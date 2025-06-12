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港股 | 午市前瞻 | 恒指衝高須大成交配合 美伊衝突難升級油股尚待國策

12/06/2025

　　中美就貿易協議達一致意見，但只是暫時停火而非改善，科網股趁勢遭沽，恒生指數半日報24244，回吐121點或0.5%，主板成交超過1256億元。恒生中國企業指數報8820，跌45點或0.5%。恒生科技指數報5393，跌57點或1.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指衝高須大成交配合 美伊衝突難升級油股尚待國策

 

聶振邦：未能斷言中美局勢已穩

 

　　中美經貿磋商機制會議雙方原則上達成框架協議，協議內容包括中國將向美國穩定供應磁性材料及稀土礦物，美國則將放寬對中國學生赴美留學的限制。美國總統特朗普亦發文稱，美國將對華徵收55%關稅，而中國對美則是10%。利好消息盡出，恒指今日輕微回吐。博威環球證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，中美經貿協議內容大致符合預期，但中方官員對談判進展表態較少，目前暫不能斷定當前局勢已穩定，投資者仍需密切觀察中美局勢至倫敦會面正式結束。他提到，從中方提供的是半年期的稀土供應來看，未來可能需要繼續談判，因此事態發展應該傾向於繼續推進。隔晚美股大致平穩，亦反映投資者觀望氣氛較濃。

 

　　對於關稅比例，聶振邦表示，55%的關稅實際上跟中美倫敦談判前的比例是一樣的，因為55%的關稅中有25%是特朗普上一個任期貿易政策的產物，只有剩下30%關稅是由本次關稅戰構成，其中10%是基礎關稅以及20%是芬太尼關稅。他指出，若90天的關稅豁免後，中美仍能長期保持此次商榷的關稅比例，則可認為中美貿易摩擦暫告一段落。

 

　　今日港股雖調整，但仍企穩24000關上方，市場關注恒指能否持續向上。聶振邦認為成交額是關鍵因素，他表示，恒指今年3月有六日收盤價都位於24000點上方，而這六天的成交金額平均在3000億元左右，即使是中位數也是約2900億元，因此若恒指今日的成交量能上升到2500億元，後市穩步提升至2700億元，則走勢較為樂觀。若成交額回落至2000億元，則恒指將在23800至24500區間震盪整理。

 

本月或出台國策支持三桶油再向上

 

　　據外電報道，因應中東地區安全風險升高，美國正準備撤離駐伊拉克、科威特、巴林等大使館的所有非必要人員，並將允許美軍家屬自願離開該地區。伊朗國防部長納西爾扎德6月11日警告稱，如果伊朗與美國有關伊朗核問題的談判失敗，伊朗與美國發生軍事衝突，伊朗將襲擊美國在中東地區的軍事基地。此外還有報導稱，一旦認為美國與伊朗無法就清除伊朗所有的濃縮鈾達成協定，以色列將對伊朗核設施發動襲擊。中東局勢極速升溫，推動油價大漲，金價小幅上揚。

 

　　聶振邦表示，美伊之間爆發軍事衝突的可能性較小，美方撤離人員可能只是一種策略，以讓談判氣氛變得緊張，使得伊朗更重視當前的談判，從而對美國做出讓步。

 

　　對於國際油價，聶振邦表示，昨天國際油價確實上升較多，紐油上漲約5.5%，布倫特原油也升約5%，但今天已經開始回落，反映市場快速地消化了相關信息。他認為，紐油上行空間不大，若後續相關消息繼續發酵，紐油可能只會漲到70美元左右，即使媒體報道可能會發生衝突，相信也只會上漲到72美元，並迅速回落至70美元，預計本月紐油在65至70美元區間波動。

 

　　三桶油近期表現強勢，持續陰升，中海油(00883)今日已創了近四個月新高，中石油(00857)更創了近十個月新高。聶振邦表示，持貨的投資者不急著減倉，本月可能會出台上個月提到的穩就業、穩經濟的國策，可能涉及基建或房地產相關政策，內地經濟發展有望支撐三桶油繼續上行。他預測，中海油本月可能漲至19.5元，中石油則升至7.8元。對於謹慎的投資者，可觀察未來兩三個交易日，中海油能否收高於18.8元，中石油能否收高於7.4元，再考慮減持。

 

國際金價高位橫盤，雙重利好因素買紫金

 

　　金價利好利淡因素交織，現貨金價曾升1.12%。一方面，中東局勢升溫資金湧入避險資產，另一方面，中美達成貿易協議，美國CPI數據較預期溫和，美聯儲減息預期上升，美滙偏軟及美國債息下滑，利淡金價。

 

　　聶振邦表示，下半年金價仍有上升空間，但利好利淡因素交織，或傾向於高位橫盤，預期本月金價會在3350至3450美元之間徘徊。對於想捕捉金價升幅的投資者，聶振邦建議於19元下方買入紫金(02899)，既能受益於國際金價表現，又有國策配合，帶動有色金屬需求增加，本月上望22元。

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指衝高須大成交配合 美伊衝突難升級油股尚待國策

中海油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指衝高須大成交配合 美伊衝突難升級油股尚待國策

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

港股 | 午市前瞻 | 恒指衝高須大成交配合 美伊衝突難升級油股尚待國策

紫金股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

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