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聯想上季盈利大幅倒退遭大行降目標，股價恐未跌完未屆吸納時？

23/05/2025

　　聯想(00992)昨日(22日)中午公布年度業績，截至今年3月底止純利按年升37%至13.84億美元，收入增21%至690.77億美元，末期息增1.7%至30.5港仙，惟若單計上季，純利按年大跌64%至約9000萬美元，遠遜市場預期，管理層指上季業績受關稅顯著衝擊，集團擔憂政策突變與不確定性。聯想績後遭多家大行下調目標價，股價昨日跌逾半成，今早(23日)曾再跌逾2%，難道仍未跌完未到吸納時候？

 

聯想上季盈利大幅倒退遭大行降目標，股價恐未跌完未屆吸納時？

（Shutterstock）


上季純利按年跌64%收入增23%　全年多賺37%

 

　　聯想公布截至今年3月底止年度業績，純利約13.84億美元，按年升37%，每股基本盈利11.3美仙，升34%，派末期息30.5港仙，按年增1.7%；收入為690.77億美元，按年增21%；經營溢利21.64億美元，按年升8%；毛利率跌1.1個百分點至16.1%。單計第四財季，集團收入按年增23%至169.84億美元，優於市場預期的156.67億美元，但因非現金認股權證公允值虧損，純利按年跌64%至約9000萬美元，遠低於預期的2.26億美元；毛利率按年跌1.2個百分點至16.4%，略高於市場預期的16%。

 

　　至於分部業務表現，第四財季包括個人電腦、平板電腦、智能手機及其他智能設備業務在內的智能設備業務集團(IDG)收入按年升12.9%至118.14億美元，經營溢利升4.1%至8.04億美元；基礎設施方案業務集團(ISG)收入增62.6%至41.2億美元，扭轉去年同期虧損，錄得經營溢利349.9萬美元；方案服務業務集團(SSG)收入按年升18.1%至21.5億美元，經營溢利升25.3%至4.87億美元。

 

楊元慶：上季業績受關稅衝擊　有能力靈活調整營運保持競爭力 

 

　　聯想董事長兼CEO楊元慶在業績會上表示，關稅無疑會影響成本，作為一家成熟的企業，成本必然會反映在定價上。而在目前充滿不確定性的局面下，集團擔憂的並非關稅本身，而是政策突變與不確定性。3月突如其來的第二輪關稅，因時間倉促，導致集團措手不及，上季度業績受到顯著衝擊，但集團仍交出強勁的盈利表現。另外，集團採用「外包與自製並行」的端到端整合模式，從產品設計、需求聚焦、採購製造到銷售服務，全程自主掌控。加上集團已建立了「中國+N」的全球製造布局，在10多個國家及地區設立超過30座工廠，可以確保合規性、營運安全性下，最大程度避開關稅影響並保持競爭力。只要政策方向明確，集團便有足夠能力透過靈活調整維持甚至提升市場競爭力，同時為股東創造穩健回報。

 

　　對於未來派息，高級副總裁兼副首席財務官鄭孝明表示，集團提高全年派息，是次為多年來派發最高的股息之一。集團的業務具有成長性，得益於人工智能的推動，全年營收近700億美元，集團將平衡資本需求以支持未來增長，同時為股東提供回報，隨著發展不斷評估調整派息水平。

 

摩通：PC終端需求可能放緩　降目標價至13元   

 

　　摩通發表研報指，聯想核心盈利基本符合該行預估。儘管3月季度基數較高，聯想6月季度PC收入預計按季中低個位數增長，受AI PC產品放量及Windows 10終止支援帶動商用PC需求支撐，然而毛利仍受關稅影響承壓。管理層預期6月起越南產能爬坡及潛在產品調價將緩解關稅衝擊。該行將其2026財年全年IDG收入增速由14%下調至6%，反映價格彈性影響及宏觀不確定性。因應PC終端需求可能放緩及ISG盈利改善慢於預期，將其2026及2027財年全年盈利預測下調7%，將目標價由14元下調至13元，維持「增持」評級。

 

　　該行指，聯想持續精簡產品組合導致盈利改善慢於預期。管理層透露新增美國客戶訂單並預期ISG未來數季保持增長。該行預期明年隨重組成本減少及規模效益顯現，盈利將顯著改善。關鍵上行風險在於中東AI伺服器業務潛在突破。

 

花旗：季績遜預期股價短期或受壓　降目標價至13.3元   

 

　　花旗稱，聯想2025財年第四季純利錄9000萬美元，按季下降87%，按年減少64%，較花旗及市場預期為低，儘管銷售增長更強勁且毛利率提升，季績未達預期，主因是2025年1月發行認股權證的按市價計價損失。若排除此因素，純利表現將符合預期。由於這些認股權證需三年後方可轉換，公允價值變動對GAAP準則盈利的影響可能持續成為波動因素，下調2026及2027財年每股盈利預測6%，將目標價由14.2元下調至13.3元，予「買入」評級。

 

　　該行指，公司對PC與伺服器業務保持樂觀，持續看好AI電腦滲透率提升及伺服器盈利能力改善等動力，加上靈活的營運模式有助抵禦宏觀波動。股價短期或受壓，但任何回調將提供更佳買入機會。

 

里昂：目標價降至11元　以反映關稅不確定因素

 

　　里昂表示，聯想上季non-HKFRS淨利潤按年增長25%，在IDG及SSG業務穩健的帶動下，分別較市場及里昂預測高出23%及16%。聯想預計集團可利用其全球工廠配置減輕關稅的影響，因其在11個國家擁有30多間工廠，而且可在幾周內完成產能轉移。該行上調集團2026財年的淨利潤預測6%，料2026及27財年分別達15億及16億美元，惟將目標價由11.5元下調至11元，以反映關稅的不確定因素，評級則由「持有」升至「跑贏大市」。

 

　　摩根士丹利指，聯想公允價值變動及減損，導致2025財年第四季純利不及預期，惟經營利潤率僅低於大摩預計的4%，高出市場預計7%。短期内股價可能較弱，不過依舊認為公司將受惠於高端AI和雲端AI。聯想ISG業務上季是連續二個季度錄得盈利，相信這一業務在接下來的季度中會持續盈利。另預計IDG業務在6月底止財季，會錄得按季增長，對其2026至2027財年盈利預測大體保持不變，維持目標價11.4元及「增持」評級。

 

溫鋼城：前景展望多變數兼換機潮未明顯　若失守20天線宜沽出

 

　　今日《開市Good Morning》節目請來iFAST Global Markets投資總監溫鋼城，他指聯想之前股價表現不差，有些反彈，可見對業績有一定期待，而在此前關稅戰時其股價曾跌至較低位置，其後突然挾上，相信對業績要求更高，當時由6.57元彈至最高10元以上，升了三四成，結果業績公布見其每股盈利低於市場預期，即被人沽貨，昨日跌5.4%，近全日最低位收市，明顯表示市場不收貨。市場及管理層都對前景展望有些保留，而前景展望的確多變數，中美貿易關係欠佳，美國之前也對華為打壓，始終電子產品牽涉很多個人資料，難免受影響。而聯想最知名產品為ThinkPad，金融機構或公司一般都會採用，大家會關注貿易戰會否令其多了變數。

 

　　溫鋼城又指，聯想智能電腦雖已推出，但不見公司有很多宣傳，市場也不見很大回響，令人關注其銷情是否理想，似乎大家也未有很大換機意向，結果在換機潮未見很明顯，市場預期又高，股價「升定等業績」，自然會有回調，可先看20天線約9.4元有否支持，10天及50天線之前都已失守，一旦失守20天線，意味可能要補回個別裂口，希望不需補回之前4月10日低位反彈的裂口，而稍高的裂口亦要去到8.36元。聯想昨日成交比平日稍大，若今日再跌成交大會較麻煩。若持貨且已有利潤，失守20天線宜先行食胡。近年聯想走勢基本上為大型上落市，不見有很大問題，但有時低至7元多才見支持，若沒債務危機、關稅戰重臨等大事，應可守在7.5元之前，正常調整至8元多也已差不多。

 

　　聯想半日無升跌收報9.57元，最多曾跌2.51%至9.33元，成交4.17億元。

 

聯想上季盈利大幅倒退遭大行降目標，股價恐未跌完未屆吸納時？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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