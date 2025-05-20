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小米 | 將發布自研手機晶片及YU7汽車，獲券商唱好可乘勢追入？

20/05/2025

　　小米(01810)SU7再捲入一宗嚴重交通意外，昨日(19日)股價一度插近4%，但小米聯合創始人兼董事長雷軍在微博發文指，集團定於本周四(22日)晚上7時舉行戰略新品發布會，新品將涵蓋自研手機SoC晶片「玄戒O1」、小米15SPro、小米平板7Ultra、首款SUV小米YU7等，刺激股價倒升2.6%收市。小米又宣布，計劃十年內於晶片研發方面投資最少500億元人民幣，加上有券商唱好，股價今早(20日)再升約4%高見54.6元，或可乘勢追入炒番轉。

 

小米將發布自研手機晶片及YU7汽車，獲券商唱好股價攀升可乘勢追入？

（Shutterstock）

 

擬投資最少500億人幣研發晶片　手機晶片玄戒O1及YU7汽車周四發布

 

　　小米宣布，計劃自2021年起的十年內，於晶片研發方面投資最少500億元人民幣。小米聯合創始人兼董事長雷軍表示，公司將於周四發布首款自主研發設計的3nm旗艦晶片「玄戒O1」，該款晶片已開始大規模量產。他還表示，在周四晚7點發布會上發布的小米15SPro和小米平板7Ultra都將搭載玄戒O1，稱「體驗非常出色」。


　　雷軍此前亦透露，發布會上小米亦將發布首款SUV車型「小米YU7」。他表示，這次重磅新品特別多，其中小米玄戒O1採用第二代3nm工藝製程，力爭躋身「第一梯隊旗艦體驗」。據了解，玄戒O1是小米自主研發設計的SoC晶片。在玄戒立項之初，就擁有很高的目標：最新的工藝製程、旗艦級別的晶體管規模、第一梯隊的性能與能效。雷軍透露，截至今年4月底4年多時間，玄戒累計研發投入已超過135億元人民幣。目前研發團隊超過2500人，2025年預計研發投入將超過60億元人民幣。

 

小米SU7貴陽發生車禍致兩死　4月SU7新訂單按月減55%


　　另方面，小米SU7再捲入一宗嚴重交通意外。據內地媒體報道，5月17日一輛藍色小米SU7電動車在貴陽花果園區域行駛時撞倒兩人，一人被撞飛，一人被壓在車底，事故導致兩人死亡。內媒記者查詢時，貴陽市南明區交警工作人員表示，確實有該宗事故。隨後，另一名工作人員接線指並不了解該事故，不便回應，並稱具體會有相關部門處理。有網民指，涉事司機疑是超速及逆行。

 

　　小米SU7近日亦陷入虛假宣傳風波，有車主投訴以4.2萬人民幣選配其碳纖維材質的雙風道前艙蓋，交車後卻發現，該配件的內部結構與普通版本幾乎無異，風道無法有效導風及散熱，僅有裝飾功能。儘管小米其後發聲明致歉，並提出補償方案，但仍有數百名車主組成維權群組，並要求退車。受接連爭議影響，小米4月SU7電動車新訂單按月大減55%，5月維持同一趨勢，首兩周僅接獲約1.35萬輛訂單，遠低於3月第二周單周達2.3萬輛的高峰紀錄。

 

高盛：未來數月將迎多重催化劑　天風證券：自研晶片助提升估值

 

　　高盛發表最新研報指，基於更強勁的IoT銷售及毛利前景，將小米2025至2027年經調整淨利潤預測上調3%至6%，目標價上調至62元，評級「買入」，預測未來數月將迎來多重催化劑，除15周年戰略產品發布會外，還有即將於5月底公布的首季業績、6月3日的投資者日，以及下月的618購物節等。

 

　　天風證券稱，預計小米發布自研晶片後，國產手機高端競爭格局或開始加速變化，頭部具備自研底層硬體能力的手機廠商市佔率提升或是小米估值提升的核心邏輯之一。小米核心業務企穩和汽車業務第二曲線為造芯提供了充分的支持條件，國內手機高端市場價格帶(6000元人民幣以上)是小米需要攻克的市場。旗艦SoC晶片(系統級晶片)手機發布是一次用戶破圈，對晶片、AI等底層技術的長期投入，使小米作為科技消費品公司逐步擁有一定護城河。自研晶片也有望給小米帶來關注度、用戶體驗和公司科技形象的提升，預計小米2025至2026年經調整歸母淨利潤分別為429億和855億元人民幣，維持「買入」評級。

 

黃瑋傑：新品發布會將成股價催化劑　剛突破橫行區先看57元

 

小米 | 將發布自研手機晶片及YU7汽車，獲券商唱好股價攀升可乘勢追入？

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，小米一直等候催化劑，本來預計4月會有手機及YU7等新品發布，投資者日本來也定於4月舉行，後來改為6月，原定4月慶祝創立「米粉節」也沒做到，加上關稅戰，令其股價下挫，但最近已見其重拾升勢，催化劑亦來得比預期早，本來YU7預計6月甚至7月才發布，投資者日則已改於6月舉行，所以市場也有所期待不敢看得太淡，現時更定於本周四就舉行新品發布會，包括發布手機SoC晶片玄戒O1、15SPro、平板7Ultra及YU7汽車，相信會是往後股價催化劑，加上今個月於48至53元之間已橫行了半個月，現時終於向上突破53元，應可挑戰57元。

 

　　黃瑋傑又指，小米現時也可追入，因只是剛突破橫行區間，未算升了很多。通常建議短線買賣策略為破位就追入，小米昨日在SU7又有事故如此壞消息下也可收於50元以上，不妨現價追入，可以50元止蝕，若升穿57元，可再看經過兩個月調整後，是否有力挑戰3月高位59.45元甚至60元阻力。

 

　　小米半日升3.92%收報54.4元，連升3日，累計升幅8.47%，成交73.3億元。其他科技股亦普遍造好，阿里巴巴(09988)升2.52%報122.2元，美團(03690)升0.74%報135.4元，京東(09618)升2.68%報133.9元，快手(01024)升0.81%報50.1元，百度(09888)升1.16%報87.45元，網易(09999)升0.59%報187.3元，惟騰訊(00700)無升跌報514元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評小米及大市，立即重溫

 

 

其他小米相關新聞：
《券商精點》天風證券：小米自研晶片助提升估值，維持買入評級
雷軍：小米(01810) 玄戒01旗艦晶片已開始大規模量產

 

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