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新股上市 | 5企業通過港交所上市聆訊，包括吉利旗下曹操出行、聖貝拉

10/06/2025

　　本周至少已有5家企業通過上市聆訊後上載初步招股文件，當中包括由吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行上載聆訊後資料集，擬在港交所主板上市。華泰國際、農銀國際及廣發証券（香港）為聯席保薦人。

 

新股上市 | 5企業通過港交所上市聆訊，包括吉利旗下曹操出行、聖貝拉

（曹操出行官網截圖）

 

曹操出行去年虧損收窄至12.51億元

 

　　截至2024年12月31日，集團在136個城市運營。根據弗若斯特沙利文的資料，集團市場佔有率為5.4%。截至2024年12月31日，曹操出行在31個城市擁有一支超過3.4萬輛定制車的定制車隊。於2024年，車輛佔集團總GTV的25.1%。

 

　　曹操出行去年虧損為12.51億元，2023年度虧損19.16億元；收入146.57億元，按年增長37.4%。非國際財務報告準則計量，經調整虧損由2023年的9.66億元，收窄至7.24億元。

 

騰訊有份投資內地家庭護理集團聖貝拉通過上市聆訊

 

新股上市 | 5企業通過港交所上市聆訊，包括吉利旗下曹操出行、聖貝拉

（聖貝拉官網圖片）

 

　　至於另一個通過上市聆訊後上載初步招股文件的公司為騰訊(00700)有份投資、內地家庭護理集團Saint Bella（聖貝拉），瑞銀、中信證券為聯席保薦人。

 

　　以2024年月子中心收入計算，聖貝拉是亞洲及中國最大的產後護理及修復集團；以來自中國月子中心的收入計算，佔市場份額約1.2%。集團擁有96家月子中心，其中包括62家自營中心及34家管理中心，在香港、新加坡及美國亦設有中心。

 

　　根據聆訊後資料集指出，於去年公司收入8億元（人民幣．下同），按年升42.6%；淨虧損按年擴大至5.47億元，對上一年同期錄淨虧損2.39億元。

 

家居用品製造商湖北香江電器、香水集團穎通等通過上市聆訊

 

　　同周通過聆訊和上載文件的公司包括家居用品製造商湖北香江電器、香水集團穎通控股和未盈利的生物製藥公司藥捷安康。

 

　　據《彭博》引述文件報道，香水集團穎通控股已開始評估投資者對其香港IPO的興趣，投資者會議將於周二至周五舉行，可能的建簿日期為6月18日至23日，預計6月23日定價，預計6月26日上市，法國巴黎銀行及中信證券為聯席保薦人。

 

　　據招股書，該公司擁有龐大且多元化的品牌組合，不僅包括香水，還包括彩妝、護膚品、個人護理產品、眼鏡及家居香氛。截至今年3月31日，該公司的產品於中國(包括香港及澳門)400多個城市的超過100個由直接經營的線下POS及超過8000個由零售商客戶經營的POS出售。

 

撰文：經濟通採訪組

 

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