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開市Go | 中美元首對話，特斯拉暴跌，新能源車上月零售增三成

06/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報跌，特斯拉大挫逾14%，拖累納指向下。中美元首通話後，特朗普稱獲習近平邀請訪華，他亦提出邀請習近平訪美。道指收市跌108.00點，或0.25%，報42319.74點；標普500指數跌31.51點，或0.53%，報5939.30點；納指跌162.04點，或0.83%，報19298.45點。中國金龍指數上升39點。日經期貨截至上午8時01分上升147.5點。

 

2、據美國勞工部最新數據，截至今年5月31日當周，美國新領失業救濟人數達24.7萬人，較前一周增加8000人，超出市場預期的23.5萬人。另外，美國勞工統計局最新數據顯示，2025年第一季度美國非農業部門生產力按年率計算按季下降1.5%，跌幅遠超市場預期。此前經濟學家預測中值為下降0.8%，數據也低於勞工統計局先前公布的初值下降0.8%。

 

3、美國經濟分析局最新公布，2025年年初至今，美國商品與服務貿易逆差較2024年同期大幅擴大，增加1793億美元，按年增幅高達65.7%。同期美國出口總額成長5.5%，增加584億美元；進口總額則大幅上升17.8%，增加2378億美元，顯示進口增速遠高於出口。

 

4、特斯拉行政總裁馬斯克加大對美國總統特朗普稅改法案的批評力度。他在社交平台「X」上呼籲國會議員反對該法案，並稱法案是「令人作嘔的畸形產物」，強調讓美國破產是不對的。馬斯克甚至威脅將支持在初選中反對該法案的議員，顯示其對特朗普政府政策態度出現重大轉變。特斯拉盤中一度大跌逾5%。

 

5、歐洲央行宣布，將三大關鍵利率均下調0.25%，符合市場普遍預期。此次降息是自2024年6月以來的第八次降息，顯示歐洲央行持續推動寬鬆貨幣政策，以應對經濟增長放緩和通脹壓力減弱。

 

6、外媒引述消息報道，美國政府威脅可能封殺採用華為晶片的企業後，阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)、字節跳動等中國科技巨頭，對於訂購華為晶片取代英偉達產品有所保留。有華為晶片用戶表示，華為晶片耗電量較高，存在容易過熱情況。

 

7、《央視新聞》報道，中國國家主席習近平應約與美國總統特朗普通電話，雙方就中美關係及經貿議題交換意見。雙方元首還互相發出訪問邀請，習近平歡迎特朗普再次訪華，特朗普則表示誠摯感謝，並邀請習近平訪美。兩國領導人同意，雙方團隊將繼續落實日內瓦共識，並盡快舉行新一輪會談。

 

8、人民銀行預告，今日將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式，開展1萬億元人民幣買斷式逆回購操作，期限為3個月。

 

9、《彭博》引述知情人士透露，中國正在加大力度對公民的海外收入徵稅，打擊目標從去年的超級富豪階層擴散至更廣泛的群體。知情人士指，相關部門目前正在審查一系列海外收入，包括投資回報、股息和員工股票期權，投資收益最高可被徵稅20%。

 

10、滙豐控股(00005)主席杜嘉祺將於2025年9月30日辭任，並於10月1日起到友邦(01299)出任集團非執行主席。滙控稱已啟動下一任主席的甄選程序。

 

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