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騰訊季績勝預期大行齊唱好，股價先升後跌應如何部署？

15/05/2025

　　騰訊(00700)昨日(14日)收市後公布業績，今年首季經調整盈利按年升22%至逾613億元人民幣，收入增近13%至逾1800億元人民幣，兩者均勝預期，公司指人工智能(AI)能力已對廣告與遊戲業務產生實質性貢獻。騰訊績後獲多間大行唱好，其中瑞銀給予目標價700元最牛，今早(15日)股價最多再升逾2%高見532元，創逾一個月新高，惟半日倒跌收市。騰訊近月累積升幅已大，績前再升近3%，或許已提前反映業績因素，應如何部署？

（騰訊美國洛杉磯辦公室，截自騰訊網頁媒體資料庫視頻資料）

首季經調整純利按年升22%收入升13%　本土市場遊戲收入增24%

 

　　騰訊公布，截至2025年3月31日止首季非國際財務報告準則純利613.29億元人民幣，按年升22%，勝預期的594.60億元人民幣；每股非國際財務報告準則基本盈利6.735元人民幣。純利為478.21億元人民幣，按年升14.2%，每股基本盈利5.252元人民幣。


　　期內收入1800.22億元人民幣，按年升12.9%，勝預期的1757.12億元人民幣。增值服務業務收入增長17%至921億元人民幣，當中本土市場遊戲收入429億元人民幣，增長24%；國際市場遊戲收入166億元人民幣，增長23%；社交網絡收入增長7%至326億元人民幣。另外，營銷服務業務收入增長20%至319億元人民幣。金融科技及企業服務業務收入增長5%至549億元人民幣。期內微信及WeChat的合併月活躍帳戶數14.02億，按年增長3%。QQ的移動終端月活躍帳戶數按年跌3%至5.34億。

 

　　集團旗下多款長青遊戲，包括《王者榮耀》和《穿越火線手遊》，於遊戲傳統旺季的第一季，流水創下歷史新高。《三角洲行動》的本土用戶數自上線以來達到新高，日活躍帳戶數峰值於上月突破1200萬，並成為行業近三年發布的新遊戲中平均日活躍帳戶數最高的遊戲。

 

騰訊：AI對廣告及遊戲業務已有實質貢獻　政府仍有空間推刺激措施

 

　　騰訊指，首季高質量收入保持堅實的增長態勢，AI能力已經對效果廣告與長青遊戲等業務產生了實質性的貢獻。集團亦加大了對元寶應用與微信內的AI等新AI機遇的投入。集團相信，在AI戰略投入階段，現有高質量收入帶來的經營桿杆，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本，保持財務穩健，預期這些戰略性的AI投入將為用戶與社會創造價值，並為集團產生長期、可觀的增量回報。

 

　　總裁劉熾平表示，AI投資將抵消釋放營運槓桿的效應，收入與經營利潤增速差距暫時收窄，惟收入與經營利潤增長率差距的幅度及持續時間仍然未知，但過去騰訊培育新產品至貨幣化階段大約須時一到兩年。他又指，AI發展也要取決行業整體表現、消費者及廣告商的習慣，但強調騰訊營運槓桿比率不會變成負數。


　　另管理層指，美國關稅生效前第一季度微信支付交易數量上升，但均價下降，反映商戶之間供應競爭步入尾聲，需求方開始升溫。劉熾平表示，如果沒有關稅，已經可以清楚地看到消費已經觸底並開始緩慢復甦，但現在要考慮到關稅的相互作用。他指，關稅情況急速變化，惟中國政府仍有很大空間推出更多刺激措施，市場需要關注這兩項因素。

 

花旗：首季營收增速強勁升目標價至695元　滙豐研究：仍為板塊首選

　　花旗發表研報指，騰訊第一季營收增長加快至13%，創2021年以來最快增速，主要受益於國內和國際遊戲以及線上廣告的出色表現，將目標價由670元上調至695元，並維持「買入」評級。報告指，騰訊通過確保為遊戲和廣告業務提供一個長的增長跑道，似乎已經明確了其穩健的發展策略來運營常青遊戲大作，並培養廣告主的持續性小額廣告支出。儘管利潤和營收的增速差可能由於對AI的投資而收窄，但預計不會出現負運營槓桿。

　　滙豐環球研究稱，騰訊遊戲及廣告收入預期將持續錄得強勁增長，該行將今年國內遊戲收入增幅由8%上調至13%。而且，由於業績好於預期，該行上調廣告及雲收入預測，加上考慮到收入結構轉變推升毛利率因素，將公司2025至26年收入預測上調1%；盈利預測上調2%。而微信整合AI步伐才剛開始，相信隨著時間推移，進一步利好公司廣告及交易量。雖然將AI全面融入微信生態系統將需時數季，但考慮到騰訊透過微信提供的差異化服務，相關潛力巨大。騰訊仍為該行在板塊中首選股，維持630元目標價及「買入」評級。

瑞銀：季績勝預期予目標價700元　大摩：首季遊戲收入增速加快 

　　瑞銀指，騰訊首季收入按年增長13%至1800億元人民幣，主要因遊戲與廣告業務超預期3%。經調整營業利潤及淨利潤按年增長18%及22%，至693億元及613億元人民幣，均超預期4%。騰訊遊戲業務收入按年增24%，內地與國際遊戲均超預期8%；網絡廣告業務亦超出市場預期，收入按年增20%，儘管宏觀疲軟仍實現全領域改善。除視頻號(VA)、小程序與搜索的廣告庫存增加及廣告技術升級外，微信生態內閉環交易轉化率提升亦帶來助力。管理層對AI布局與變現潛力的更新成為焦點。自騰訊AI團隊重整後，已快速將AI整合至多條產品線。管理層指，初步變現體現於廣告場景、遊戲開發、雲服務，中長期有望通過企業客戶與C端產品創新打開更大空間，予「買入」評級，目標價700元。

　　摩根士丹利稱，騰訊首季總收入按年增長13%，超出市場預期3%。遊戲業務表現強勁，總收益按年增17%，增速較第四季加快。廣告業務增20%。金融科技及企業服務增長5%，符合預期。首季毛利按年增20%，超預期6%；毛利率達55.8%。非通用計準則營業利潤升18%，超預期4%。非國際財務報告準則淨利潤升22%，超預期4%。聯營公司及合營企業利潤貢獻76億元人民幣。騰訊首季股份回購規模達171億元，2025財年回購目標至少800億元。首季資本支出275億元人民幣，2025財年資本支出指引為總收入的低雙位數百分比，予「增持」評級，目標價630元。

　　中信里昂表示，騰訊首季業績勝預期，收入及經調整EBIT較該行預期高出3%，當中線上遊戲表現最好。受廣告科技升級及視頻號推動，廣告收入增速亦見加快。騰訊管理層預計，收入將保持健康增長，但隨著AI投入增加，收入及利潤增幅差距可能收窄。公司亦已開始將AI功能融入微信以捕捉新機會。該行根據公司首季業績，微調財務預測，但重申「優於大市」評級及645元目標價不變。

林家亨：業績雖好惟股價累積升幅大　宜趁好消息分段食胡

　　今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指騰訊首季經調整盈利升兩成多一些，但股價由4月9日起計也已升了兩成幾，料升至530幾元後再升空間不大，3月時高位也只是547元，距離不足2%，若有貨不如今日趁有好消息分段食胡，現時恒指亦已升至接近保歷加通道頂線(約23679點)，當然騰訊因業績好再衝多一段不出奇，但仍較適宜趁恒指升至高位走一走貨。其實，其首季業務細節已在很多分析員大致預期之內，而無論AI及機械人等未來仍會高速增長，騰訊此方面增長較大也只與市場同步。

　　至於騰訊金融科技及企業服務業務收入增長較慢，林家亨指，其實該類服務已非新鮮事物，多年來很多企業都聚焦此方面發展，包括阿里巴巴(09988)旗下螞蟻金服都屬高速發展，其他競爭者一有機會就踏足該領域，騰訊雖作為大龍頭也未能盡得優勢，整個行業未來增長都會放緩，正如香港證券行業也難再有高速增長，若能保持10%增長已可開香檳慶祝，而這也只是騰訊其中一個業務板塊，公司有其他高增長板塊。

　　騰訊半日跌0.48%收報518.5元，成交96.03億元。其他科技股亦大多下跌，阿里巴巴跌0.31%報130元，京東(09618)跌3.6%報136.5元，美團(03690)跌1.79%報136.9元，百度(09888)跌1.54%報89.4元，快手(01024)跌1.51%報52.25元，惟網易(09999)升1.81%報169.1元，小米(01810)升0.99%報50.9元。

 

騰訊季績勝預期大行齊唱好，股價先升後回應如何部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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