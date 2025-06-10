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比特幣 | 憧憬關稅戰降溫比特幣重上11萬美元 相關ETF點部署？

10/06/2025

 

　　憧憬中美貿易談判有進展，加上華府官員持續為加密貨幣站台，比特幣價格雖處高位但持續堅挺，今早(10日)曾經突破11萬美元水平，在過去24小時內上漲3.7%。截至今日下午約四時，比特幣報109215.6美元，升3.1%。

 

比特幣 | 憧憬關稅戰降溫比特幣重上11萬美元，相關ETF點部署？

 

　　至於比特幣ETF全線升逾3%，華夏比特幣(03042)升3.6%，收市報13.57元，連升2日累計升幅6.3%；FA南方比特幣(03066)升3.7%，收市報37.56元，連升2日累計升幅6.1%；嘉實比特幣(03439)升3.4%，收市報13.62元，連升2日累計升幅5.8%。

 

龔偉廷：各地監管機構放寬限制，推動比特幣保持強勢

 

　　華夏基金(香港)總監及投資經理龔偉廷向《經濟通通訊社》表示，美國周一(9日)在華盛頓舉行「DeFi與美國精神」圓桌會議，談及經濟自由、私有財產權和創新的美國價值觀是去中心化金融運動的核心基因，加上中立工具的開發者不應因為第三方行為負責；中美代表在英國倫敦舉行的經貿談判進程良好，美國商務部長盧特尼克表示會面富有成果，市場憧憬關稅戰降溫；以及英國金融行為監管局決定，解除禁止零售投資者購買加密貨幣交易所交易票據禁令，種種因素疊加之下，推動比特幣在近期保持強勢。

 

比特幣 | 憧憬關稅戰降溫比特幣重上11萬美元，相關ETF點部署？

（資料圖片）

 

預計比特幣年底或升至15萬美元

 

　　龔偉廷指出，美國總統特朗普與特斯拉行政總裁馬斯克關係好轉，預期馬斯克並不會拋售所持有的比特幣資產，加上美匯指數疲弱及投資市場氣氛好轉，故預計比特幣往後將呈現「大漲小回」的強勢格局，並有機會再次破頂，料今年7至9月有望升到12萬至13萬美元水平；至於今年年底則看漲到13萬至15萬美元水平。

 

　　龔偉廷建議，投資者可以留意包括華夏比特幣(03042)在內的比特幣現貨ETF，進取型投資者現階段可以進行部分加倉，待貿易戰降溫及美聯儲9月減息後再作部署。

 

撰文：經濟通市場組記者林倬樑

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