開市Go | 白宮稱中美元首或本周通話，歐盟限進口中國醫療器械

要聞盤點

1、美股三大指數收市小幅向上，美國總統特朗普威脅將鋼鋁關稅調高一倍，令國際貿易局勢再度緊張。另一方面，白宮發言人萊維特表示，特朗普或於本周與中國國家主席習近平通電話。道指收市升35.41點，或0.08%，報42305.48點；標普500指數升24.25點，或0.41%，報5935.94點；納指升128.85點，或0.67%，報19242.61點。中國金龍指數上升38點。日經期貨截至上午7時48分下跌115點。

2、美國將部分中國商品的301條款關稅豁免期限延長至今年8月底。另外，歐盟警告若特朗普執行最新的關稅威脅，歐盟可能加快對美國實施報復。

3、《路透》報道，美國敦促正參與談判的貿易夥伴，在周三(4日)前提出最佳的關稅方案。

4、美國供應管理協會(ISM)公布，5月美國製造業指數意外跌至48.5，低於4月的48.7，以及市場普遍預期的49.5。這一數據顯示美國製造業活動持續處於收縮區間(低於50即為收縮)，反映行業復甦壓力依然存在。另外，美國商務部最新數據顯示，4月美國建築支出較上月意外下降0.4%，不僅低於市場預期的0.2%增長，也未能實現預期中的0.3%反彈。雖然跌幅較3月的0.8%有所收窄，但仍反映出建築市場復甦壓力。

5、據報歐盟國家高票同意，對中國醫療器械製造商進入當地公共採購市場設立限制，並禁止中國企業參與超過500萬歐元的公共合同。

6、英國《金融時報》報道，馬斯克旗下人工智能公司xAI計劃啟動一項規模3億美元的股票出售交易，對公司估值高達1130億美元。另外，同屬馬克斯旗下的特斯拉上月在法國銷量下跌67%，創近三年以來最低水平。

7、英國《金融時報》報道，MSC與貝萊德就巴拿馬港口交易，與中國市場監管總局進行會談，長和(00001)回應指，相關報道純屬推測。

8、香港財政司司長陳茂波表示，香港經濟在今年第一季對外貿易表現良好，但外貿增長快並不是常態。至於第二季初香港經濟動力持續，故將今年全年實質本地生產總值的增長預測，維持於2%至3%。

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