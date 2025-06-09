港股 | 午市前瞻 | 中美倫敦貿談料有好結果 專家稱美國一因素致態度放軟

美國非農就業數據較預期理想，市場預計美聯儲本月減息機會極微，不過憧憬中美倫敦貿易會談再有好消息，港股高開，恒生指數開報23977，升185點，開市未幾即升破兩萬四，是兩個半月以來首次，雖然內地CPI持續處於通縮區間，午收前內地公布的進出口數據亦差過預期，亦未損市場興致，恒指半日升240點或1%，報24033點，從4月低位19260點計，恒指已累計上漲超過25%。恒生中國企業指數報8724，升95點或1.1%。恒生科技指數報5408，升121點或2.3%。

李偉傑：中美談判料正面，恒指望試24800

中美即將於今日稍後在倫敦舉行談判，市場憧憬會談有成果，加上內地5月份通縮幅度略低於預期，港股今早出現突破動力，半日最多升過300點，自關稅戰開打以來首度重上24000。天風國際經紀業務部董事李偉傑向《經濟通通訊社》表示，港股在談判憧憬外終於成功突破24000，主要原因為本月有較多美債到期，華府或擔心再度發生上月股匯債三殺場面，市場預料將較有利兩國談判。他以目前氣氛預計，港股6月偏向正面，有力挑戰24500至24800高位。

針對中美談判，李偉傑補充指市場預計今次談判將圍繞稀土、晶片以至留學生問題，而更重要是就90日關稅寬限期過後將何去何從，如相關範圍趨向正面，市場都會收貨，不會出現負面解讀情況。不過他亦提到，特朗普上一次總統任期內的中美談判亦耗時一年到年半，不排除今晚過後仍需繼續談判，但預期恒指下方最壞於廿天線、約目前23500所在亦會有所支撐。

恒指從4月低位計累計上升約25%。（經濟通HV2報價系統截圖）

CPI疲弱提高政策出台憧憬

（資料圖片）

內地公布上月CPI按年降0.1%，降幅與4月持平，亦略勝預期的下降0.2%，內需股普遍造好，同時A股靠穩，或多或少帶動港股表現。李偉傑分析認為雖然整體經濟仍陷通縮，但降幅略低預期已令A股市場收貨，他認為目前CPI降幅不大，下次要轉正數亦非高難度，而且市場亦憧憬CPI維持目前表現變相亦有利中央出台刺激政策，帶動今日市況。

近期內地多以間接方式谷消費，除減息降準外，亦包括擴大信貸額度等措施。李偉傑認為後續即使再有措施出台亦會類似上述方式，難以期望有如消費券等直接現金的提振措施，而且範圍亦會以大宗消費為主即汽車、家電等，相反零售類型如餐飲、服裝等預計少有著墨，中線選股亦要留意。

撰文：經濟通通訊社市場組

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好