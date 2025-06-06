  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

滙豐控股：杜嘉祺自今年9月30日起退任集團主席及董事會成員

06/06/2025

滙豐控股：杜嘉祺自今年9月30日起退任集團主席及董事會成員

 

　　滙豐控股(00005)公告，繼5月1日公布確認杜嘉祺擬於2025年底前退任集團主席職位后，公司現已同意杜嘉祺將自9月30日起退任滙豐集團主席及董事會成員。利伯特將擔任臨時集團主席。

 

　　滙控稱留意到友邦保險控股有限公司(01299)作出公布，確認委任杜嘉祺為獨立非執行主席，自2025年10月1日起生效。

 

杜嘉祺今年10月回巢接任友邦非執行主席

 

　　友邦宣布，其獨立非執行主席及獨立非執行董事謝仕榮已知會公司董事會其退任公司職務的意向，自2025年9月30日起生效。董事會已委任杜嘉祺為公司獨立非執行主席及獨立非執行董事，自2025年10月1日起生效。

 

　　杜嘉祺在金融服務行業擁有逾40年的資深經驗，涵蓋亞洲、美國、英國及非洲等地區，曾於2010年至2017年間擔任友邦保險集團首席執行官兼總裁。彼將於2025年9月30日完成其滙豐控股(00005)集團非執行主席之任期。

 

撰文：經濟通市場組

 

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至19/6/2025)► 了解詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01093

石藥集團

8.640

異動股

01810

小米集團－Ｗ

53.600

異動股

01660

兆邦基生活

0.199

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01093 石藥集團
  • 8.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 53.600
  • 01660 兆邦基生活
  • 0.192
  • 03692 翰森製藥
  • 26.950
  • 02569 舒寶國際
  • 1.040
股份推介
  • 00371 北控水務集團
  • 2.600
  • 目標︰$3.15
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.900
  • 目標︰$165.50
  • 09999 網易－Ｓ
  • 199.100
  • 目標︰$207.00
  • 02209 喆麗控股
  • 4.850
  • 目標︰--
  • 00006 電能實業
  • 51.550
  • 目標︰$55.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 116.500
  • 00001 長和
  • 46.000
  • 00700 騰訊控股
  • 514.000
  • 00388 香港交易所
  • 403.400
  • 00941 中國移動
  • 88.150
報章貼士
  • 09626 嗶哩嗶哩－Ｗ
  • 145.100
  • 目標︰--
  • 00883 中國海洋石油
  • 18.480
  • 目標︰$19.50
  • 01816 中廣核電力
  • 2.600
  • 目標︰$2.70
熱炒概念股
即時重點新聞

06/06/2025 12:07  恒指半日跌49點報23857，阿里健康跌3%，快手逆市升6%

06/06/2025 09:37  《異動股》老鋪黃金跌穿900元，最低位計高位蒸發13%

06/06/2025 11:53  政府以象徵式地價批出紅磡及將軍澳用地予市建局，以改善其現金流

06/06/2025 10:43  【特朗普新政】馬斯克指特朗普在愛潑斯坦名單，特反指他瘋了！

06/06/2025 11:33  【車企血戰】賽力斯張興海：內捲式競爭不利汽車產業可持續發展

06/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒４１億元，買美團沽小米

06/06/2025 08:48  【大行炒Ｄ乜】中金看好老鋪黃金過千元，滙證升石藥集團目標逾倍

06/06/2025 11:38  《財資快訊》美電升報７﹒８４６４，一個月拆息維持０﹒４％

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

公開決裂 | FOCUS | 跟侵侵「政治友誼」亮紅燈，馬斯克需讀洛克菲勒新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

港股 | 午市前瞻 | 通話欠成果恒指難攻兩萬四 快手AI變現強看70元新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

快手 | 可靈AI吸金力惹憧憬，獲券商唱好連日急升仍可追入？新文章
品味生活
生活
人氣文章

政政經經．石鏡泉

A股後向
人氣文章

Foodie What’s On

日本清酒愛好者注意：一連3日清酒盛會「Sake Jump」明天開鑼！一次過品嘗過百款特色清酒 VIP門票可免費試飲「十四代」！
人氣文章

Make Money

MAKE MONEY | 量子電腦是甚麼？未來投資都係量子世界！
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

夏日瘦身：潮流興飲Protein shake？營養師分享5大蛋白奶昔健康重點！
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

吳冠中畫作《鸚鵡天堂》出現三胞胎，究竟誰真誰假？
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

藝術家吳國璋個展「seen from within」：以光線勾勒出早已被遺忘的細節
健康好人生 Health Channel
人氣文章
養生之道 │ 80年代「御用惡女」梁珊多年回流，80高齡近況大談養生之道
人氣文章
養生食療 │ 夜睡、冷飲、精製食物傷脾胃，推介健脾袪濕紅棗茯苓飲
人氣文章
易經名家山今老人講耳朵養生！分享3大耳朵按摩法！耳石錯位導致耳水不平衡？頻繁清潔耳垢未必好？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 14:49
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 14:49
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/06/2025 14:49
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/06/2025 14:31
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章FOCUS06/06/2025
公開決裂 | FOCUS | 跟侵侵「政治友誼」亮紅燈，馬斯克需讀洛克菲勒
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美元首通話，習近平促共同把握大局，習特邀請互訪

06/06/2025 08:40

關稅戰

中美角力港添憂，多元發展振經濟

06/06/2025 07:51

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，滙豐兌換外幣資金可享7日10厘，...

01/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處