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盤前攻略 | 中美元首通話料利好 恒指低位累彈千點慎防回吐

06/06/2025

　　美國截至5月31日止一周的首次申領失業救濟人數意外增加8000人，報24.7萬人，為去年10月以來最多，市場原預期降至23.5萬人，進一步顯示就業市場正在放緩。美國總統特朗普與中國國家主席習近平通電話的消息，曾帶動道指一度轉升173點；其後傳出特朗普與特斯拉行政總裁馬斯克關係破裂，消息拖累特斯拉股價急瀉。道指低收108點，報42319點；納指收跌162點，報19298點。標普500指數低收31點，報5939點。

 

盤前攻略 | 中美元首通話料利好 恒指低位累彈千點慎防回吐

 

　　特朗普與馬斯克盟友反目，特朗普威脅可能終止特斯拉的政府合約，特斯拉最多瀉近18%低見273.21美元，終收挫14.3%報284.68美元。英偉達、蘋果跌逾1%，Meta跌0.5%。亞馬遜則升0.3%，微軟升0.8%。

 

　　反映中國概念股表現的金龍指數續升0.5%。阿里巴巴升0.42%，報119.96美元；京東跌0.72%，報33.09美元；百度升1.31%，報85.85美元；理想跌0.64%，報29.27美元；小鵬跌1.91%，報19.98美元；蔚來跌3.47%，報3.62美元；嗶哩嗶哩升1.15%，報18.48美元。

 

夜期低水，ADR個別走

 

　　恒指夜期升26點，報23822，低水85點。ADR個股方面，美團(03690)ADR較港股高0.52%，折合145.2港元；長和(00001)ADR較港股低0.66%，折合45.4港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.19%，折合516.0港元；小米(01810)ADR較港股高0.14%，折合54.3港元；港交所(00388)ADR較港股低0.22%，折合404.3港元；滙控(00005)ADR較港股高0.51%，折合93.5港元。


　
黑期略高水，恒指料平開


　　
　　 恒指連升3日，淡友節節敗退。參考最新牛熊證街貨分布圖，雖然昨日有數百張熊證被收回，但熊證數量不減反升數百張至總數5336張對應期指。目前熊證重貨區維持於24000至24099區間，但由於貼近恒指收市價，數量減少199張至661張。而更貼近現價的23900至23999區間，數量更接近腰斬至只有265張。而牛證總數輕微上升至總數7651張。目前，牛證重貨區推進至23200至23299區間，總數有578張，而最多新增區亦推進至23400至23499區間，該區總數506張中，有424張屬於新增。


　
　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升43點，報23927，高水21點，預料恒指窄幅高開。

 

　　習特通話雖然順利，消息帶動道指一度轉升，惟雙方會談預計象徵意義多於實際，沒有商談具體政策，更多是為未來中美雙方經貿團隊再次會面創造友好氣氛，預料對港股提振力度有限。加上港股早已反映樂觀情緒，恒指連升三日，若由周一急跌後低位計至昨日收市計，恒指低位已反彈1238點。雖然不排除盤中進一步被挾高至24000點附近，但要慎防高位回吐。

 

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