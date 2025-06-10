異動精選 | 濠賭「衛星場」結業滙彩勵駿齊瀉，新消費概念兩邊分化
10/06/2025
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中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/06/2025 22:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/06/2025 16:40
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