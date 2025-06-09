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互聯互通 | 轉數快跨境匯款北向每日限額傳為1萬港元等值

09/06/2025

互聯互通 | 轉數快跨境匯款北向每日限額傳為1萬港元等值

 

　　金管局發言人表示，該局與人民銀行正積極推動落實兩地快速支付系統，即本港轉數快(FPS)與內地的網上支付跨行清算系統(IBPS)互聯，項目進展順利，部分預計於今年年中推出，詳情會適時對外公布。

 

　　據《信報》報道，港人北向跨境匯款將設有每年及每日額度，每人在每間銀行轉數快帳戶的小額跨境匯款，每年匯款總額度20萬港元等值，每日匯款的額度為1萬港元等值。至於內地南向轉帳匯款到香港則未有另設額度，不過仍受限於目前內地個人每人每年等值5萬美元的購匯額度。

 

首階段料本月底推出，只涵蓋P2P匯款

 

　　報道指，在FPS與IBPS互聯的機制下，首階段的小額跨境匯款服務最快於本月底正式推出，另早前有傳為6月29日。

 

　　報道說，首階段只涵蓋個人對個人(P2P)的跨境支付匯款，暫不包括對消費性機構的轉帳匯款。據了解，日後將包括個人對機構的小額跨境匯款，主要是用於繳付服務費用如學費、醫療或政府等指定機構的支付費用，人行屆時會發布有關指定機構的試點名單。

 

撰文：經濟通採訪組

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