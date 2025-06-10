賭股 | 澳門衛星賭場年底結業降競爭，濠賭股表現各異可以點部署？

澳門「衛星賭場」的3年過渡期將於今年底屆滿，澳門政府公布，現有11間衛星賭場將於今年底全部結業，當中只有澳博控股(00880)表示有意收購其中兩間自營。雖然衛星場結業可望減少競爭，但濠賭股今日(10日)並非全面急升，當中澳博飆逾半成，銀河娛樂(00027)卻跌逾2%。值得留意，澳門政府日前將今年賭收預測下調至2280億澳門元，即料全年賭收僅升0.5%，且近期也沒特別長假期，賭股看來暫難大升，應如何部署？

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銀娛等11間衛星場年底停運 惟澳博擬買回兩間自營

澳門政府給予衛星賭場3年過渡期將於今年底到期，現時營運合共11間衛星賭場的澳娛綜合、銀河娛樂、新濠博亞，決定終止營運合共9間衛星場，當中只有澳博控股計劃買回餘下兩間衛星場自營。澳門官方表示，現時11間衛星場共涉及約480張賭枱及270部角子機，共聘本地員工5600人，另聘用400名外勞工人，至於圍繞衛星場附近的320個商戶亦要面臨轉型，當局將密切留意衛星場結業可能產生的各種影響，並採取措施應對。



澳博公布，主要附屬公司澳娛綜合現時透過與第三方物業擁有人合作，經營9間衛星場。澳娛有意收購其中2間，即凱旋門及十六浦娛樂場，但今年底後將不再在其餘7間衛星場繼續經營博彩業務，有關員工將獲提供轉職至集團旗下物業的就業。新濠(00200)昨日則公布，將於年底前停運駿龍娛樂場，另外摩卡旗下三間角子機場按例亦需於年底前停運，但新濠表示正向澳門政府申請相關授權和批准，以在今年12月後繼續營運。

而由滙彩控股(01180)管理的金碧娛樂場確認將於今年底屆滿後不獲續期，料明年收入及溢利大幅減少。英皇娛樂酒店(00296)則公布，昨日收到澳娛通知，有關澳娛決定於屆滿日期後不再在英皇娛樂酒店繼續營運博彩區，同時集團董事會正積極尋找任何合適商機。勵駿(01680)則稱，澳娛綜合將不再對衛星場勵宮娛樂場續期，料終止服務協議，集團可更專注非博彩業務及預期會有增長。至於經營十六浦的實德環球(00487)，則獲澳博通知有意收購十六浦娛樂場的所在物業，而「十六浦」項目由集團聯營公司十六浦物業發展擁有。

澳門將今年賭收預測下調至2280億澳門元 即全年僅升0.5%

值得一提，澳門政府日前修改《2025年財政年度預算案》，將今年全年博彩毛收入估算從原來的2400億澳門元下調5%至2280億澳門元，即較2024年的2267.8億澳門元按年僅升約0.5%，並以此作為修改後預算的主要財政收入基礎，以及相應調整有關預算收入項目，有關法案將送交立法會審議。澳門財政局副局長何燕梅指，調整賭收預測是考慮到全球經濟不確定性以及旅客博彩消費模式的變化。她指，雖然5月賭收上升至211.9億澳門元，但今年首4個月平均約為190億澳門元，低於去年預算估算的200億澳門元，故政府重新編列財政預算案。



澳門管理學院院長、澳門政治經濟研究協會理事長唐繼宗接受澳門媒體訪問時認同政府下調預測至2280億澳門元。他指，今次調整也是參照1至4月賭收情況，當中有兩個月連190億澳門元也達不到，2280億澳門元算下來大概每個月約190億澳門元，在現時的新常態下，這樣的調整合理。

麥格理：上周澳門賭收按周跌5% 銀娛金沙5月市佔擴大

麥格理發表研報指，上周澳門博彩總收入(GGR)按周下跌5%、按年持平，錄得6.5億澳門元；澳門政府將全年GGR預測從2400億下調至2280億澳門元，即由原預期按年增長5.8%下調至只升0.5%。澳門所有衛星賭場亦將於2025年底前停止營運。據第三方數據，金沙(01928)和銀娛是5月市佔率上升的兩家博企，符合麥格理預期。金沙和銀娛市佔率分別月增2個百分點和1個百分點，這些份額來自永利澳門(月減2個百分點)和澳博(月減1個百分點)。從歷史上看，永利澳門(01128)最專注於高端市場，但自5月以來，銀娛旗下嘉佩樂酒店的試營運以及金沙娛樂旗下倫敦人酒店的全面重新開業吸引了一些高端客戶，從而侵蝕了永利的市場份額。



麥格理認為，行業首選為銀娛，主因其強勁地產項目儲備及充足酒店客房量，2025年底全面營運的「澳門銀河嘉佩樂」將助推銀河在高端中場業務的市佔增長，予目標價46.9元及「優於大市」評級。

中信里昂則指，11家衛星場將自2026年起終止營運令市場意外，部分衛星場現時仍錄得盈利；與此同時，澳博可能收購凱旋門及十六浦物業。此舉對滙彩控股構成利淡，因其賭場管理業務將於2026年終止，而對持牌公司影響大致中性，但銀娛及新濠博亞的單位賭枱收益可望獲得更直接提振。

溫鋼城：近期沒長假暫不看好賭股 銀娛只可於27至34元炒波幅

iFAST Global Markets投資總監溫鋼城指，隨著衛星場結束營運，少了些競爭，對博企會較有利，問題是內地現時對資金控制較嚴格，賭股較適宜炒作長假期，銀娛可於27至34元之間炒波幅，金沙走勢則見逐級下行，近期才見有些反彈，於之前高位16元已見阻力，若升近21元料阻力更大。若揀美高梅和永利澳門可能稍好一些，永利有機會升至5.5元。他強調，暫時仍不太看好濠賭板塊，近期既沒甚麼大假期，暑假又因不夠集中，通常不太受關注。而美高梅經近期一輪反彈已重回頸線，短期料於9至11元之間上落，現價開始不太抵買。

而對於澳博有意收購兩間衛星場，溫鋼城認為，它們應該都是較吸引的項目，應有一定折讓，才可刺激澳博股價急升，但不宜僅因此消息追入。新濠則於4.2元已有很大阻力，且可能一年半載才見一次，反而有可能回落至2.5、2.6元。總之，賭股仍以之前提到那4隻較穩陣，若想博些少，可揀美高梅和永利，保守些可揀銀娛和金沙。

濠賭股今日表現各異，銀娛跌2.22%收報33.1元，金沙升0.98%報15.88元，美高梅跌0.55%報10.8元，永利澳門升0.56%報5.25元，澳博升6.25%報2.55元，新濠升4.83%報3.47元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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