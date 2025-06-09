比亞迪 | 陷輿論風波逆市下挫，明日除淨一拆三可趁低吸？

新能源車股近期受價格戰困擾，其中比亞迪(01211)更捲入「車圈恒大」等輿論風波，雖然管理層澄清公司財務無問題，但今早(9日)仍逆市下挫。值得一提，比亞迪早前宣布變相「一拆三」的送紅股計劃，將於明日(10日)除淨，入場費有望由近20萬元降至約6萬元，料可吸引更多散戶入場，不知是好事抑或壞事，應如何部署？

（比亞迪汽車網頁截圖）

擬每10股送紅股8股轉增12股 變相一拆三入場費降至約6萬元



比亞迪4月時公布，董事會決議提呈新的去年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案，除了原有每股派息3.974元人民幣外，還按每持有10股獲發8股紅股，及按每持有10股獲發12股資本化發行股份之基準以資本公積金轉增股本方式發行股份，即每持10股可獲20股，即變相「一拆三」，若有關計劃生效，每手入場費將從近20萬元大降至約6萬元。

而比亞迪於6月10日除淨後，股價將由現時近400元變約130元，不過股東要等到7月29日才收到紅股，部分股東又會收到碎股。

比亞迪回應「車圈恒大」等話題 稱財務無問題油箱合規

另方面，比亞迪品牌及公關處總經理李雲飛周日(8日)發文稱，近期在個別同行的推波助瀾下，公司深陷輿論風波。比亞迪對於惡意舉報、拉幫結派、詆毀抹黑等不正當競爭行為，保留追究法律責任的權利。



對於「車圈恒大」及財務審計等話題，李雲飛指河北某車企去年底向深交所、港交所及國家相關金融監管機構惡意舉報比亞迪，經相關監管部門調查，確認比亞迪並無問題。關於「常壓油箱」的問題，李雲飛指，公司2021至2023年採用的常壓油箱方案，符合法規要求。後來有部分客戶回饋，因發動機定期啟動體驗不好，後續公司全部切換為高壓油箱方案。

吉利李書福：全球汽車業嚴重產能過剩 不再建新車廠

另邊廂，吉利汽車(00175)母公司吉利集團董事長李書福在「中國汽車重慶論壇」上表示，現時全球汽車工業嚴重產能過剩，吉利決定不再新建或擴大汽車生產工廠產能，不搞重複建設，而要充分利用全球過剩的產能，盡可能展開務實合作、資源重組，使集團既能利用成熟的品質保證體系，又能利用熟練的技術工人，同時能夠提高同行的過剩產能的利用率，「以友善的姿態」參與全球市場競爭。

對於近期汽車行業競爭問題，李書福認為，內地汽車工業出口比例還比較低，國內競爭很有意思，「有些企業的競爭方式令人難以啟齒」。他指，吉利追求不斷打基礎、練內功，汽車行業發展不應耍小聰明，不走捷徑，任何技術必須有來源依據，任何創新要有理論支撐，依法合規、公平透明的發展。

商務部：中歐電動車價格承諾磋商進入最後階段 但仍需努力

另外，近期商務部部長王文濤在法國巴黎與歐盟委員會貿易和經濟安全委員謝夫喬維奇舉行會談。商務部新聞發言人表示，目前，中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍需雙方努力。

發言人表示，會談中雙方圍繞歐盟對華電動汽車反補貼案、中國對歐盟白蘭地反傾銷案、出口管制等議題進行了專注、坦誠、深入的討論，並責成雙方工作團隊加緊努力工作，為中歐今年重要議程做好經貿準備。王文濤部長與謝夫喬維奇委員圍繞電動汽車案進行了專業、深入的討論，推動該案向妥善解決的正確方向又邁進了一大步。

陳政深：憂產能過剩購買力不足 比亞迪若失守50天線未宜急撈

（陳政深）（艾德金融facebook截圖）

艾德金融執行董事陳政深指，比亞迪中短線可以考慮吸納，始終由高位已跌了約80元，但若50天線約394元失守，宜待其回至上次的支持位100天線才考慮，現時100天線處於364.1元，「一拆三」後即約121元才考慮。至於其基本因素可分短期及長期來看，短期而言，比亞迪遠未至於會變成「車圈恒大」，雖然其於車圈中地位及規模與當年恒大相若，但財務狀況比恒大穩健，而比亞迪來自政策的扶持也只限於補貼。不過，長期而言，大家最擔心比亞迪或整個新能源車行業會出現產能過剩，購買力不足情況，因見比亞迪的確有減價，雖然其掀起的減價戰引來部委以至官方輿論爭議，但料公司最多也只會以給予多些回贈、充電優惠等變相減價回應。事實上，要換車的車主都已換了，因怕補貼愈來愈少，而新增買家購買力是否有很大增長成疑，相信比亞迪將來要靠出口，但有歐盟潛在貿易限制及競爭等風險。

陳政深又指，比亞迪入場費降低理論上對股價有負面影響，因會有更多散戶參與，雖然因此令流通性提高，但股價穩定性會降低；散戶主要是看市場消息，若碰上負面消息，理論上影響會更負面。至於吉利暫未跌穿50天線，公司首5個月跟到上半年銷售目標，比亞迪卻有些跟不上，若想博吉利反彈，可考慮於50天線17.2元吸納，先上望20天線18.6元，跟著再看20元，以100天線16.8元止蝕。

比亞迪半日跌2.63%收報392.4元，連跌兩日，累計跌幅4.76%，成交51.07億元，吉利則跌2.01%報17.58元。其他車股卻普遍上升，理想(02015)升3.51%報120.9元，小鵬(09868)升0.06%報77.95元，蔚來(09866)升1.63%報28元，長汽(02333)升1.79%報12.52元，廣汽(02238)升1.1%報2.75元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組 整理：李崇偉

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