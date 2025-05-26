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名創優品首季盈利跌近三成遜預期，遭大行降目標股價急插未宜沾手？

26/05/2025

　　生活風格連鎖店名創優品(09896)上周五(23日)收市後公布業績，首季純利按年跌逾28%至4.16億元人民幣，經調整盈利跌4.8%至5.87億元人民幣，均差過預期，收入則增19%至44.3億元人民幣。名創優品股價日前才高見43.75元，創近3個月新高，惟在業績走樣下，美股上周五已率先急跌17.6%收報18.29美元，今早(26日)港股亦急插逾一成半。公司績後遭多家大行下調目標價，其中美銀證券僅看32.2元，看來暫未宜沾手。

 

名創優品首季盈利跌近三成遜預期，遭大行降目標股價急插未宜沾手？

名創優品成都旗艦店（截自集團網頁）


首季純利按年跌逾28%收入增19%　毛利率微增至44.2% 

 

　　名創優品公布，截至2025年3月31日止首季純利4.16億元人民幣，按年跌28.5%，表現差過預期；每股基本盈利0.34元人民幣。經調整淨利潤5.87億元人民幣，按年跌4.8%，低於預估的6.613億元人民幣。期內收入44.3億元人民幣，按年增長18.9%，高於預估44.1億元人民幣，主要由於平均門店數量增長16.5%。毛利增長21.1%至19.6億元人民幣，毛利率為44.2%，增長0.8個百分點，主要由於名創優品品牌海外市場貢獻的收入增加，及由於收入組合轉向盈利能力更高的產品，TOP TOY的毛利率有所提升。

 

　　截至今年3月底，公司全球門店總數達7768間，按年淨增978間。其中核心品牌名創優品門店佔7488間，海外市場新增617間門店；潮玩品牌TOP TOY門店突破280間，年內淨增120間。TOP TOY品牌收入增加58.9%至3.4億元人民幣，主要由平均門店數量快速增長驅動。

 

名創優品：海外業務延續高速增長　強化庫存應對美關稅風險

 

　　名創優品創始人、主席兼首席執行官葉國富表示，本季度收入增長動能來自於中國與海外市場雙引擎驅動。其中，中國市場收入按年增長9.1%，同店銷售呈現穩健復甦，季度表現較去年9月和12月進一步加速。而海外業務則延續高速增長趨勢，收入達15.9億元人民幣，年增30.3%，貢獻佔比亦同步上升，為整體業績注入活力。


　　針對近期美國可能進一步調高對中國商品的關稅，葉國富指，集團早在去年已有意識地加大美國市場的商品儲備，現時在美國的庫存量足以支撐3至6個月的銷售需求。雖然提早備貨增加了部分前置成本，但此舉有效保障商品供應穩定，並降低即時採購所需面對的關稅衝擊。公司亦已調整供應節點配置，確保美國市場的商品供應穩定性及成本控制能力不受中美政策變化過度影響。

 

高盛：首季經調整營業利潤遜預期　降目標價至46元


　　高盛發表研報指，名創優品首季經調整營業利潤按年下滑5%，較該行預期低9%，意味由於直銷業務敞口擴大，經調整營業利潤率收窄4.2個百分點。業績公布後股價反應負面，管理層維持今年營收指引，但因業務模式轉型(更多DTC門店)對邊際利潤的語調趨軟化。展望第二季，管理層預計收入按年增長18%至21%，其中名創中國增速提升至低雙位數，海外業務和Top Toy分別按年增長25%至30%、70%至80%。營業利潤率方面，預計按年跌幅較第一季收窄，儘管DTC和新門店仍有稀釋效應，但基數效應疊加效率提升，壓力趨緩。


　　該行認為，公司DTC業務投資有望逐步顯效並利好未來盈利，而名創優品計劃從5月起推出S級IP(即最受歡迎系列)，例如近期配合電影推出的史迪奇IP產品，或成為正面催化劑。撇除永輝超市(滬:601933)聯營虧損但計及可轉債/永輝投資相關現金利息開支後，降名創優品2025至2027年經調整純利預測平均約10%，以反映經營開支預測被上調，H股目標價從50港元下調至46港元，美股目標價由25.7美元下調至23.4美元，維持「買入」評級。

 

美銀證券：下調今明兩年每股盈測　目標價降至32.2元

 

　　美銀證券稱，名創優品第一季業績好壞參半，收入按年升19%，略高於預期，因海外增長較快，但由於直銷相關開支上升，非國際財務報告準則(non-IFRS)稅後利潤按年下跌5%至5.87億元人民幣，較預期低11%，下調其2025和2026年non-IFRS每股盈測各6%，以反映收入假設輕微上調但利潤率預測被下調，ADR目標價由17.1美元降至16.5美元，H股目標價由33.5港元降至32.2港元，重申「跑輸大市」評級，原因是國內同店銷售面臨挑戰、直銷業務敞口上升損害利潤率、美國關稅影響的不確定性，以及永輝超市虧損的短期拖累。

 

　　滙豐研究指，名創優品首季初將國內市場的經營重點由擴張改為專注於同店銷售增長，國內同店銷售的跌幅確實由去年下半年的雙位數收窄至今年首季的中單位數。國內市場收入增長由上季的6.5%升至期內的9%，盈利能力穩健，但海外市場的自營店擴張則令利潤率受壓，經營利潤率(OPM)於期內按年跌4個百分點至16%，低於其中期目標20%水平。預期如集團整體OPM要達到20%水平，海外自營店的OPM要加速增長至中雙位數。將其2025至27年的經營利潤預測下調14%至17%，主要因為下調對其海外業務預測，淨利潤預測則下調介乎19%至26%，並預期集團層面整體OPM將由2025財年的16.7%改善至2027財年的17.2%，將其港股目標價由54.08港元降至49港元，美股目標價由27.7美元降至25.1美元，維持「買入」評級。

 

野村：料業務未來幾季都不會轉勢　降美股目標價至22.5美元


　　野村指，名創優品首季經調整盈利按年跌4%至5.87億元人民幣，較該行預期低8%，主要因經營利潤率按年跌4個百分點。管理層指會重新審視對2025財年經調整盈利增長較24財年高的指引，反映集團盈利能力進一步受壓。雖然該行對名創優品以IP高性價比產品推動銷售的策略仍然有信心，但預計業務在未來幾個季度都不會轉勢，將2025至27財年的銷售額及盈利預測分別下調2%至3%，以及3%至6%，美股目標價由23.2美元下調至22.5美元，因估值不高，重申「買入」評級。


　　中金表示，名創優品第一季收入按年增長19%至44億元人民幣，經調整淨利潤按年下跌5%至5.87億元人民幣，業績低於該行預期，主要因直營門店投入前置帶來的銷售費用率提升及財務費用增加。在高基數下，國內及海外同店銷售同比下滑約中單位數。而第二季以來公司國內業務同店仍在改善，特別是在五一假期期間實現轉正，公司維持全年國內同店實現正增長的目標不變，並將繼續重視海外業務特別是直營門店的擴張和發展。考慮公司仍有較多費用支出，分別下調2025及26年non-IFRS經調整凈利潤預測14%及8%，至27億及35億元人民幣，維持「跑贏行業」評級，港股及美股目標價均下調8%至42.28港元及21.82美元。

 

曾永堅：家居生活品主業受累內地經濟　若跌破36元要小心

 

　　椽盛資本投資總監曾永堅於今日《開市Good Morning》節目指，名創優品首季毛利率雖然按年有增長，但若與去年第四季比較，其實有輕微收縮。另外，公司收益及整體盈利能力受到傳統家居生活品影響，該方面銷售增長放緩。雖然其家居生活品以價廉物美作招徠，本來正配合下沉式消費格局，但始終不太覆蓋必需消費品領域，仍會受目前內地經濟及消費格局影響。當然，過去其股價具上升動力主要看IP業務，但它不似泡泡瑪特(09992)及新上市的布魯可(00325)等純IP股份，它是靠其生活用品線下平台甚至近年發展的線上平台去推IP，但其IP有局限性，不似泡泡瑪特從上游到下游原創取得IP權去發展，而是從迪士尼等取得第三方授權後，利用生活用品銷售平台去發展多一條新線去發展IP業務，故公司始終受原本主業影響，股價受拖累。

 

　　曾永堅續指，若看首季業績，其實名創優品IP及海外業務都有不錯表現，特別在海外擴展方面。不過，股價要先消化本業的較差表現，尤其內地同店銷售下跌，儘管管理層指跌幅已顯著收窄，但仍未能扭轉同店銷售季度下跌，短期先看能否守穩關鍵位50天線約36元，若確認跌破，有貨或要考慮止蝕。

 

　　名創優品半日跌16.92%收報35.1元，連跌兩日，累積跌幅18.28%，成交10.3億元。

 

名創優品首季盈利跌近三成遜預期，遭大行降目標股價急插未宜沾手？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

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