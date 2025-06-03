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呂耀東：長遠或改建澳門百老匯，將優先完成興建澳門銀河第四期

03/06/2025

呂耀東：長遠或改建澳門百老匯，將優先完成興建澳門銀河第四期

 

　　銀河娛樂(00027)主席呂耀東表示，澳門旅客不斷回升，酒店房供應卻嚴重不足，房租1000元或以下的商務及經濟客房供應不足，以旗下澳門百老匯為例，只有300多間房，長遠或有改建需要，但目前將優先完成興建澳門銀河第四期，亦建議澳門與珠海兩地政府，推動在珠海橫琴興建酒店，並進一步放寬通關措施，相信可達到雙贏局面，而商務及經濟客房的需求龐大，銀娛有意把握該高增長市場。

 

　　呂耀東昨日與傳媒會面時稱，旗下賭場經過新賭牌及一系列法規的業務調整後，貴賓廳收入由以往佔一半大降至約10%，但中介人佣金支出因而大減，亦成功拓展高端中場生意，整體毛利率有所改善，亦能支持回報期較長的非博彩業務投資，並指博彩業始終是澳門的優勢，銀娛發展戰略亦是以此作核心，再推動會議展覽、酒店、演唱會等發展。

 

　　呂耀東最近接任嘉華國際(00173)主席職務，他說過往曾經在嘉華工作，相信能應付兩個集團的工作。他認為香港樓市相對過往多了政策支持、低利息成本及銀行幫手等配合，但認為寫字樓空缺仍較高。至於零售方面，港人北上消費，香港或可供應低廉餐飲谷人流，同時亦要設法吸引「含金量」較高的旅客來港。

 

撰文：經濟通採訪組

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