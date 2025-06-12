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《魚缸博客》究竟「財自」要幾多錢先合理？原來係有數得計！

12/06/2025

《魚缸博客》究竟「財自」要幾多錢先合理？原來係有數得計！

 

　　最近有人問博客，唔係問股票，而想知「財自數字」：如果要「財自」，有無咩實際數字可以跟隨，因為有人覺得3000萬、5000萬甚至要有3億港紙先可以財自，究竟有咩實際準則？

 

　　其實外國30年前已經有人講過一套「FIRE計劃」（Financial Independence, Retire Early），簡單來講就係你每年嘅使費乘以25倍，就係你可以財自嘅金額。

 

　　舉個例子：我當自己有一個物業唔使交租，一個月齋食玩訓連水電煤上網，得閒換下手機咁嘅開銷，每個月消費15000蚊（唔使交租供樓，唔大貪的話，香港地15000蚊兩個人都好好使啦？），一年就係18萬，乘大25倍就係450萬。

 

　　點解係450萬？因為呢450萬係為咗尋求一樣有4%年回報率嘅投資產品，450萬嘅4%剛好就係18萬，就係你一年嘅開支。假設美債「永遠不倒」，而家美債一年期回報率都係4.2%咁上下，剛好符合又安全。財自財自，所謂「財自」咪就係計下自己退休要幾錢咁解，而退休其實係有目標可SET的，唔使吓吓學劉德華咁講「3億啦」，邊有咁多3億！

 

　　假如當你兩公婆可以有自住物業，兩個人月收入3萬蚊合共6萬蚊，兩個人合埋退休金有150萬左右(其實差唔多，可以更多)，當你兩公婆餐餐出街食，無其他大駛費，其實萬五蚊好好用，即係由你地結婚到退休呢30年，搵300萬就OK，一年儲10萬，一個月儲8333.33蚊。

 

　　儲8333.33難唔難？可以話難可以話好容易，其實好似博客個朋友咁，兩公婆幾乎個個月清，因為找完卡數就無錢剩，搵幾多都無用啦！所以，第一件事，就係限制自己用信用卡。無第二件事啦，總之「還得到先好借」，唔好先使未來錢，其實儲錢唔難的。

 

　　當然，你如果要供樓或者租樓，條數就梗係要執整下，不過先甜後苦定先苦後甜，就自己選擇啦，咁如果你叻仔提早搵到呢筆錢就更好啦！

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