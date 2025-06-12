穩定幣 | 傳擬在港申請穩定幣牌照，螞蟻國際:相關通道開啟後盡快提交申請

外電引述知情人士透露，螞蟻集團旗下國際部門計劃在新加坡和香港申請穩定幣牌照。此舉旨在加強這家金融科技公司的區塊鏈業務。螞蟻去年處理超過1萬億美元的全球交易，其中三分之一是由其基於區塊鏈的Whale平台處理。

知情人士表示，隨著香港的穩定幣條例於8月生效，總部位於新加坡的螞蟻國際將盡快在香港申請穩定幣發行人牌照。除了新加坡，該公司還計劃在盧森堡申請許可。

螞蟻國際回應指，歡迎香港立法會通過《穩定幣條例草案》，將於法案8月1日生效，相關通道開啟後盡快提交申請，希望為香港建設未來國際金融中心貢獻更多力量。該公司指，螞蟻國際正在全球財資管理方面加速投資，拓展合作，將其AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。

螞蟻國際已設立自己的董事會，為分拆和潛在的IPO奠定基礎。根據彭博5月報道，該部門2024年創造接近30億美元的收入，並已連續兩年實現調整後盈利。

阿里系雲鋒金融飆55%

雲鋒金融(00376)升52.5%，報2.7元；耀才(01428)升10.6%，報8.21元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅14.2%；至於阿里健康(00241)升4.1%，報4.79元。

撰文：經濟通採訪組

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