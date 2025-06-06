美股 | 馬斯克轟白宮，蓋過中美元首通話，特斯拉大挫14%

美國總統特朗普與中國國家主席習近平通電話的消息，一度帶動美股周四（5日）上升，但其後傳出特朗普與特斯拉CEO馬斯克關係破裂，後者猛然抨擊白宮政策，拖累大市向下，特斯拉(US.TSLA)股價大瀉14%。

中美元首通話後，特朗普稱獲習近平邀請訪華，他亦提出邀請習近平訪美，消息一度帶動道指轉升，高見42601點。但馬斯克持續向國會施壓，要求反對特朗普總統的稅改法案。馬斯克又威脅將支持初選反對該法案的議員。他稱該法案是「令人作嘔的惡行」，顯示其對特朗普政府態度的重大轉變。

道指尾段曾挫216點，低見42211點。道指收市跌108點，或0.25%，報42319.74點；標普500指數跌31.51點，或0.53%，報5939.3點；納指跌162.04點，或0.83%，報19298.45點。

特斯拉創4年來最大單日跌幅，拖累科技股走低。英偉達(US.NVDA)跌1.4%，蘋果(US.AAPL)跌1.1%，Meta(US.META)跌0.5%。寶潔(US.PG)宣布兩年內全球裁員7000人，股價收市跌1.9%。

美匯指數持續走弱

美匯指數持續走弱，目前徘徊於98至99區間，一度跌至98.35，日內微跌0.04%，報98.779。美元兌日圓報143.65，較前一交易日明顯反彈，單日升幅約0.61%。歐元兌美元匯率於1.141至1.149之間波動，日內報1.144，較昨日升0.21%。

紐約期金穩守3360至3400美元區間，日內跌0.62%，報每盎司3378.41美元。中美領導人通話，刺激原油市場情緒。紐約期油升0.89%，報每桶63.41美元；布蘭特期油升0.77%，報每桶65.36美元。

撰文：經濟通國金組

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