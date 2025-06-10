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美團陳少暉視回購為股東回報重要方式，閃購與傳統電商非零和關係

10/06/2025

　　內媒報道，美團(03690)首席財務官陳少暉在股東會上回應有關公司股價長期低迷時承認，公司業績和市場預期不完全匹配，但管理短期波動不是美團的理念，公司更關注策略的執行，希望更積極平衡增長、競爭、盈利三者的關係，美團依然會把回購作為股東回報重要的方式。

 

美團陳少暉視回購為股東回報重要方式，閃購與傳統電商非零和關係

（Shutterstock）

 

次季利潤按年明顯下滑

 

　　陳少暉表示，管理層非常相信公司在行業的前景，最終會創造巨大的商業價值。但是在發展過程中，確實會存在公司的投入節奏、業績表現和資本市場的預期以及資本市場周期本身不完全匹配所帶來的問題。美團二季度整個大促，包括公司自己的投入，包括競爭帶來的整個行業投入，預期美團利潤跟去年同期相比會有明顯的下滑。

 

　　陳少暉續稱，目前和接下去的周期，美團依然會把回購作為股東回報重要的方式。相比較直接的現金分紅，以每年的回購金額大概是10億美元以上，就是每年的期權池所稀釋的那部分，作為公司回購的基礎金額。在這個基礎之上，美團會根據市場等各方面公司現金的情況，有可能做更積極、更有彈性回購的實行，但會積極持續把回購作為一個方式。陳少暉相信，這個競爭周期會讓整個市場規模更大，美團依然是市場上最有競爭力的一個平台。

 

閃購消費品牌冀做到「萬物到家」的消費心智

 

　　另外，陳少暉指，非常看好閃購（美團即時零售）的業務，在美團這個平台上，不僅可以點餐，還可以點很多非餐的品類，所以在今年正式推出美團閃購消費品牌，也是為了進一步強化認知，夯實美團可以幫助大家做到「萬物到家」的消費心智。

 

　　被問到閃購會否取代電商時，陳少暉指，閃購跟傳統電商相比不是簡單的零和關係，美團把很多原來線上化比較難的品類進一步做大，而電商這個詞本身可以理解為是廣義的，美團傳統的B2C電商可以認為是快遞電商，閃購這類電商更多複用原來即時配送的網路，即時零售的電商，相信它們共同會讓用戶的生活更好，也為品牌提供更多的銷售機會。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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