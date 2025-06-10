《魚缸博客》賭仔唔再設衛星場，美麗新濠江要守新規矩！

今日濠江個邊有新聞，就係澳門政府給予「衛星賭場」三年過渡期將於今年底到期，現時營運合共11間衛星賭場嘅澳博(00880)旗下澳娛綜合、銀河娛樂(00027)，以及新濠國際(00200)旗下新濠博亞，決定終止營運合共9間衛星場；而澳博控股計劃買回餘下2間衛星場自營。

所謂「衛星賭場」，其實就係拎住大賭場嘅名，但就係非賭場旗下物業經營，有牌賭場本身都食唔曬啲賭枱，所以就「外判」出去俾人做，自己就收返錢，而衛星賭場賺幾多就各憑本事，呢件事本身都係「灰色地帶」，不過幾年前澳門傾賭牌續約嗰陣，就傾過要整頓呢堆衛星賭場，三年之期已經過啦，最後都係執得七七八八，得兩個衛星場被人買返自己經營。

點樣去睇呢件事？博客以前都同澳門班疊馬仔吹兩嘴，佢地話整頓呢堆賭場，某程度係「上面」意思，因為賭場表面就係賭錢，但暗地裏有好多灰色產業鏈，例如地下錢莊、二叔公（典當行業）、色情行業、酒店業等，所以要管好資金出入，唯一解決辦法就係執好整頓，幾多數入幾多數出，由拎牌嘅人話事，有乜事問責起來都有人認頭。

睇返澳門賭業呢幾年大大小小都有「執位」，例如之前有位「新大亨」已經鋃鐺入獄，主要係佢係金三角同香港網絡太大，散錢渠道多，觸犯了某些人嘅「蛋糕」，警告無效咪唯有執正來做。

而家澳門賭業雖然仲係果幾個話事人，但已經唔係以前嘅澳門，點講好呢？其實同香港股市一樣，玩法唔同咗，規矩唔同咗，要搵錢難度高咗，都係嗰句：「水清則無魚。」而家香港澳門都已經回歸二十幾年，執到啲水太清了，人就自然轉場了。

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