小鵬首季虧損大幅收窄轉盈在望，獲券商唱好股價飆升仍可追入？

小鵬汽車(09868)首季業績優於預期，淨虧損收窄51%至6.6億元人民幣，經調整淨虧損收窄70%至4.3億元人民幣，收入按年升1.4倍至158.1億元人民幣，汽車交付量按年增加3.3倍至9.4萬輛。小鵬預期第二季交付量增逾兩倍、收入升逾倍，並料第四季可轉虧為盈。小鵬又指其自研圖靈芯片車型第三季將更大範圍放量，下一步將部署在第五代機器人上。小鵬績後獲券商唱好，隔晚於美股大升13%報19.69美元，今早(22日)於港股也曾飆逾一成，是否仍可追入？

（小鵬汽車網頁截圖）



首季經調整淨虧損收窄至4.3億人幣 收入按年升1.4倍

小鵬汽車公布，首季淨虧損收窄至6.6億元人民幣，去年同期錄虧損13.7億元人民幣；每股普通股淨虧損0.35元人民幣，每股美國存託股淨虧損0.7元人民幣。非公認會計原則淨虧損收窄至4.3億元人民幣，去年同期錄虧損14.1億元人民幣；非公認會計原則每股美國存託股基本及攤薄淨虧損均為0.45元人民幣。期內總收入158.1億元人民幣，按年升141.5%；其中汽車銷售收入143.7億元人民幣，按年升159.2%。毛利率15.6%，按年升2.7個百分點；汽車毛利率10.5%，按年升5個百分點。另首季汽車總交付量9.4萬輛，按年增加330.8%。

值得一提，業績報告顯示，公司虧損大幅收窄，其中一個關鍵因素，是「其他收入」錄得5.4億元人民幣，按年大升6倍，主要由於政府補貼的收款。而小鵬研發開支19.8億元人民幣，升19.8%；銷售、一般及行政開支19.5億元人民幣，增19.5%，因銷量上升帶動向特許經營店支付的佣金增加所致。



次季交付量料增逾兩倍收入升逾倍 預期第四季轉盈



小鵬汽車預期第二季汽車交付量將介乎10.2萬至10.8萬輛，按年增加約237.7%至257.5%；總收入將介乎175億元至187億元人民幣，按年增加約115.7%至130.5%。

集團董事長兼首席執行官何小鵬表示，有信心今年不但實現銷量翻倍以上的增長目標，亦將在四季度走向盈利，實現全年規模自由現金流。

何小鵬：冀新車型密集發布、AI技術加速變革等帶來增長動力



何小鵬表示，在車市的傳統淡季，集團的單季交付再創歷史新高，成為新勢力車企銷量第一名。市場的積極反饋讓集團對小鵬汽車的三年大產品周期信心更強，將持續打造爆款產品。他又指，小鵬車款未來平均售價會逐步穩定向上，18萬至50萬元都是目標價區間，又指6月會發布新車款。他提到，公司的增長潛力才剛剛開始釋放，期待接下來新車型密集發布、國際化擴張，以及物理世界AI技術的加速變革，都將會帶來強勁且可持續的增長動力。他預計，未來3年海外業務將會持續高速擴張，成為公司銷量、利潤增長的重要推動力，今年將繼續開拓歐洲、東南亞市場，又指關稅對公司在歐洲的盈利產生影響，目前正努力改善產品組合、加強本地合作、吸引本地投資以對沖影響。



集團副董事長及聯席總裁顧宏地表示，集團的成本控制能力大幅增強，汽車毛利率連續七個季度提高，一季度公司毛利率上升到15.6%，將會通過更強大的現金流自我造血能力，支撐AI技術和產品研發的不斷突破。

圖靈芯片車型第三季將更大範圍放量 下一步部署在第五代機器人

另何小鵬指，公司目標在2026年內推出面向工業和商業場景的人形機器人。目前小鵬已推出的人形機器人「Iron」是其第四代產品，下一步，小鵬自研圖靈芯片將會部署在第五代機器人上，大幅提高機器人的端側算力。

他指，小鵬圖靈芯片在2024年一次流片成功，算力是當前主流車端AI芯片的3-7倍，目前進展順利。二季度將有部分車進入生產環節，三季度圖靈芯片車型將會有更大範圍放量。下一步，圖靈芯片將會部署在第五代機器人上。

大摩：小鵬人形機器人可產生協同效應 予目標價101元

摩根士丹利發表研報指，小鵬汽車計劃於2026年量產人形機器人「Iron」，此舉將與其AI賦能移動生態產生策略協同效應。其三管齊下的增長策略將為小鵬揭開新篇章，予「增持」評級，美股目標價26美元，港股目標價101港元。大摩指，小鵬並非首家也非最後一家探索人形機器人的車企，該項技術與用戶場景的高度鄰接性，將成為車廠拓展非汽車市場的重要跳板。小鵬的Iron戰略布局將約70%的AI移動技術研發投入可複用於機器人領域，包括AI世界基礎模型、AI芯片及算法等核心技術等。

大摩認為，人形機器人與多項實體AI技術與汽車生態高度協同，形成技術跳板效應，包括車企擁有道路(自動駕駛)、車內(智能座艙)、工廠(智能製造)、空域(飛行汽車)的全場景數據池，可以為機器人開發奠定先發優勢；自動駕駛技術持續突破機器學習與行為預測邊界，車企構建的大規模仿真平台可直接移植用於人形機器人訓練等等。

中銀國際：多款新車將推動下半年銷量顯著提升 升目標價至31美元

中銀國際指，雖然小鵬汽車首季銷售結構下移，導致收入按季略為下降，但毛利率按季上升。期內經調整淨虧損收窄至4.26億人民幣。此外，自由現金流超過30億元人民幣，較預期強勁，帶動淨現金增加至333億元人民幣。而由於產品結構改善、供應鏈成本下降和規模經濟的持續提升，管理層指引未來數個季度的汽車利潤率將逐季提升，同時預計第四季毛利率將達到高雙位數水平，並扭虧為盈。由於新車發布略推遲及受改款影響，第二季銷售指引略低於預期，但預計在G7、新P7以及鯕鵬超級電混等全新旗艦車型的推動下，下半年銷量將顯著提升。



中銀國際將小鵬汽車今明兩年的經調整淨收入上調至-17億及17億元人民幣，以反映樂觀的毛利率指引，維持「買入」評級，上調美股目標價至31美元。麥格理亦將小鵬目標價由87元升至93元，評級亦由「中性」升至「跑贏大市」。

林家亨：料最快明年初才可轉虧為盈 應趁好消息出貨



今日《開市Good Morning》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指小鵬本身有自己車系包括P7、P7i、G6、G9等共6、7款，但單是從滴滴買回來的「MONA」已佔小鵬銷量45%，若只靠剩餘55%銷量，公司今時今日仍蝕很多錢。MONA之所以不怎麼蝕錢，因小鵬不是用現金買回來，而是靠「印股票」予滴滴，油墨費花不足幾萬元就可印幾十億元股票。不過，林家亨指出，以往小鵬自己車系平均車價差不多20萬，MONA平均車價卻僅11萬幾，車價那麼便宜不會帶動其盈利快速增長。從這份業績來看，小鵬銷量確實很好，但全因平價車帶動虧損收窄，當然虧損收窄也是好事，以往一季曾蝕30、40億元，若不計政府補貼，虧損收窄至6.6億元也算有進步，但始終仍是虧損，希望中國與歐盟電動車關稅談判順利，有助小鵬未來進軍歐洲，若歐洲市場表現良好，對其將來轉虧為盈一定有很大幫助。

林家亨建議，若持有小鵬，今日應趁好消息出貨，其股價已升穿保歷加通道頂線，雖然隔晚於美股升逾10%，但相信公司要轉虧為盈最快也要過了今年之後，明年初應有機會，但前提是要中歐談判成功，若歐洲仍有很高關稅，會窒礙其汽車出口，可能令其轉虧為盈日子延遲。

小鵬半日升7.29%收報83.2元，最多升10.19%高見85.45元，成交29.02億元。其他新能源車股普遍偏軟，比亞迪(01211)跌0.09%報462.2元，理想汽車(02015)跌0.69%報114.7元，零跑(09863)跌0.73%報61.4元，惟蔚來(09866)無升跌報30.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》林家亨分析，請按此

其他小鵬相關新聞：

大行報告 | 麥格理升小鵬至跑贏大市，百度績勝預期仍遭削目標

《外資精點》大摩︰小鵬人形機器人可產生協同效應，籲增持

外圍震盪亞太股市偏軟，恒指半日跌131點內需股領跌

小鵬汽車料第4季度步向盈利，圖靈芯片將部署在第五代機器人上

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情