滙豐控股：杜嘉祺自今年9月30日起退任集團主席及董事會成員

滙豐控股(00005)公告，繼5月1日公布確認杜嘉祺擬於2025年底前退任集團主席職位后，公司現已同意杜嘉祺將自9月30日起退任滙豐集團主席及董事會成員。利伯特將擔任臨時集團主席。

滙控稱留意到友邦保險控股有限公司(01299)作出公布，確認委任杜嘉祺為獨立非執行主席，自2025年10月1日起生效。

杜嘉祺今年10月回巢接任友邦非執行主席

友邦宣布，其獨立非執行主席及獨立非執行董事謝仕榮已知會公司董事會其退任公司職務的意向，自2025年9月30日起生效。董事會已委任杜嘉祺為公司獨立非執行主席及獨立非執行董事，自2025年10月1日起生效。

杜嘉祺在金融服務行業擁有逾40年的資深經驗，涵蓋亞洲、美國、英國及非洲等地區，曾於2010年至2017年間擔任友邦保險集團首席執行官兼總裁。彼將於2025年9月30日完成其滙豐控股(00005)集團非執行主席之任期。

撰文：經濟通市場組

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