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平保 | 擬發可轉換債抽水逾百億，股價逆市下跌，寧吼其他內險股？

04/06/2025

　　中國平安(02318)繼去年中發行35億美元的可轉換債券（CB）後，擬再發行CB集資近118億元，用於支持核心業務發展，補充資本需求，推動醫療及養老新戰略項目，今早(4日)股價逆市跌逾1%，雖然跌幅不算大，近日亦有大行叫買，但其走勢本就較弱，加上再發CB抽水，不如轉吼其他內險股。

 

平保擬發可轉換債抽水逾百億，股價逆市下跌，寧吼其他內險股？

（Shutterstock）

 

平保擬溢價18.5%發可轉債集資近118億　用於支持核心業務發展

 

　　中國平安公布，擬發行一筆本金總額為117.65億港元、於2030年到期之零息可轉換債券。初始轉換價為每股H股55.02元(可予調整)，較昨日(3日)收市價46.45元溢價約18.45%。若悉數轉換，將涉及發行約2.14億股H股，分別佔公司現有已發行H股及總股本的約2.87%及1.17%；在悉數轉換後，佔擴大後已發行H股及總股本的2.79%及1.16%。所得淨額擬用於支持集團以金融為核心之未來業務發展，補充資本需求，推動醫療及養老新戰略項目，同時作為一般企業用途。


　　2024年中，平保亦發行總額35億美元(約273億港元)的可轉換債券，期限為5年，票面息0.875厘，換股價較當時股價有約兩成溢價。當時外電報道，有近百名投資者參與，最大的20名買家認購逾七成債券，市場反應踴躍，獲得數倍超額認購，而平保當時股價約35元。平保管理層去年曾稱，換股債的票面息具成本優勢，同時具股債混合的靈活性，日後有股東換股即「溢價發股」，有助未來優化股東結構。

 

高盛料更多內險公司宣布改善股東回報措施　籲買平保國壽財險

 

　　值得一提，高盛上周發表研報指，內險股自3月初以來表現跑贏恒生指數和滬深300指數，儘管2024財年及2025年第一季業績喜憂參半，股價表現主要受資金流動因素驅動，包括潛在的內地共同基金重新平衡，以及對A股市場包括保險資金流入增加的預期。然而，目前大多數保險公司股票的市帳率已達到或超過其3年歷史平均值加一個標準差，短期風險偏向下行，因為基本面挑戰依然存在，首先長期債券收益率低迷，自2024年12月低點以來幾乎未變，對淨資產值和償付能力構成阻力；此外，由於今年以來股市表現較平淡，淨投資收益率和總投資收益率可能按年下降；另需求疲軟跡象明顯，第一季大多數人壽保險公司的代理銷售按年下降。

 

　　不過，高盛指，近幾個月來，內險股在股東回報方面有明顯改善，多家保險公司宣布穩定或逐步提高股息的目標，並正在考慮或已提出股票回購計劃，這與政府提升國企估值的目標一致，預計更多保險公司將宣布改善或穩定股東回報的措施。在該行覆蓋的內險公司中，國壽(02628)強勁的資產負債表與其當前低派息比率存在最大錯配；財險(02328)憑藉2024財年估計的470億元人民幣超額資本，最有能力提高股東回報。高盛將覆蓋內險公司的2025財年每股盈利預測上調3至46%，將財險評級由「中性」上調至「買入」，目標價由12.9元升至16.1元，並維持國壽和平保「買入」評級，將國壽目標價由16.5元升至17.5元，將平保目標價由49元升至51元。

 

摩通：平保未來數年市場份額或錄增長　予目標價70元

 

　　另摩通指，隨著相關的新規則在人壽保險的銀保渠道和代理渠道實施，像平保的大型保險公司在未來數年可能會獲得市場份額的增長，公司過去13年一直保持穩定的股息政策，每股股息持續增長，平保管理層重申股息政策沒有變化，予H股目標價70元及「增持」評級。


　　摩通表示，在中國，客戶對保險產品的需求正在動態演變。平安集團已精準鎖定客戶對保險產品的主要關注點：在當前低無風險利率環境下，這激發了客戶對參與型保單的興趣；受中產階級客戶對商業健康保險需求的推動，平安已與全國頂尖三級醫院建立合作關係，並利用其線上醫療平台，提供全天候諮詢服務；隨著中國進入老齡化社會，平安已布局養老相關設施建設，滿足對適老化居家護理和/或高端社區設施日益增長的需求。

 

熊麗萍：平保投資進取寧吼國壽　新華保險強勢32元可考慮

 

平保 | 擬發可轉換債抽水逾百億，股價逆市下跌，寧吼其他內險股？

（熊麗萍）

 

　　資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，平保今次發可轉債應純為加大資本實力，以進一步拓展業務，因為內地有很多保險產品及政策，如推動養老保險，需資金進一步拓展。而平保過去一段時間股價表現較弱，因其業務除有壽險、產險外，亦有銀行及證券等，未必每項表現都好，公司的投資較令人擔心，今年再發可轉債，或因投資令資本減少要補充資金。今次也只涉百多億，較昨日收市有約18%溢價，屬較中性。事實上，在一眾內險股中，以前平保表現很好，現在卻相對跑輸。

 

　　熊麗萍又指，平保今次發可轉債發行股數不多，就算擴大股本後也不足2%，雖然全為H股，H股供應有增加，但整體對其攤薄影響不大，加上有溢價發行兼零息，若因此能增加資本，令其可配合現時政策，進一步發展如養老及健康險等其他業務，其實也屬正面，但平保一直在投資方面較進取，可能會拖累其投資回報，雖然發可轉債的消息應不會令股價大跌，但要買內險股也暫不會揀平保，除非博其追落後。事實上，真正強勢可留意新華保險(01336)，若想穩陣些亦寧吼國壽多於平保。其中新華保險30元料有很大支持，回至32元可考慮，雖然公司規模相對較小，但業務沒平保那麼複雜，只要沒出現特別問題，業務增長反而較穩定，去年盈利更增長兩倍，惟股價料難有調整，因7月初就除淨，末期息因績優亦增兩倍派1.99元，息率達8、9厘，相信很多人會等收息，而在一般情況下其股息也達5厘。

 

　　平保半日跌1.4%收報45.8元，成交16.29億元。其他內險股表現各異，國壽升1%報16.24元，新華保險升2.57%報33.95元，太保(02601)升1.81%報25.2元，惟人保(01339)無升跌報5.27元，財險跌3.09%報15.08元。

 

平保擬發可轉換債抽水逾百億，股價逆市下跌，寧吼其他內險股？

 

平保擬發可轉換債抽水逾百億，股價逆市下跌，寧吼其他內險股？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

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