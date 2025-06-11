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開市Go | 中美續會談，海天在港招股，車企集體承諾不拖帳

11/06/2025

要聞盤點

 

1、美股三大指數收市報升，標普500指數連升三日，市場觀望中美經貿談判進展。中美官員於倫敦進行的經貿會談進入第二天。美國商務部長盧特尼克於周二表示，本次談判進展順利，雙方已進行長時間且密集的磋商，預計會談將持續一整天。道指早段一度升164點，收市升105.11點，或0.25%，報42866.87點；標普500指數升32.93點，或0.55%，報6038.81點；納指升123.75點，或0.63%，報19714.99點。中國金龍指數上升22點。

 

2、美國北方司令部表示，已有700名海軍陸戰隊士兵抵達加州洛杉磯地區，將隨時候命，但暫未有出動執行任務。這批士兵將與美國國民警衞隊合作，以保護洛杉磯地區聯邦機構及人員。另外，美國總統特朗普發表演講指，加州洛杉磯騷亂事件是一群揮舞著外國國旗的暴徒，對和平、公共秩序及國家主權的全面攻擊，目的為繼續對美國進行「外國入侵」。

 

3、特朗普表示，白宮並無計劃停用星鏈(Starlink)服務，但開玩笑稱自己可能會將特斯拉汽車開離白宮。特斯拉(US.TSLA)收報326.09美元，升逾5%。另外，據報美國政府機構正追蹤到訪特斯拉行政總裁馬斯克住所的外國人，擔心相關的外國人可能試圖影響馬斯克。

 

4、美國財政部長貝森特表示，將離開英國倫敦，並返回美國出席國會聽證會。「中美經貿磋商機制」會議周三(11日)繼續舉行，由美國商務部長盧特尼克及美國貿易代表格里爾，與中國副總理何立峰繼續進行磋商。特朗普表示，美國及中國談得很好，不過與中國打交道並不容易，至於是否取消對中國出口管制，他則透露「我們將拭目以待」。

 

5、國際評級機構惠譽宣布，將2025年全球主權評級展望由原先的「中性」調整為「惡化」。惠譽指出，此舉主要考量全球關稅上調及政策不確定性加劇，對世界經濟造成顯著負面影響。惠譽於報告中強調，全球貿易戰升級、關稅政策終點不明確，以及這些因素對全球貿易量、供應鏈、投資與國際關係的連鎖效應，已對全球經濟構成重大不利衝擊。

 

6、中國市場監管總局就《直播電商監督管理辦法（徵求意見稿）》公開徵求意見，其中建議強化直播間運營者責任，要求直播間運營者建立健全商品或者服務信息發布審核、信息公示、身份核驗等制度，不得作虛假或者引人誤解的商業宣傳。另外，相關文件亦提倡規範直播營銷人員服務機構行為，要求加強對直播營銷人員的管理。

 

7、中共中央辦公廳及國務院辦公廳發布《關於深入推進深圳綜合改革試點深化改革創新擴大開放的意見》，容許在聯交所上市的粵港澳大灣區企業，按照政策規定在深圳證券交易所上市。

 

8、內地調味品生產商龍頭海天味業(03288)今日至下周一(16日)招股，計劃發售約2.63億股，當中1579.43萬股在港公開發售，國際發售則達約2.47億股，每股作價介乎35元至36.3元，每手買賣單位為100股，入場費3666.62元，預期於2025年6月19日掛牌，中金、高盛及摩根士丹利為聯席保薦人。

 

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備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:47
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:47
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/06/2025 15:47
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/06/2025 15:30
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