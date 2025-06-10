法巴：下半年恒指或上望25000點，料美國年內減息兩次

法國巴黎銀行財富管理亞太區首席投資長Prashant Bhayani表示，預測美國今年GDP下降1.5%，料今年美國聯儲局將會進行兩次減息，當中將分別在9月及12月進行，各減息25個基點，而明年將會進行兩次減息，亦認為現時沒有美國經濟衰退的跡象，美國消費者數據仍維持向好，亦料歐洲央行在今年6月及7月將均會各進行一次減息。

（吳仲賢攝）

最近中美元首開始進行對話，香港首席投資策略師譚慧敏表示，預期中美貿易談判未必能達到市場預期般的進展，中港股今年已錄得不少升幅，料將會呈現區間上落，現時已位於區間高位，即23000點以上，若市場上沒有足夠的催化劑，可能會有不少投資者進行套利，但若有充足催化劑，恒指或能再上25000點水平，料今年下半年恒指或於22000-25000點水平區間上落。

對於港股板塊，譚慧敏表示，建議投資者使用槓鈴策略，一方面看好科技板塊，另一方面則看好防守性較高的板塊，如高息股等，當中包括內銀及內地電訊股等。

譚慧敏預測，中國今年GDP上升4.8%，預期將會有更多寬鬆政策推出，對中國保持正面看法，南向資金流入香港不斷增加，並指中國對美國的出口僅佔中國GDP的不到3%，在比較亞洲區內其他國家下，中國在相關方面將會顯得較具韌性。

撰文：經濟通採訪組

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