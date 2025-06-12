新世界 | 據報債券持有人希望新世界加強融資計劃信息披露

據《彭博》報道，新世界發展(00017)的債券持有人對該公司的財務披露水平愈來愈感到失望，該公司在關鍵的貸款談判中，著重與銀行進行溝通。

新世界發展還剩不到三周時間需要完成875億港元的貸款再融資，月底契約豁免將要到期。與此同時，債務顧問曾表示，他們認為對債券進行負債管理將是新世界發展保住股權價值的唯一途徑，如今敦促債券持有人團結起來抵制任何此類舉動。

報道指，信息差距引起債券持有人對透明度的擔憂，他們渴望獲取信息做出交易決策。報道引述債券持有人表示，近幾個月來，關於新世界發展計劃採取哪些措施，來緩解因市場拋售而加劇的流動性緊張問題，他們一直沒有從該公司得到答案。

另一方面，據其他知情人士透露，一些銀行4月份看到了一份現金流預測，其中詳細說明了該公司未來三年的債務償還計劃。雖然此舉可能會引起債券持有人不滿，但陷入困境的公司優先與銀行貸款機構溝通的情況並不少見。銀行通常通過貸款契約或貸款關係更容易獲取公司的財務信息，而無抵押債券持有人往往依賴公告或自願披露。

新世界債券持有人還有一點也很擔憂，據《彭博》計算，過去三個月該公司永續債價值平均損失逾40%。

根據債務顧問公司PJT Partners Inc。，新世界的下一步舉動可能會給債券持有人帶來更多痛苦。在最近與債券持有人的電話會議上，PJT預計新世界發展將尋求折價交換，作為潛在債務管理措施的部分計劃。PJT警告稱，如果在貸款再融資之後出現這種情況，無抵押債券投資者的回收率可能會從68%降至30%。

新世界發展暫未回應置評請求。該公司今年早前在發布會上表示，已遵守所有披露要求。

撰文：經濟通採訪組

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