港股 | 蕭猷華：港股勢強，恒指6月看幾多？

《套期保值》恒生指數上周一（2日）觸及低位22668點，至上周五（6日）回升至高位23951點，全周上升503點。筆者在上周的專欄中以「恒指本周料低開高走」為題，再次準確預測了市場走勢。

言歸正傳，習近平主席與特朗普上周的通話帶來利好消息，雖然恒指已經有所反映，然而中美元首的通話有助於緩解貿易戰惡化的擔憂，為股市在6月持續上升奠定了良好的基礎。

中美元首通話有助緩解貿易戰惡化，為6月股市上升奠定良好基礎。(Envato)

市場密切關注美國聯儲局於下周公布的議息結果和會後聲明。上周五，美國勞工部公布的數據顯示，非農職位增加13.9萬份，失業率維持4.2%，再加上近期通脹數據顯示出溫和的趨勢，筆者認為聯儲局其實有降息空間。

然而，特朗普關稅政策對美國通脹構成了一定威脅，加之其政策經常變動，這使得聯儲局的利率決策變得不確定。因此，特朗普要盡早與主要貿易國達成貿易協議，以便使利率政策的路徑更加明確。

展望本周，由於習近平剛應約與特朗普通話，預計特朗普不會迅速改變立場，因此短期內美國對中國不太可能出台新的負面政策，這使得出現利淡消息的可能性較低。筆者預期恒指本周上漲機會大，6月目標25000點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

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