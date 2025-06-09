盤前攻略 | 儲局本月減息機會微 港股觀望中美倫敦貿易談判結果

美國總統特朗普關稅政策亂糟糟，與「前戰友」馬斯克進一步決裂後，便在與中國談判方面著手，公布財長貝森特及商務部長盧特尼克等將於今日稍後在倫敦與中方代表會面，更指此次會談「應該會非常順利」。上周五美股三大指數回升，標普升61點首度收報6000點大關，道指升443點報42762，納指升231點報19529。

中概股表現平淡；阿里巴巴跌0.48%報119.38美元，拼多多升1.28%報100.60美元，京東升0.09%報33.12美元，百度跌0.05%報85.81美元，理想升0.85%報29.520美元，小鵬跌2.40%報19.50美元，蔚來升0.28%報3.63美元，金山雲跌3.23%報11.97美元，攜程跌2.21%報60.61美元。

夜期回升，ADR略跑贏

上周五恒指夜期升78點報23801。重磅股ADR普遍跑贏港股；騰訊(00700)ADR較港股高0.59%，折合518.1港元；美團(03690)ADR較港股高1.20%，折合143.4港元；小米(01810)ADR較港股高0.43%，折合53.3港元；友邦(01299)ADR較港股高0.91%，折合67.7港元；滙控(00005)ADR較港股高0.96%，折合94.1港元。

中美談判若無驚喜將向23200目標回落

美國非農就業數據較預期理想，市場預計美聯儲本月減息機會極微，有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報23906，升79點，恒指開市料輕微高開。中美代表將於今日在倫敦舉行第二次談判，此前特朗普對中方評價反覆，一時又指中方違反日內瓦聲明，一時又指談判「應該會順利」，可見談判成果仍然難料，但以近期美國內部爭議而言，談判對於美國方面更為不容有失，須要力爭成果才能提振美股疲弱氣氛。

而港股方面同樣到達好淡關口，上周恒指一度下試50天線後回彈，但按周成交縮減，反映市場信心傾向轉弱，中美倫敦談判需要出現較重大利好才能刺激大市上破24000，否則回落壓力仍然不細。參考恒指牛熊熊證街貨分布，上周五牛證重貨區位於23200，涉802張對應期指張數，如中美結果未及市場預期，將以此位為初步支持；如進一步回吐則以22000為最悲觀回落目標。

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