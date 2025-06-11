美團 | 發布首款AI編程工具，王興再反對行業內捲，股價欲升乏力應如何部署？

美團(03690)在AI方面有新進展，上日公布推出首款人工智能(AI)編程智能體產品「NoCode」，指新手也能透過其聊天開發網站及軟件，另美團創辦人兼行政總裁王興再表示反對行業內捲，稱低於成本促銷不可持續，且不利行業長期發展。不過，美團今早(11日)仍欲升乏力，表現明顯比其他科技股遜色，若想買入博追落後應如何部署？

（Shutterstock）



美團發布首款AI編程工具 零基礎用戶可開發網站及軟件



美團發布首款AI編程智能體產品「NoCode」，支援透過多輪自然語言交互，自動完成編碼任務並完成部署。相關產品適用於數據分析、產品原型設計、運營工具開發等場景，容許沒有編程基礎的用戶通過聊天，就能做出專屬網站及軟件工具。

另外，NoCode集成美團自主研發的千億參數規模模型「LongCat」，採用混合專家架構，在通用能力及代碼生成等基准測試中達到一線水平。模型針對網絡前端開發進行優化，能夠高效理解及生成各類前端代碼。

王興反對內捲指低於成本促銷難持續 不利行業長期發展

美團創辦人兼行政總裁王興在股東周年大會上被問到淘寶閃購競爭時表示，低於成本的促銷策略對平台及商家均不可持續，同時亦不利行業長期發展。王興又強調，內地外賣行業已進入相對成熟階段，若再出現以大額補貼為主的競爭模式，將損害行業健康發展。「內捲」式競爭容易導致訂單波動、系統不穩、配送延誤等情況，影響消費者體驗與商家營運穩定。另外，王興此前提到要「不惜一切勝出」言論，外界解讀為美團會打價格戰，後來美團已澄清王興反對低價內捲式競爭。

值得一提，阿里巴巴(09988)旗下淘寶平台早前表示，在一個月不到的時間內，淘寶閃購聯合餓了麼日訂單數已超4000萬。餓了麼和京東(09618)旗下的京東外賣均在4月承諾提供100億元人民幣的外賣補貼。不過，此前中國市場監管總局會同中央網信辦等部門，針對當前外賣行業競爭中存在的突出問題，約談京東、美團、餓了麼等平台企業，要求相關平台企業加強內部管理，合法規範經營，公平有序競爭。

陳少暉：仍視回購為股東回報重要方式 閃購與傳統電商非零和關係

另外，內媒報道，美團首席財務官陳少暉在股東會上回應有關公司股價長期低迷時承認，公司業績和市場預期不完全匹配，但管理短期波動不是美團的理念，公司更關注策略的執行，希望更積極平衡增長、競爭、盈利三者的關係。管理層非常相信公司在行業的前景，最終會創造巨大的商業價值，但是在發展過程中，確實會存在公司的投入節奏、業績表現和資本市場的預期以及資本市場周期本身不完全匹配所帶來的問題。美團二季度整個大促，包括公司自己的投入，包括競爭帶來的整個行業投入，預期美團利潤跟去年同期相比會有明顯的下滑。



陳少暉續稱，目前和接下去的周期，美團依然會把回購作為股東回報重要的方式。相比較直接的現金分紅，以每年的回購金額大概是10億美元以上，就是每年的期權池所稀釋的那部分，作為公司回購的基礎金額。在這個基礎之上，美團會根據市場等各方面公司現金的情況，有可能做更積極、更有彈性回購的實行，但會積極持續把回購作為一個方式。陳少暉相信，這個競爭周期會讓整個市場規模更大，美團依然是市場上最有競爭力的一個平台。

被問到閃購會否取代電商時，陳少暉指，閃購跟傳統電商相比不是簡單的零和關係，美團把很多原來線上化比較難的品類進一步做大，而電商這個詞本身可以理解為是廣義的，美團傳統的B2C電商可以認為是快遞電商，閃購這類電商更多複用原來即時配送的網路，即時零售的電商，相信它們共同會讓用戶的生活更好，也為品牌提供更多的銷售機會。

滙豐研究看好美團即時配送長期領導地位 維持目標價160元

滙豐研究上周發表研報，仍維持美團「買入」評級，目標價160元不變，主要看好其在即時配送領域的長期領導地位。該行指，在競爭方面，外賣行業補貼戰帶動新的彈性需求，特別是飲品類別，使行業訂單量從2024年的每日8000萬至9000萬單，增至約1億單。雖然美團失去部分訂單市場份額，但第二季度交易總額市場份額的下降幅度有限，因為新增訂單的平均訂單價值較低。該行認為，一旦行業補貼趨於正常化，用戶(即使是對價格敏感的用戶)也會選擇供應穩定、豐富且配送效率較高的平台。



該行續指，在即時零售方面，儘管競爭加劇，第二季度訂單增長目前尚未出現重大變化。美團認為，即時零售的增長部分可能會影響傳統電商，但即時零售應為美團帶來新的增量交易總額和收入。即時零售的需求使美團能夠在外賣非高峰時段更好地利用騎手資源。另外，鑑於近期海外同業併購活動增多，美團已加快海外擴張步伐。在現有市場中，香港業務有望在未來12個月實現收支平衡，而中東業務的單位經濟效益逐周改善，訂單增長強勁。美團的優勢在於其領先的訂單調度系統，每日可處理6000萬至7000萬單即時訂單，縮短配送時間，以及能夠最佳分配補貼以更好地吸引不同用戶群。

熊麗萍：AI消息難有大憧憬兼受困內捲問題 待回至130幾元才可考慮

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍於今日《開市Good Morning》節目指，不要對美團發布AI編程工具的消息有太大憧憬，現時有這些大模型不會再如AI發展初期對股價有很大幫助，美團這個AI編程工具是否只純作應用，抑或就算商業化能帶來多少收入都成疑問，而其股價近幾日已升了很多，投資者反而有機會趁消息出貨。另方面，無論外賣平台或互聯網平台都面對很大內捲壓力，現時若政府有心改善內捲問題，美團此類平台也會是主要對象，若往後問題有所紓緩，會對其股價有些幫助，現價就不宜追入，150元料有一定阻力，除非回至130幾元才可考慮。

不過，熊麗萍指，若已持有美團反而可博其升多些少，因在整個科技板塊中，美團此類重磅科技股較落後，仍落後於大市，當然因其早前有很多不利消息，如京東等新競爭者紛紛加入市場，美團本身亦投資即時配送，令人擔心在互鬥之下會影響其盈利能力，再加上美團在中東方面也要加大投資，才令股價此前跌了很多。而美團管理層提到再這樣減價對大家都沒有好處，相信這也是政府帶出來的訊號，往後若不再有惡性競爭，美團股價有機會升多些少。

美團半日升0.62%收報145.3元，成交30.82億元。其他科技股亦普遍造好，京東升2.12%報134.7元，阿里升1.51%報118.6元，騰訊(00700)升0.58%報516.5元，百度(09888)升1.81%報87.2元，網易(09999)升2.15%報209元，小米(01810)升2.25%報54.65元，快手(01024)升1.46%報62.4元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

其他美圖相關新聞：

勞福局約見外賣平台，擬年內就改善外賣員權益提方案

美團(03690) 布局AI，發布國產AI編程工具NoCode

美團王興回應淘寶閃購競爭：堅決反對內捲，行業價格戰不可持續

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好