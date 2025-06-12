  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

穩定幣 | 傳擬在港申請穩定幣牌照，螞蟻國際:相關通道開啟後盡快提交申請

12/06/2025

 

 

　　外電引述知情人士透露，螞蟻集團旗下國際部門計劃在新加坡和香港申請穩定幣牌照。此舉旨在加強這家金融科技公司的區塊鏈業務。螞蟻去年處理超過1萬億美元的全球交易，其中三分之一是由其基於區塊鏈的Whale平台處理。

 

　　知情人士表示，隨著香港的穩定幣條例於8月生效，總部位於新加坡的螞蟻國際將盡快在香港申請穩定幣發行人牌照。除了新加坡，該公司還計劃在盧森堡申請許可。

 

　　螞蟻國際回應指，歡迎香港立法會通過《穩定幣條例草案》，將於法案8月1日生效，相關通道開啟後盡快提交申請，希望為香港建設未來國際金融中心貢獻更多力量。該公司指，螞蟻國際正在全球財資管理方面加速投資，拓展合作，將其AI、區塊鏈和穩定幣創新投入真實可靠的大規模應用。

 

　　螞蟻國際已設立自己的董事會，為分拆和潛在的IPO奠定基礎。根據彭博5月報道，該部門2024年創造接近30億美元的收入，並已連續兩年實現調整後盈利。

 

阿里系雲鋒金融飆55%

 

　　雲鋒金融(00376)升52.5%，報2.7元；耀才(01428)升10.6%，報8.21元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅14.2%；至於阿里健康(00241)升4.1%，報4.79元。

撰文：經濟通採訪組

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

01928

金沙中國有限公司

15.500

異動股

00917

趣致集團

120.500

異動股

01226

中國投融資

0.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 01928 金沙中國有限公司
  • 15.500
  • 00917 趣致集團
  • 120.500
  • 01226 中國投融資
  • 0.980
  • 01558 東陽光長江藥業
  • 15.260
  • 01698 騰訊音樂－ＳＷ
  • 75.150
股份推介
  • 02588 中銀航空租賃
  • 66.000
  • 目標︰$70.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 5.190
  • 目標︰--
  • 03690 美團－Ｗ
  • 141.000
  • 目標︰$165.50
  • 00371 北控水務集團
  • 2.450
  • 目標︰$3.15
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 114.600
  • 02318 中國平安
  • 48.550
  • 00001 長和
  • 47.050
  • 00700 騰訊控股
  • 510.000
  • 01211 比亞迪股份
  • 134.400
報章貼士
  • 01995 永升服務
  • 2.010
  • 目標︰$2.20
  • 03750 寧德時代
  • 309.200
  • 目標︰--
  • 00297 中化化肥
  • 1.360
  • 目標︰$1.70
熱炒概念股
即時重點新聞

12/06/2025 17:27  【國際要聞】印度航空一架由艾哈邁達巴德飛倫敦波音夢幻客機失事

12/06/2025 17:11  【新世界】傳新世界875億元再融資貸款87%已獲銀行承諾支持

12/06/2025 17:00  《盤後部署》利好盡出恒指險守兩萬四，摩笛唱好新遊金山軟件上車

12/06/2025 16:16  恒指全日跌331點收報24035守兩萬四，科指跌逾2%

12/06/2025 16:21  【新股上市】安永上調全年港新股集資預測至千六億，或居全球首位

12/06/2025 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒７６億元，買建行沽小米

12/06/2025 08:54  【大行炒Ｄ乜】大摩料泡瑪破３００元，大和維持長建買入評級

12/06/2025 16:28  《財資快訊》美電升報７﹒８４８９，一年拆息與上日維持２﹒７％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

獲國策護航兼頻增持內銀，內險股先升後回，宜待調整才吼？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動精選 | 避險情緒升溫推升金股，螞蟻申穩定幣牌照雲鋒飆新文章
人氣文章

新聞>香港要聞

綠置居 | 傳綠置居九龍灣宏緻苑擬市價六折推，最平115萬元新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

七一著數優惠︱康文署場地免費、濕地公園與M+博物館免費參觀、海洋公園二人同行八折優惠
人氣文章

Shopping What’s On

廚具開倉優惠︱Le Creuset網上最低3折起 最平$84，海港城Tefal家電及廚具2折起
人氣文章

影視娛樂

第19屆香港藝術發展獎名單：謝君豪首獲「藝術家年獎」 阮兆輝榮獲「終身成就獎」
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

結婚對象不是最愛？我們永遠有種錯覺，總認為得不到的才是最愛
人氣文章

藝術人的修藏物．伍常

從M+《畢加索──與亞洲對話》展覽，看策展人的角色
人氣文章

Art & Living

大阪世博2025：走進卡地亞女性主題展館Women’s Pavilion，探討性別平等與女性心聲
健康好人生 Health Channel
人氣文章
62歲羅嘉良屢傳患末期癌病，罕見公開亮相回應癌症中心傳聞 新文章
人氣文章
鄭秀文52歲巡演身材Fit爆｜5大健身凍齡秘訣及自製排毒飲品提升代謝免疫力
人氣文章
從迷惘到歡笑 - 手作糉子的成長旅程 1新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 17:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/06/2025 17:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/06/2025 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話12/06/2025
獲國策護航兼頻增持內銀，內險股先升後回，宜待調整才吼？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

中美貿易戰可能出現轉折點

12/06/2025 13:56

關稅戰

人道主義的姿態，從自由船隊聯盟說起

11/06/2025 18:34

大國博弈

高息定存 | 南商1個月美元定期存款年息高達5厘

11/06/2025 15:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處