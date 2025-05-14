新秀麗 | 上季盈利大幅倒退，遭大行降目標股價急插未宜沾手？

新秀麗(01910)公布業績，今年首季盈利按年跌近43%至4820萬美元，銷售淨額跌7.3%至7.9億美元，經調整EBITDA(除息稅、折舊及攤銷前盈利)減少21%至1.27億美元。集團指，美國關稅情況仍然變化不定，擬將生產進一步轉移到關稅較低地區，並考慮調高個別產品價格。績後新秀麗遭多間大行下調目標價，其中麥格理只看13.3元，雖然瑞銀反而上調目標價至16.3元，股價今早(14日)仍最多跌近一成低見13.9元，看來仍未到撈底時候。

（Shutterstock）



首季純利按年跌43%銷售淨額跌7% 經調整EBITDA減21%



新秀麗公布截至3月31日止第一季純利約4820萬美元，按年跌42.6%，每股盈利3.5美仙。期內銷售淨額7.9億美元，跌7.3%；受到亞洲銷售淨額下降、北美洲消費者信心下降等影響，毛利跌8.9%至4.7億美元；毛利率59.4%，跌1個百分點，主要是由於地域銷售淨額組合變動包括利潤率較高的亞洲地區銷售淨額佔比下降所致。經營溢利約1.1億美元，跌26.9%，因銷售淨額同比減少，毛利下降所致。經調整EBITDA減少20.9%至1.27億美元。於3月底淨債務升至約11.9億美元。

擬將生產進一步轉移到關稅較低地區 考慮調高價格



新秀麗指，美國的關稅情況仍然變化不定，無論關稅實施時間、範圍和規模以至對全球供應鏈及消費者需求的影響均未明朗。公司繼續採取果斷行動減輕不斷變化的情況所帶來的影響。公司相信其廣泛、多元化和高效率的採購平台是一項關鍵優勢，而其採購團隊在把供應美國的產能轉移出中國方面已取得長足進展。從中國採購銷往美國市場產品的比例已由2018年約85%降低至去年約15%。預期會繼續在中國以外地區採購大部分銷往美國市場的產品，並在可能情況下將生產進一步轉移到關稅較低的地區。



集團又指，會與供應商採取措施，以控制成本和抵銷關稅的影響，例如重新設計公司的產品以節約成本，同時保持傳統一貫卓越的品質標準。對於受到關稅上調嚴重影響的個別產品，公司亦會考慮調高價格，並已提早購入更多存貨以減輕關稅上調的短期影響。



花旗：料後續季度盈利壓力持續 降目標價至19.7元



花旗發表研報指，新秀麗首季經調整淨利潤按年跌40%至5200萬美元遜預期，主要因為高基數、消費情緒疲軟及北美批發時間變動導致收入疲弱，營運去槓桿表現差過預期。預計公司後續季度盈利壓力將持續，因關稅對消費者需求和利潤率的影響持續存在。管理層預計，儘管比較基數較低，第二季收入仍將按年錄中單位數下降。該行基於更謹慎的銷售和利潤率展望及關稅不確定性，調低其盈利預測22%至29%，目標價由26元降至19.7元，維持「買入」評級。

高盛亦將新秀麗目標價由22元降至19.5元，維持「買入」評級；大和則將目標價由25元大降至15元，同時將評級由「買入」降至「持有」；麥格理亦將其目標價由13.6元降至13.3元，維持「中性」評級。

瑞銀：首季利潤率遜預期 惟升目標價至16.3元



瑞銀指，新秀麗首季利潤率遜預期，經調整EBITDA錄1.28億美元，遜該行預期達16%，主因利潤率低於預期。首季經調整EBITDA利潤率按年跌270點子至16%，低於該行預期的18.8%，主因銷售及一般開支高於預期，源於新店開張及經營去槓桿。以固定匯率計，淨銷售按年跌5%，大致符合首季指引及市場預期。



瑞銀又稱，近期貿易協議減少了關稅影響的長尾風險，但不確定性仍高企。管理層提及一些紓緩措施，包括減少向高關稅地區下訂單，個別產品加價，以及與供應商談判等。該行引述管理層稱，次季淨銷售趨勢料與首季相若，料以固定匯率計錄中單位數跌幅。由於北美市場受關稅影響，料屬表現跑輸區域，而亞洲區次季銷售勢頭有輕微改善，該地區首季跌7%。歐洲市場次季料屬亮點，增幅料與首季(增長4%)相若，目標價由15元升9%至16.3元，評級「中性」，其強勁自由現金流生成或可為新一輪股份回購鋪路，可支撐估值。

熊麗萍：受關稅影響兼中國銷售減慢 或再試上月低位未宜買入

（熊麗萍）



資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，新秀麗股價應該未跌完，有機會再下試4月時低位12.76元。公司固然受關稅影響，要於不同地方再找各種產品配件，未知會增加多少成本。另外，以前整條供應鏈於中國一次過「搞掂」，現時卻要到很多地方找替代，要留意成本及貨源是否穩定。再者，公司於中國銷售也見減慢，過去大家基於其品牌，加上當時消費能力仍強；但現時消費下沉之時，內地品牌競爭大。幾個因素疊加下，對公司不太看好，此前縱使內地推動旅遊，其股價也不見上升。本來因商務需要買其行李箱的人較多，但現時商務旅程又減少，對其也有影響。若無貨暫應避免買入，不要因為今日跌得深就去撈貨。

新秀麗半日跌8.32%收報14.1元，最多跌9.62%低見13.9元，成交2.19億元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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