陳茂波：上半年盛事吸引84萬旅客參與，帶來33億元消費額

財政司司長陳茂波在網誌撰文表示，今年香港旅客人次繼續增長，不論是內地旅客和海外旅客，都錄得可觀的升幅。今年首五個月，約2,000萬旅客人次中，內地旅客便約佔四分三，按年增加約10%；海外旅客的增長更達18%，他有信心全年旅客人數會持續上升。

下半年多項文體旅盛事活動繼續在港上演

陳茂波表示，據估計，今年上半年的盛事，將吸引約84萬旅客參與，並為香港帶來33億元的消費額，以及18億元的經濟增加值。

他說，當局正積極把盛事串聯起來，並將活動與香港其他旅遊亮點有機結合，加強聯乘效應，既提升旅遊體驗，亦會讓更多旅客樂意到來並多留幾天。展望下半年，多項文體旅盛事活動繼續在港上演，例如足球盛會、美酒佳餚巡禮、演唱會等，加上新景點，以至城鄉郊野、不同大街小巷的特色和熱點，都會吸引大量旅客。

呼籲本地商家創新，利用社交媒體推廣

陳茂波又提到，近日小紅書首次在內地以外設立辦公室，便選擇落戶香港，該平台每月活躍用戶超過3億，是近年內地發展最快的初創企業之一；在香港也擁有約200萬用戶，再次印證內地優質企業通過香港走出國際這發展模式。

陳茂波認為，面對市民和旅客消費模式的轉變，能夠緊貼甚至開創潮流，在產品和服務的設計和行銷上發揮想像力、持續推陳出新、豐富敍事角度，加上充分利用社交媒體的感染力和推廣力，定能發掘出新商機。

撰文：經濟通採訪組

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