27億美元。於3月底淨債務升至約11.9億美元。

 

擬將生產進一步轉移到關稅較低地區　考慮調高價格


　　新秀麗指，美國的關稅情況仍然變化不定，無論關稅實施時間、範圍和規模以至對全球供應鏈及消費者需求的影響均未明朗。公司繼續採取果斷行動減輕不斷變化的情況所帶來的影響。公司相信其廣泛、多元化和高效率的採購平台是一項關鍵優勢，而其採購團隊在把供應美國的產能轉移出中國方面已取得長足進展。從中國採購銷往美國市場產品的比例已由2018年約85%降低至去年約15%。預期會繼續在中國以外地區採購大部分銷往美國市場的產品，並在可能情況下將生產進一步轉移到關稅較低的地區。


　　集團又指，會與供應商採取措施，以控制成本和抵銷關稅的影響，例如重新設計公司的產品以節約成本，同時保持傳統一貫卓越的品質標準。對於受到關稅上調嚴重影響的個別產品，公司亦會考慮調高價格，並已提早購入更多存貨以減輕關稅上調的短期影響。


花旗：料後續季度盈利壓力持續　降目標價至19.7元


　　花旗發表研報指，新秀麗首季經調整淨利潤按年跌40%至5200萬美元遜預期，主要因為高基數、消費情緒疲軟及北美批發時間變動導致收入疲弱，營運去槓桿表現差過預期。預計公司後續季度盈利壓力將持續，因關稅對消費者需求和利潤率的影響持續存在。管理層預計，儘管比較基數較低，第二季收入仍將按年錄中單位數下降。該行基於更謹慎的銷售和利潤率展望及關稅不確定性，調低其盈利預測22%至29%，目標價由26元降至19.7元，維持「買入」評級。

 

　　高盛亦將新秀麗目標價由22元降至19.5元，維持「買入」評級；大和則將目標價由25元大降至15元，同時將評級由「買入」降至「持有」；麥格理亦將其目標價由13.6元降至13.3元，維持「中性」評級。

 

瑞銀：首季利潤率遜預期　惟升目標價至16.3元


　　瑞銀指，新秀麗首季利潤率遜預期，經調整EBITDA錄1.28億美元，遜該行預期達16%，主因利潤率低於預期。首季經調整EBITDA利潤率按年跌270點子至16%，低於該行預期的18.8%，主因銷售及一般開支高於預期，源於新店開張及經營去槓桿。以固定匯率計，淨銷售按年跌5%，大致符合首季指引及市場預期。


　　瑞銀又稱，近期貿易協議減少了關稅影響的長尾風險，但不確定性仍高企。管理層提及一些紓緩措施，包括減少向高關稅地區下訂單，個別產品加價，以及與供應商談判等。該行引述管理層稱，次季淨銷售趨勢料與首季相若，料以固定匯率計錄中單位數跌幅。由於北美市場受關稅影響，料屬表現跑輸區域，而亞洲區次季銷售勢頭有輕微改善，該地區首季跌7%。歐洲市場次季料屬亮點，增幅料與首季(增長4%)相若，目標價由15元升9%至16.3元，評級「中性」，其強勁自由現金流生成或可為新一輪股份回購鋪路，可支撐估值。

 

熊麗萍：受關稅影響兼中國銷售減慢　或再試上月低位未宜買入

 

新秀麗 | 上季盈利大幅倒退，遭大行降目標股價急插未宜沾手？

（熊麗萍）

 


　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，新秀麗股價應該未跌完，有機會再下試4月時低位12.76元。公司固然受關稅影響，要於不同地方再找各種產品配件，未知會增加多少成本。另外，以前整條供應鏈於中國一次過「搞掂」，現時卻要到很多地方找替代，要留意成本及貨源是否穩定。再者，公司於中國銷售也見減慢，過去大家基於其品牌，加上當時消費能力仍強；但現時消費下沉之時，內地品牌競爭大。幾個因素疊加下，對公司不太看好，此前縱使內地推動旅遊，其股價也不見上升。本來因商務需要買其行李箱的人較多，但現時商務旅程又減少，對其也有影響。若無貨暫應避免買入，不要因為今日跌得深就去撈貨。

 

　　新秀麗半日跌8.32%收報14.1元，最多跌9.62%低見13.9元，成交2.19億元。

 

新秀麗上季盈利大幅倒退，遭大行降目標股價急插未宜沾手？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

其他新秀麗相關新聞：
大行報告 | 京東績後最牛看$257最熊$126
新秀麗(01910) 首季賺4820萬美元跌43%銷售淨額跌7%

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01232

金輪天地控股

0.060

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

141.600

異動股

02333

長城汽車

12.420

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01232 金輪天地控股
  • 0.060
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 141.600
  • 02333 長城汽車
  • 12.420
  • 00139 中達集團控股
  • 0.030
  • 02419 德康農牧
  • 46.750
股份推介
  • 02510 德翔海運
  • 7.510
  • 目標︰$8.20
  • 02359 藥明康德
  • 64.650
  • 目標︰--
  • 00700 騰訊控股
  • 521.000
  • 目標︰$550.00
  • 01044 恒安國際
  • 22.350
  • 目標︰$24.00
  • 00300 美的集團
  • 78.100
  • 目標︰$82.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 521.000
  • 00005 滙豐控股
  • 90.800
  • 01211 比亞迪股份
  • 414.600
  • 00175 吉利汽車
  • 19.140
  • 03690 美團－Ｗ
  • 139.400
報章貼士
  • 09987 百勝中國
  • 363.800
  • 目標︰$440.00
  • 00168 青島啤酒股份
  • 55.150
  • 目標︰$60.00
  • 06690 海爾智家
  • 24.100
  • 目標︰$27.00
熱炒概念股
即時重點新聞

14/05/2025 17:03  《盤後部署》白宮鬆手港股飆532點，AI旺場長飛光纖有勢宜跟

14/05/2025 16:38  【騰訊業績】騰訊首季經調整盈利升22%至613億人幣，勝預期

14/05/2025 17:06  【聚焦數據】內地4月新增人民幣貸款大降至2800億，遠遜預期

14/05/2025 17:05  【聚焦數據】內地4月末M2增8%優預期，M1增1.5%略放緩

14/05/2025 16:15  恒指全日升532點收報23640，京東績後收升逾3%

14/05/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒６１億元，買建行沽騰訊

14/05/2025 08:42  【大行炒Ｄ乜】京東績後獲升目標，麥格理升京東物流至中性

14/05/2025 16:25  《財資快訊》美電跌報７﹒８０１５，隔夜拆息與上日尾市維持不變

專題透視
人氣文章

新聞>2024金融科技獎

取消強積金「對沖」安排後 僱員要留意什麼?新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

市監總局約談外賣平台促有序競爭，京東美團仍造好，京東季績勝預期更值博？新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

陳美寶：兩車隊約三百輛的士試運，第三方供應商研推統一召車平台新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

時尚穿搭新趨勢｜用科技提升風格，4大網上途徑輕鬆拼出時尚靈感
人氣文章

FOCUS

寧德時代 | FOCUS | 此「寧王」非彼「雪王」，換電賽道臨雙考驗
人氣文章

Make Money

MakeMoney | 陳皮貴過黃金？廣東人專有特產，識買識賣一朝致富！ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

Art Deco首飾設計：以幾何線條打造優雅感！走進L’ÉCOLE裝飾藝術主題展覽，看Art Deco古今中外歷史
人氣文章

Beauty

潮濕天頭髮毛躁扁塌、換季掉髮？護髮專家分享亮澤秀髮秘訣！2大成分抗毛躁+飲食養髮超有感！
人氣文章

港女講男．妮洛

男人心也是海底針！爽朗直接的他，可曾把真心話說出口？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養生湯水 │脾虛易腹瀉？推薦粟米蓮藕栗子蓮子素湯，健脾祛濕補腎新文章
人氣文章
STEM Sir和劉穎鏇走進培恩︱分享STEM科學知識及鼓勵學生學好英語新文章
人氣文章
逆齡抗衰老｜25歲過後膠原蛋白急速流失！找回青春秘密：吃對4種抗老營養素，愈吃愈年輕！新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 17:52
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/05/2025 17:52
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/05/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章2024金融科技獎14/05/2025
取消強積金「對沖」安排後 僱員要留意什麼?
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

在奈伊蓋棺之際，看中美「巧」實力變化（一）

14/05/2025 14:23

大國博弈

關稅戰 | 中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

14/05/2025 09:30

關稅戰

高息定存 | 中銀恒生齊減定存息，3個月及6個月存期失守3厘

13/05/2025 16:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處