Labubu | 爆紅供不應求，泡泡瑪特獲大行升目標，股價再創新高可以點部署？

「新消费F4」之一的內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)股價再創新高，據報隨著IP熱度持續攀升，泡泡瑪特今年春節緊急擴充產能以面對不斷激增的消費需求。而公司旗下Labubu公仔熱潮持續延燒，據報一隻全球唯一薄荷色初代Labubu公仔以108萬元人民幣的天價成交，震撼收藏界，有內地銀行亦趁著這股熱潮，以贈送Labubu公仔來吸引存戶，但被金融監管機構叫停。泡泡瑪特近日亦獲多間大行上調目標價，股價今早(12日)最多再飆半成高見283.4元，惟半日收市只升約1%。事實上，其股價由今年初的88元起步，年內漲幅逾兩倍，抖抖氣也很正常，若想吸納應如何部署？

（泡泡瑪特官網截圖）

據報春節前後已急擴產能 應對Labubu等產品售罄補貨



據內媒報道，隨著IP熱度的持續攀升，泡泡瑪特在春節前後已開始緊急讓工人復工，擴充產能以面對不斷激增的消費需求。消息人士認為，當市場需求遠超供應鏈的反應速度，對品牌而言其實是一件非常痛苦的事，是「甜蜜的煩惱」，他指泡泡瑪特管理層也多次表示暴漲的產能曲線讓內部感受到了巨大的壓力。



泡泡瑪特3月業績會上，首席運營官司德就有關Labubu等產品售罄時提到，產品售罄補貨一方面代表市場需求足夠大，但另一方面也意味超額的需求量遠超供應鏈的提升速度，會盡快調整供應鏈，加大產能，把整個生產流程調整到最舒服的狀態。

Labubu現在一貨難求，連帶著相關仿冒工廠亦開始出現「產能不足」。《第一財經》報道，東莞一家Labubu仿冒工廠負責人直言，現在加錢想要調貨也沒貨。

薄荷色Labubu拍出108萬人幣 內銀送Labubu吸客遭監管叫停

（網上截圖）

另外，內媒報道，泡泡瑪特初代藏品級Labubu薄荷色款以108萬元人民幣在永樂2025春季拍賣會完成競拍。本場拍賣是與收藏初代Labubu藏家合作，該款Labubu確定已經成交，惟目前不方便透露買家身份。該隻Labubu材質為PVC膠，約1.31米高，據備註欄標注為「全球唯一一隻」。此外，現場還拍賣出一款棕色Labubu，成交價82萬元人民幣，該款Labubu全球限量15版。

另據《彭博》報道，近日平安銀行多地分行推出「存款送LABUBU盲盒」活動。據指，存入5萬元人民幣定期存款且存期不少於3個月，客戶即可獲贈LABUBU 3.0系列盲盒。若同時辦理儲蓄卡與信用卡組合業務，更有機會獲得更高等級的盲盒或組合禮品。雖然平安銀行的營銷活動在小紅書上走紅，並引起潛在存戶濃厚興趣，但亦招致官方媒體批評，稱並非長久之計。知情人士稱，國家金融監督管理總局浙江監管局已要求當地銀行不得以不合規好處吸引存戶，並下架相關宣傳材料，目前尚不清楚其他地方監管局是否發布類似的指導意見。據知情人士表示，這種贈送禮物的做法被認為會推高銀行成本並損害其利潤率。

瑞銀：料持續創造熱門產品系列 升目標價至329.2元

瑞銀發表最新研報，將泡泡瑪特2025至27年的調整後淨利潤預測上調27至47%，同時將目標價由216元上調至329.2元，評級「買入」。該行指，泡泡瑪特Labubu的熱度持續上升，特別是4月推出的3.0版本推動該趨勢；其他IP產品線強勁，如Crybaby、Hirono、Twinkle Twinkle等也正在獲得市場青睞；袋飾市場需求增長，開拓了全新市場；2026年預期市盈率29倍，PEG低於1倍，2025至27年調整後淨利年均複合增長率達35%。



該行認為泡泡瑪特的IP具有獨特的風格和基調，這是其核心競爭優勢。另預計除了Labubu外，泡泡瑪特將持續創造熱門產品系列，得益於其擁有強大創新能力的藝術家平台，能吸引新客戶並提升品牌影響力。Labubu在美國的熱度仍處於上升周期，特別是在4月底推出Labubu3.0後，該行預期北美市場收入貢獻將從2024年的集團收入6%增長至2025年的23%。

大摩：長期潛力未計價升目標至302元 建銀國際：仍是行業首選

摩根士丹利近日發表的研報則指，泡泡瑪特的IP多樣性和運營能力將帶來持久增長，雖然今年的增長勢頭或已被計入價格，但其長期規模化的潛力料尚未被計入，將其目標價從224元上調至302元。報告指，儘管國內消費低迷，泡泡瑪特優於預期的收入和新貨幣化途徑上的進展料將繼續推動股價上漲，但鑑於其高估值，預計目前的優異表現不會在未來幾個季度持續。而在「大人小孩」需求不斷成長的推動下，預計泡泡瑪特的銷售額將從2025年的36億美元增長至2027年的60億美元，成為規模上成長最快的全球消費品牌，將其2025年的目標本益比上調至51倍。

建銀國際稱，泡泡瑪特將於周五(13日)上午在美國推出THE MONSTERS(Labubu)的the Wacky mart系列手辦，認為這將成為收藏品行業的另一股全球潮流，並在未來幾個季度推動集團增長，每盒售價19.99美元。根據各大社交媒體的初步評論，消費者對這新產品線表現出高度興趣，該行預計Labubu的粉絲將在全球各渠道掀起另一波購買熱潮，另一項利好因素是推出食品和飲料造型公仔的概念具有高度可擴展性，這在一定程度上可以延長該IP的生命周期。該行提及憑藉其強大的IP運營與商業化能力、順利的海外擴張以及全面的分銷網絡，泡泡瑪特仍是該行的行業首選股，將目標價由250.8元升至288元，維持「優於大市」評級。

另摩通早前分析泡泡瑪特股價前景，看好公司透過擴充產品及國際化，接觸到的潛在市場規模可達目前24倍，又看好泡泡瑪特將Labubu發展成超級IP、擴張利潤率、銷售槓桿及海外貢獻，預測泡泡瑪特2025年營收按年增長82%，盈利按年增長105.1%，予目標價250元，對應2025年預測市盈率46.4倍以及市銷率12.9倍，較國際同業折讓20%。摩通還樂觀看好泡泡瑪特股價2027年可升至400元，前提是公司要交出更快的盈利增長，2028年淨利潤要達182億元，較該行目前預測高出25%。

熊麗萍：海外市場或成另一增長動力 250元附近可小注吸納

（熊麗萍）

資深財經分析師熊麗萍指，泡泡瑪特股價已升了很多，現價買入恐高追，從正常情況來看其估值也很高，問題是大家除看好其內地市場增長，亦見在海外包括歐美市場對Labubu追捧比內地遲得多，可能是另一增長動力。泡泡瑪特成功之處在於不斷去發掘新IP，在管理IP方面亦成功。另外，此種消費模式對整體經濟沒甚麼影響，理論上亦不會受政策影響，而有內地銀行為吸客，推存款送Labubu盲盒，遭金融監管機構叫停，也料對泡泡瑪特影響不大，因這不是涉及那個公仔的問題，而是與銀行市場推廣問題有關，監管機構可能擔心Labubu熱潮會令很多人開戶，影響銀行經營及息差。

熊麗萍指，若泡泡瑪特回至250元附近，小注吸納無妨。她又提到，此種消費模式其實與現時消費者心態有關，但市場炒得如此火熱，或多或少擔心當局會認為這是一種不太好的消費模式，故即使要買也不宜下重注。

泡泡瑪特半日升1.19%收報273元，連升5日，累積升幅12.35%，成交46.42億元。其他潮玩概念股股價向下，布鲁可(00325)跌0.94%報178.6元，名創優品(09896)跌1.65%報35.85元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

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