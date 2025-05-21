嗶哩嗶哩首季扭虧為盈毛利率創新高，獲大行唱好股價飆逾半成仍可追入？

俗稱「B站」的內地影片平台嗶哩嗶哩(09626)昨日(20日)收市後公布業績，今年首季經調整淨利潤扭虧為盈，賺3.63億元人民幣，營收按年升24%至70億元人民幣，當中移動遊戲及廣告業務收入分別增76%及20%。受惠於廣告和遊戲業務表現出色，公司首季毛利率創新高，升8個百分點至36.3%。嗶哩嗶哩績後獲大行唱好，其中富瑞及大和分別上調其目標價至224元及240元，股價今早(21日)飆逾半成，是否仍可追入？

（Shutterstock）

首季經調整轉賺3.63億人幣 營業額增24%至70億人幣

嗶哩嗶哩公布，今年首季虧轉盈，錄經調整淨利潤3.63億元人民幣，去年同期則錄經調整淨虧損4.4億元人民幣；經調整每股基本淨利潤0.86元人民幣。淨虧損910萬元人民幣，較去年同期淨虧損7.5億元人民幣大幅收窄。

期內淨營業額總額70.03億元人民幣，按年增加24%。當中，廣告營業額19.98億元人民幣，按年增20%，主要由於效果類廣告收入錄得強勁增長；移動遊戲營業額17.31億元人民幣，按年增76%，主要受惠獨家授權遊戲《三國：謀定天下》的強勁表現；增值服務收入按年升11%至28億元人民幣，主要包含直播付費及會員收入。日均活躍用戶為1.067億，去年同期則為1.024億。

首季毛利率升8個百分點至36.3% 月均活躍用戶達3.68億



另外，嗶哩嗶哩首季毛利率創新高，按年升8個百分點至36.3%，亦是連續11個季度逐步提升。首席財務官樊欣指，首季毛利率創新高主要受惠於高毛利率的廣告和遊戲業務收入佔比提升，合計達到53%，對比去年同期為47%，有信心毛利率在今年餘下季度逐步上揚，中長期目標是達到40%至45%。

用戶數據方面，嗶哩嗶哩首季月均活躍用戶(MAU)達3.68億，用戶日均使用時長增至108分鐘，月均付費用戶數錄得3200萬，三項用戶指標齊創歷史新高。日均活躍用戶(DAU)則達1.067億，去年同期則為1.024億。

B站：冀《三國：謀定天下》實現5年或以上穩健商業周期



嗶哩嗶哩董事長兼首席執行官陳睿表示，期望通過賽季等長線營運手段，《三國：謀定天下》遊戲可實現5年或以上穩健商業周期，小遊戲版本預期會在暑期上線，繁體版本計劃年底在港澳台推出。他又透露，現時有4至5款新遊戲正在等待版號發放，公司將會積極探索新遊戲品類的機會。他又指，B站的用戶群體日趨成熟，今年用戶的平均年齡達到26歲，在保持高參與度的同時，消費力增強，而用戶價值增長與商業化效率提升，驅動集團首季營業額上漲。



陳睿又認為，公司的廣告產品和技術基建更為完善，包括利用人工智能(AI)大模型理解用戶消費意圖，進而提高轉化比率，令eCPM(每千次展示可獲得的廣告收入)明顯上漲。此外，目前AI生成的廣告內容佔效果廣告支出大約三成。而遊戲、家居家裝、母嬰寵物、AI廠商等客戶的廣告投放活躍。今年下半年，有信心保持高於行業的廣告業務增速。

富瑞：多個因素將推動廣告增長 升目標價至224元



富瑞發表研報指，嗶哩嗶哩首季收入符合預期，經調整營運利潤因銷售和行銷費用低於預期而勝預期。管理層強調，AI以進一步提升內容發現和變現化效率，這得益於其龐大的視頻內容庫。而在細分市場中，三國無雙受益於即將到來的《真三國無雙8》錦標賽和周年慶典。預計多個因素將推動廣告增長，長期利潤目標保持不變。



富瑞料嗶哩嗶哩今年第二季收入同比升20%至73億元人民幣，即上調預測，毛利率按季改善，經調整營運利潤按季增至5億元人民幣，維持「買入」評級，目標價由222元升至224元。大和亦將嗶哩嗶哩目標價由230元升至240元，維持「買入」評級。

瑞銀：上調全年經調整盈利預測9% 予目標價233.3元



瑞銀稱，嗶哩嗶哩首季業績表現穩健。受手機遊戲及廣告業務強勁帶動總收入好於預期，且經調整純利亦勝該行及市場預期。該行上調公司2025年經調整純利預測9%，看好公司廣告業務長期增長潛力，因廣告密度提升，廣告效率改善，用戶使用時長錄穩定增長。遊戲業務方面，該行引述管理層透露4至5款新遊戲研發進展良好，待版號審批。AI應用方面，管理層則對其在廣告及遊戲開發的應用持樂觀態度。管理層預計今年餘下時間，公司利潤逐步改善，長期毛利率及經調整營運利潤率目標分別為40%至45%，以及15%至20%。

瑞銀認為，嗶哩嗶哩首季業績及展望正面，展現其增長及利潤率擴張策略的穩健執行力。未來關鍵催化劑包括《三國：謀定天下》第8季更新與其小遊戲版本表現，以及新遊戲版號進展，維持「買入」評級，美股目標價30美元，港股目標價為233.3港元。

里昂：季績符預期 手遊收入超預期抵銷廣告收入較低

里昂指，嗶哩嗶哩首季業績符合預期，總收入按年增長23.6%至70億元人民幣，調整後息稅前利潤為3.42億元人民幣。手機遊戲收入的超預期表現抵銷廣告收入的低於預期。手機遊戲收入按年激增76%，受近期熱門遊戲《三國志》和新發布的《咒術迴戰：幻影遊行》推動。廣告收入按年增20%，得益於遊戲和3C產品的強勁廣告需求，但去年同期基數較高。

里昂預計嗶哩嗶哩今年第二季將繼續實現穩健的20%按年收入增長，以及約5.5億元人民幣的利潤，但下半年收入增長可能放緩至10%，取決於新遊戲的批准情況，將目標價由25美元降至24美元，因將其2026及2027年收入預測分別下調4%和7%，公司仍在等待國內對新遊戲的批准，維持「跑贏大市」評級。

熊麗萍：王牌遊戲熱度能否延續仍需觀察 料難上破150元寧買騰訊

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，對嗶哩嗶哩看法一般，若看今次業績，增長最大仍是遊戲部分，不過，其王牌遊戲表現雖好，但最重要看熱度能否延續，以騰訊(00700)為例，其王牌遊戲如《王者榮耀》玩極都不會令人生厭，於海外市場也受歡迎，嗶哩嗶哩能否做到仍需觀察，雖然公司會陸續有新遊戲獲批版號，但仍要看市場接受程度。熊麗萍特別提到，影響嗶哩嗶哩最大反而是電商直播，雖然在業績中沒怎麼提到，但事實上它於業務佔比也達一成幾至兩成，佔比減少因業務一直減弱，故公司只好強調遊戲及廣告業務，雖然直播收入都有增長10%。以其業務組合而論，若看好遊戲寧願買騰訊，嗶哩嗶哩早前未能上破150元，今次業績料也只能帶動其升至該處，事實上公司過去多年都處於虧損，今年首季才扭虧為盈。

嗶哩嗶哩半日升6.35%收報149.1元，成交7.28億元。其他科技股表現各異，騰訊升0.58%報520元，阿里巴巴(09988)升0.58%報122.4元，美團(03690)無升跌報136.4元，京東(09618)升0.97%報134.8元，百度(09888)跌1.03%報86.元，網易(09999)升1.06%報191元，小米(01810)跌1.19%報54.15元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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